Zlatan Ibrahimovich Ronalduning taktik xatosini ochib tashladi

·0·Sport
Zlatan Ibrahimovich Ronalduning taktik xatosini ochib tashladi

JCH-2026 guruh bosqichining 1-turidan o‘rin olgan Portugaliya va Kongo DR (1:1) o‘rtasidagi kutilmagan durang futbol olamida katta muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Ayniqsa, faoliyatidagi oltinchi Mundialda qatnashayotgan 41 yoshli Krishtianu Ronalduning o‘yini ekspertlar diqqat markazida turibdi.

Shvetsiya futboli afsonasi Zlatan Ibrahimovich an’anasiga sodiq qolgan holda, Ronalduning vaziyatlardan biridagi taktik harakatini ancha keskin va chiroyli tarzda tanqid qildi.

Ibrahimovichdan taktik dars: Ronaldu nimada adashdi?

Uchrashuvning 68-daqiqasida, hisob 1:1 bo‘lib turganda, Ronaldu juda qulay imkoniyatdan foydalana olmadi — uning bergan zarbasi darvoza ustunining yonginasidan o‘tib ketdi. Biroq Zlatanning fikricha, Krishtianu zarba bergunga qadar, ya’ni to‘pni qabul qilayotgan paytdayoq strategik xatoga yo‘l qo‘ygan va to‘pni jamoadoshi Brunu Fernandeshga qoldirishi kerak edi.

Zlatan Ibrahimovichning «Fox Sports» nashriga bergan bayonoti:

«Odatda hujumchilar yaqin burchakdagi ustundan olis burchakka qarab harakatlanadi. Bunday vaziyatda forvard raqib himoyachisini o‘zi bilan ergashtirib ketadi va ortidan kelayotgan jamoadoshiga bo‘sh hudud (zona) yaratib beradi. Shunday ekan, sen avval boshidan noto‘g‘ri qaror qabul qilgan eding, Krishtianu».

Ronalduning Kongo DRga qarshi o‘yin xronikasi

  • Yoshi va maqomi: 41 yosh, faoliyatidagi 6-Jahon chempionati (mutlaq rekord).

  • Maydondagi vaqti: Ilk daqiqalardan boshlab to‘liq 90 daqiqa harakat qildi.

  • Samaradorlik: Birorta gol yoki golli uzatma amalga oshira olmadi, bahsli vaziyatda imkoniyatni boy berdi.

Portugaliyani oldinda nimalar kutmoqda?

Shimoliy Amerika (AQSH, Kanada va Meksika) maydonlarida 19 iyulga qadar davom etadigan Mundialda portugaliyaliklar uchun oson bo‘lmasligi aniq. Ilk turdagi kutilmagan ochko yo‘qotilishidan so‘ng, Krishtianu Ronaldu jamoasini guruhda ikkita o‘ta jiddiy raqib kutib turibdi:

  • O‘zbekiston — Fabio Kannavaro boshchiligidagi, tarkibida dunyoning eng qimmat himoyachilaridan biri Abduqodir Husanov bo‘lgan milliy jamoamiz Portugaliya hujumchilari uchun haqiqiy "bosh og‘rig‘i" bo‘lishi kutilmoqda.

  • Kolumbiya — 1-turda vakillarimizni 3:1 hisobida mag‘lub etib, guruh peshqadamiga aylangan va jismoniy jihatdan juda baquvvat jamoa.

Zlatanning bunday jiddiy tanqididan so‘ng, Ronaldu keyingi turlarda, xususan O‘zbekistonga qarshi kechadigan muhim bahsda qanday xulosa chiqarishini tez orada kuzatamiz. Jahon chempionatining eng qaynoq kundaligini biz bilan kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maykl Ouen Rio Ngumohani Liverpulda qolishga va Germaniyaga ketmaslikka chaqirdiMaykl Ouen Rio Ngumohani Liverpulda qolishga va Germaniyaga ketmaslikka chaqirdiBugun, 22:12O‘zbekiston ishtirokidagi bahs muxlislar tashrifi bo‘yicha rekord o‘rnatdi!O‘zbekiston ishtirokidagi bahs muxlislar tashrifi bo‘yicha rekord o‘rnatdi!Bugun, 22:09Abbosbek Fayzullayev mundialning eng tezkor futbolchisi bo‘ldiAbbosbek Fayzullayev mundialning eng tezkor futbolchisi bo‘ldiBugun, 21:42Harry Kane shaxsiy rekordlardan koʻra jamoaviy gʻalabani ustun qoʻyishi maʼlum qilindiHarry Kane shaxsiy rekordlardan koʻra jamoaviy gʻalabani ustun qoʻyishi maʼlum qilindiBugun, 21:16Tarixiy transfer: «Bavariya» Olise uchun rekord summa talab qilmoqda!Tarixiy transfer: «Bavariya» Olise uchun rekord summa talab qilmoqda!Bugun, 19:13JCH-2026: Messi, Rezayan va Kornelius ilk turning eng yaxshilari qatorida!JCH-2026: Messi, Rezayan va Kornelius ilk turning eng yaxshilari qatorida!Bugun, 18:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi