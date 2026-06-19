Maykl Ouen Rio Ngumohani Liverpulda qolishga va Germaniyaga ketmaslikka chaqirdi

·0·Sport
Maykl Ouen Rio Ngumohani Liverpulda qolishga va Germaniyaga ketmaslikka chaqirdi

"Enfild"ning sobiq yulduzi Maykl Ouen 17 yoshli iqtidor egasi Rio Ngumohaning kelajagi borasida oʻz fikrlarini bildirdi. Hozirda ushbu yosh vingerga Germaniya giganti Bavariya tomonidan qiziqish bildirilayotgani haqida xabarlar tarqalmoqda. Ouenning fikricha, Ngumoha Jud Bellingem yoki Jadon Sancho kabi yoʻlni tanlashdan oldin Liverpulda oʻz oʻrnini topishi maqsadga muvofiqdir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Rio Ngumoha 2024-yilda Chelsi akademiyasidan Mersisaydga koʻchib oʻtganidan beri oʻzining yorqin oʻyinlari bilan mutaxassislar eʼtiborini tortib kelmoqda. Oʻtgan mavsum davomida u barcha musobaqalarda 29 ta uchrashuvda maydonga tushib, oʻzining ulkan salohiyatini namoyish etdi. Yosh futbolchining asosiy tarkibdagi debyuti va gollari uning 2026-27 yilgi mavsumda jamoaning muhim boʻlagiga aylanishidan dalolat bermoqda.

Bavariya qiziqishi va raqobat masalasi

Goal.com nashriga bergan intervyusida Ouen Ngumohaning vaziyatini Jud Bellingem va Jadon Sancho misollari bilan solishtirdi. Uning taʼkidlashicha, Bellingham Birmingem Siti jamoasidan Borussiya Dortmundga oʻtganida bu u uchun yuqoriga qadam edi. Sancho esa Manchester Siti tarkibida yetarli oʻyin amaliyotiga ega boʻlmagani uchun Germaniyaga yoʻl olgan edi. Ngumoha esa hozirda dunyoning eng kuchli klublaridan birida turibdi.

Biroq, Liverpul tarkibidagi raqobat yosh futbolchini oʻylantirib qoʻyishi mumkin. Muhammad Salahning jamoani tark etishi ehtimoli Ngumoha uchun yoʻl ochishi mumkin boʻlsa-da, klub rahbariyati qanot hujumi uchun qimmatbaho transferlarni amalga oshirishni rejalashtirmoqda. Bu esa 17 yoshli vingerning asosiy tarkibga kirishini qiyinlashtirishi mumkin.

Bavariya ayni damda oʻz safiga Maykl Olise kabi yulduzlarni qoʻshib olgan boʻlsa-da, ingliz bozoridagi yosh iqtidorlarni kuzatishda davom etmoqda. Myunxenliklar Ngumohani kelajakdagi asosiy hujumkor kuch sifatida koʻrmoqda. Ammo Liverpul rahbariyati oʻz tarbiyalanuvchisini qoʻyib yuborish niyatida emas va uni klubning uzoq muddatli loyihasining bir qismi deb hisoblaydi.

Ouenning soʻzlariga koʻra, Ngumoha uchun Liverpulda qolish — bu nafaqat qulaylik zonasi, balki eng yuqori saviyada oʻsish imkoniyatidir. Agar u Mersisaydda oʻzini koʻrsata olsa, uning nufuzi Yevropaning istalgan boshqa klubiga oʻtganidan koʻra tezroq koʻtariladi. Hozircha futbolchi oʻz rivojlanishi uchun qaysi yoʻnalish maʼqul ekanligi borasida yakuniy qarorga kelgani yoʻq.

LiverpulBavariyaRio NgumohaMaykl OuenTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zlatan Ibrahimovich Ronalduning taktik xatosini ochib tashladiZlatan Ibrahimovich Ronalduning taktik xatosini ochib tashladiBugun, 22:19O‘zbekiston ishtirokidagi bahs muxlislar tashrifi bo‘yicha rekord o‘rnatdi!O‘zbekiston ishtirokidagi bahs muxlislar tashrifi bo‘yicha rekord o‘rnatdi!Bugun, 22:09Abbosbek Fayzullayev mundialning eng tezkor futbolchisi bo‘ldiAbbosbek Fayzullayev mundialning eng tezkor futbolchisi bo‘ldiBugun, 21:42Harry Kane shaxsiy rekordlardan koʻra jamoaviy gʻalabani ustun qoʻyishi maʼlum qilindiHarry Kane shaxsiy rekordlardan koʻra jamoaviy gʻalabani ustun qoʻyishi maʼlum qilindiBugun, 21:16Tarixiy transfer: «Bavariya» Olise uchun rekord summa talab qilmoqda!Tarixiy transfer: «Bavariya» Olise uchun rekord summa talab qilmoqda!Bugun, 19:13JCH-2026: Messi, Rezayan va Kornelius ilk turning eng yaxshilari qatorida!JCH-2026: Messi, Rezayan va Kornelius ilk turning eng yaxshilari qatorida!Bugun, 18:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi