JCH-2026dan keyin Jorje Jezush Portugaliya terma jamoasini boshqarishi mumkin

·0·Sport
JCH-2026dan keyin Jorje Jezush Portugaliya terma jamoasini boshqarishi mumkin

Mundial bahslari qizg‘in pallada davom etayotgan bir vaqtda, kelajakdagi yirik murabbiylik transferlari haqida insaydlar paydo bo‘lishni boshladi. Nufuzli ESPN Brazil nashri tarqatgan xabarga ko‘ra, JCH-2026 turniri yakunlanganidan so‘ng Portugaliya milliy terma jamoasida bosh murabbiy o‘zgarishi kutilmoqda.

Jamoaning hozirgi ustozi Roberto Martinesning shartnomasi musobaqadan keyin tugaydi va tomonlar kelishuvni uzaytirmaslikka qaror qilishgan. Uning o‘rniga esa tajribali portugaliyalik mutaxassis Jorje Jezush nomzodi ko‘rib chiqilmoqda.

Jorje Jezush Krishtianu Ronaldu to‘p tepadigan «An-Nasr» klubini boshqarib kelayotgan edi. Uning yaqinda ushbu lavozimni tark etgani va endilikda Ronaldu bilan yana Portugaliya milliy jamoasida birlashishi mumkinligi bu insaydni yanada intrigali qiladi!

Potensial tayinlovning muhim detallari

So‘nggi oylar davomida Portugaliya futbol federatsiyasi va murabbiy o‘rtasida olib borilgan yashirin muzokaralar ancha ijobiy tomonga siljigan. Vaziyatning umumiy ko‘rinishi quyidagicha:

Ko‘rsatkich

Tafsilotlar

Amaldagi murabbiy

Roberto Martines (JCH-2026dan keyin ketadi)

Asosiy nomzod

Jorje Jezush (71 yosh, Portugaliya)

Muzokaralar holati

Ancha ijobiy va yakuniy bosqichga yaqin

So‘nggi ish joyi

«An-Nasr» (Saudiya Arabistoni)

Bu tayinlov Portugaliyaga nima beradi?

Jorje Jezush o‘zining qattiqqo‘lligi, taktik jihatdan o‘ta sinchkovligi va hujumkor futbolni xush ko‘rishi bilan tanilgan. Portugaliyalik muxlislar uni «Benfika» va «Sporting» klublaridagi yorqin faoliyati, shuningdek, Braziliyaning «Flamengo» klubi bilan Libertadores kubogida erishgan tarixiy g‘alabalari orqali juda yaxshi ko‘rishadi.

Futbol ekspertlarining fikri:

Roberto Martines davrida Portugaliya terma jamoasi pragmatik futbol namoyish etayotgan bo‘lsa, Jorje Jezushning kelishi jamoaga xos bo‘lgan asl jangovar va ekspressiv hujumkorlikni qaytarishi mumkin. 71 yoshli mutaxassis uchun o‘z vatani bosh jamoasini boshqarish faoliyatidagi eng oliy nuqta bo‘ladi. Shuningdek, uning Krishtianu Ronaldu va terma jamoaning boshqa yulduzlari bilan til topisha olishi terma jamoa ichidagi muhitni yangi darajaga olib chiqishi kutilmoqda.

Hozircha portugaliyaliklar bor e’tiborini Shimoliy Amerika maydonlaridagi Jahon chempionati bahslariga qaratishgan, biroq turnir yakunlanishi bilan rasmiy bayonotlar berilishi ehtimoli juda yuqori.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zlatan Ibrahimovich Ronalduning taktik xatosini ochib tashladiZlatan Ibrahimovich Ronalduning taktik xatosini ochib tashladiBugun, 22:19Maykl Ouen Rio Ngumohani Liverpulda qolishga va Germaniyaga ketmaslikka chaqirdiMaykl Ouen Rio Ngumohani Liverpulda qolishga va Germaniyaga ketmaslikka chaqirdiBugun, 22:12O‘zbekiston ishtirokidagi bahs muxlislar tashrifi bo‘yicha rekord o‘rnatdi!O‘zbekiston ishtirokidagi bahs muxlislar tashrifi bo‘yicha rekord o‘rnatdi!Bugun, 22:09Abbosbek Fayzullayev mundialning eng tezkor futbolchisi bo‘ldiAbbosbek Fayzullayev mundialning eng tezkor futbolchisi bo‘ldiBugun, 21:42Harry Kane shaxsiy rekordlardan koʻra jamoaviy gʻalabani ustun qoʻyishi maʼlum qilindiHarry Kane shaxsiy rekordlardan koʻra jamoaviy gʻalabani ustun qoʻyishi maʼlum qilindiBugun, 21:16Tarixiy transfer: «Bavariya» Olise uchun rekord summa talab qilmoqda!Tarixiy transfer: «Bavariya» Olise uchun rekord summa talab qilmoqda!Bugun, 19:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi