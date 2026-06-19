Maykl Ouen Rio Ngumohani Liverpulda qolishga va Germaniyaga ketmaslikka chaqirdi
"Enfild"ning sobiq yulduzi Maykl Ouen 17 yoshli iqtidor egasi Rio Ngumohaning kelajagi borasida oʻz fikrlarini bildirdi. Hozirda ushbu yosh vingerga Germaniya giganti Bavariya tomonidan qiziqish bildirilayotgani haqida xabarlar tarqalmoqda. Ouenning fikricha, Ngumoha Jud Bellingem yoki Jadon Sancho kabi yoʻlni tanlashdan oldin Liverpulda oʻz oʻrnini topishi maqsadga muvofiqdir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Rio Ngumoha 2024-yilda Chelsi akademiyasidan Mersisaydga koʻchib oʻtganidan beri oʻzining yorqin oʻyinlari bilan mutaxassislar eʼtiborini tortib kelmoqda. Oʻtgan mavsum davomida u barcha musobaqalarda 29 ta uchrashuvda maydonga tushib, oʻzining ulkan salohiyatini namoyish etdi. Yosh futbolchining asosiy tarkibdagi debyuti va gollari uning 2026-27 yilgi mavsumda jamoaning muhim boʻlagiga aylanishidan dalolat bermoqda.
Bavariya qiziqishi va raqobat masalasiGoal.com nashriga bergan intervyusida Ouen Ngumohaning vaziyatini Jud Bellingem va Jadon Sancho misollari bilan solishtirdi. Uning taʼkidlashicha, Bellingham Birmingem Siti jamoasidan Borussiya Dortmundga oʻtganida bu u uchun yuqoriga qadam edi. Sancho esa Manchester Siti tarkibida yetarli oʻyin amaliyotiga ega boʻlmagani uchun Germaniyaga yoʻl olgan edi. Ngumoha esa hozirda dunyoning eng kuchli klublaridan birida turibdi.
Biroq, Liverpul tarkibidagi raqobat yosh futbolchini oʻylantirib qoʻyishi mumkin. Muhammad Salahning jamoani tark etishi ehtimoli Ngumoha uchun yoʻl ochishi mumkin boʻlsa-da, klub rahbariyati qanot hujumi uchun qimmatbaho transferlarni amalga oshirishni rejalashtirmoqda. Bu esa 17 yoshli vingerning asosiy tarkibga kirishini qiyinlashtirishi mumkin.
Bavariya ayni damda oʻz safiga Maykl Olise kabi yulduzlarni qoʻshib olgan boʻlsa-da, ingliz bozoridagi yosh iqtidorlarni kuzatishda davom etmoqda. Myunxenliklar Ngumohani kelajakdagi asosiy hujumkor kuch sifatida koʻrmoqda. Ammo Liverpul rahbariyati oʻz tarbiyalanuvchisini qoʻyib yuborish niyatida emas va uni klubning uzoq muddatli loyihasining bir qismi deb hisoblaydi.
Ouenning soʻzlariga koʻra, Ngumoha uchun Liverpulda qolish — bu nafaqat qulaylik zonasi, balki eng yuqori saviyada oʻsish imkoniyatidir. Agar u Mersisaydda oʻzini koʻrsata olsa, uning nufuzi Yevropaning istalgan boshqa klubiga oʻtganidan koʻra tezroq koʻtariladi. Hozircha futbolchi oʻz rivojlanishi uchun qaysi yoʻnalish maʼqul ekanligi borasida yakuniy qarorga kelgani yoʻq.
…