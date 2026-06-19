Zlatan Ibrahimovich Ronalduning taktik xatosini ochib tashladi
JCH-2026 guruh bosqichining 1-turidan o‘rin olgan Portugaliya va Kongo DR (1:1) o‘rtasidagi kutilmagan durang futbol olamida katta muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Ayniqsa, faoliyatidagi oltinchi Mundialda qatnashayotgan 41 yoshli Krishtianu Ronalduning o‘yini ekspertlar diqqat markazida turibdi.
Shvetsiya futboli afsonasi Zlatan Ibrahimovich an’anasiga sodiq qolgan holda, Ronalduning vaziyatlardan biridagi taktik harakatini ancha keskin va chiroyli tarzda tanqid qildi.
Ibrahimovichdan taktik dars: Ronaldu nimada adashdi?
Uchrashuvning 68-daqiqasida, hisob 1:1 bo‘lib turganda, Ronaldu juda qulay imkoniyatdan foydalana olmadi — uning bergan zarbasi darvoza ustunining yonginasidan o‘tib ketdi. Biroq Zlatanning fikricha, Krishtianu zarba bergunga qadar, ya’ni to‘pni qabul qilayotgan paytdayoq strategik xatoga yo‘l qo‘ygan va to‘pni jamoadoshi Brunu Fernandeshga qoldirishi kerak edi.
Zlatan Ibrahimovichning «Fox Sports» nashriga bergan bayonoti:
«Odatda hujumchilar yaqin burchakdagi ustundan olis burchakka qarab harakatlanadi. Bunday vaziyatda forvard raqib himoyachisini o‘zi bilan ergashtirib ketadi va ortidan kelayotgan jamoadoshiga bo‘sh hudud (zona) yaratib beradi. Shunday ekan, sen avval boshidan noto‘g‘ri qaror qabul qilgan eding, Krishtianu».
Ronalduning Kongo DRga qarshi o‘yin xronikasi
Yoshi va maqomi: 41 yosh, faoliyatidagi 6-Jahon chempionati (mutlaq rekord).
Maydondagi vaqti: Ilk daqiqalardan boshlab to‘liq 90 daqiqa harakat qildi.
Samaradorlik: Birorta gol yoki golli uzatma amalga oshira olmadi, bahsli vaziyatda imkoniyatni boy berdi.
Portugaliyani oldinda nimalar kutmoqda?
Shimoliy Amerika (AQSH, Kanada va Meksika) maydonlarida 19 iyulga qadar davom etadigan Mundialda portugaliyaliklar uchun oson bo‘lmasligi aniq. Ilk turdagi kutilmagan ochko yo‘qotilishidan so‘ng, Krishtianu Ronaldu jamoasini guruhda ikkita o‘ta jiddiy raqib kutib turibdi:
O‘zbekiston — Fabio Kannavaro boshchiligidagi, tarkibida dunyoning eng qimmat himoyachilaridan biri Abduqodir Husanov bo‘lgan milliy jamoamiz Portugaliya hujumchilari uchun haqiqiy "bosh og‘rig‘i" bo‘lishi kutilmoqda.
Kolumbiya — 1-turda vakillarimizni 3:1 hisobida mag‘lub etib, guruh peshqadamiga aylangan va jismoniy jihatdan juda baquvvat jamoa.
Zlatanning bunday jiddiy tanqididan so‘ng, Ronaldu keyingi turlarda, xususan O‘zbekistonga qarshi kechadigan muhim bahsda qanday xulosa chiqarishini tez orada kuzatamiz. Jahon chempionatining eng qaynoq kundaligini biz bilan kuzatib boring!
…