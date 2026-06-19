JCH-2026dan keyin Jorje Jezush Portugaliya terma jamoasini boshqarishi mumkin
Mundial bahslari qizg‘in pallada davom etayotgan bir vaqtda, kelajakdagi yirik murabbiylik transferlari haqida insaydlar paydo bo‘lishni boshladi. Nufuzli ESPN Brazil nashri tarqatgan xabarga ko‘ra, JCH-2026 turniri yakunlanganidan so‘ng Portugaliya milliy terma jamoasida bosh murabbiy o‘zgarishi kutilmoqda.
Jamoaning hozirgi ustozi Roberto Martinesning shartnomasi musobaqadan keyin tugaydi va tomonlar kelishuvni uzaytirmaslikka qaror qilishgan. Uning o‘rniga esa tajribali portugaliyalik mutaxassis Jorje Jezush nomzodi ko‘rib chiqilmoqda.
Jorje Jezush Krishtianu Ronaldu to‘p tepadigan «An-Nasr» klubini boshqarib kelayotgan edi. Uning yaqinda ushbu lavozimni tark etgani va endilikda Ronaldu bilan yana Portugaliya milliy jamoasida birlashishi mumkinligi bu insaydni yanada intrigali qiladi!
Potensial tayinlovning muhim detallari
So‘nggi oylar davomida Portugaliya futbol federatsiyasi va murabbiy o‘rtasida olib borilgan yashirin muzokaralar ancha ijobiy tomonga siljigan. Vaziyatning umumiy ko‘rinishi quyidagicha:
Ko‘rsatkich
Tafsilotlar
Amaldagi murabbiy
Roberto Martines (JCH-2026dan keyin ketadi)
Asosiy nomzod
Jorje Jezush (71 yosh, Portugaliya)
Muzokaralar holati
Ancha ijobiy va yakuniy bosqichga yaqin
So‘nggi ish joyi
«An-Nasr» (Saudiya Arabistoni)
Bu tayinlov Portugaliyaga nima beradi?
Jorje Jezush o‘zining qattiqqo‘lligi, taktik jihatdan o‘ta sinchkovligi va hujumkor futbolni xush ko‘rishi bilan tanilgan. Portugaliyalik muxlislar uni «Benfika» va «Sporting» klublaridagi yorqin faoliyati, shuningdek, Braziliyaning «Flamengo» klubi bilan Libertadores kubogida erishgan tarixiy g‘alabalari orqali juda yaxshi ko‘rishadi.
Futbol ekspertlarining fikri:
Roberto Martines davrida Portugaliya terma jamoasi pragmatik futbol namoyish etayotgan bo‘lsa, Jorje Jezushning kelishi jamoaga xos bo‘lgan asl jangovar va ekspressiv hujumkorlikni qaytarishi mumkin. 71 yoshli mutaxassis uchun o‘z vatani bosh jamoasini boshqarish faoliyatidagi eng oliy nuqta bo‘ladi. Shuningdek, uning Krishtianu Ronaldu va terma jamoaning boshqa yulduzlari bilan til topisha olishi terma jamoa ichidagi muhitni yangi darajaga olib chiqishi kutilmoqda.
Hozircha portugaliyaliklar bor e’tiborini Shimoliy Amerika maydonlaridagi Jahon chempionati bahslariga qaratishgan, biroq turnir yakunlanishi bilan rasmiy bayonotlar berilishi ehtimoli juda yuqori.
…