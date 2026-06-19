Lamin Yamal hali to‘liq 90 daqiqa o‘ynashga tayyor emasligini tan oldi

·0·Sport
Lamin Yamal hali to‘liq 90 daqiqa o‘ynashga tayyor emasligini tan oldi

Ispaniya terma jamoasi va «Barselona» klubining 18 yoshli yulduzi Lamin Yamal muxlislarini bir oz xavotirga soluvchi, ammo real vaziyatni aks ettiruvchi bayonot bilan chiqdi. Iqtidorli vinger o‘z jismoniy holati hali to‘liq me’yoriga qaytmagani va maydonda to‘liq vaqt davomida harakat qilishga jismonan tayyor emasligini tan oldi.

Aprel oyidagi jarohat asoratlari

Jahon chempionatining 1-turidan o‘rin olgan Kabo-Verdega qarshi kutilmagan durang (0:0) bilan yakunlangan bahs Lamin Yamal uchun uzoq muddatli tanaffusdan keyingi ilk rasmiy uchrashuv bo‘ldi.

  • Jarohat tarixi: Futbolchi shu yilning aprel oyi o‘rtalarida «Barselona» tarkibida maydonga tushgan o‘yinlarning birida jiddiy jarohat olgan edi.

  • Ehtiyotkorlik chorasi: Ispaniya terma jamoasi murabbiylar shtabi yosh yulduzning sog‘lig‘ini tavakkalchilikka qo‘ymaslik uchun uni Kabo-Verde bilan o‘yinda ilk daqiqalardan maydonga tushirmadi. Yamal faqatgina ikkinchi bo‘lim o‘rtalariga kelib zaxiradan o‘yinga qo‘shildi.

Futbolchining o‘z holati haqidagi fikri

Maydondagi ilk daqiqalardan so‘ng Yamal o‘z sport formasi haqida shunday dedi:

«Jismoniy holatim hali ideal darajada emas, buni yashirishning hojati yo‘q. Hozircha maydonda to‘liq 90 daqiqa davomida terma jamoamga yuqori tempda yordam berishga tayyor emasman. Biroq bosqichma-bosqich tiklanish jarayoni davom etmoqda. Murabbiy menga qancha vaqt ajratsa, maydonda bor kuchimni berishga harakat qilaman».

Oldinda muhim bahs: Saudiya Arabistoni

Ilk turdagi ochko yo‘qotilishidan so‘ng, Ispaniya terma jamoasi guruhdan chiqish imkoniyatlarini yaxshilash uchun navbatdagi bahsda faqat g‘alaba uchun maydonga tushadi.

  • Uchrashuv sanasi: 21 iyun, yakshanba

  • Raqib: Saudiya Arabistoni milliy terma jamoasi

  • Jamoaning maqsadi: Ilk 3 ochkoni qo‘lga kiritish va hujumdagi samaradorlikni tiklash.

Murabbiylar Saudiya Arabistoniga qarshi kechadigan muhim bahsda Lamin Yamaldan qanday taktikada foydalanishi hozircha jumboq bo‘lib qolmoqda. Katta ehtimol bilan, u yana zaxira kuchi sifatida o‘yinni kuchaytirish uchun asrab turiladi. Mundialdagi eng qaynoq voqealarni biz bilan kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026dan keyin Jorje Jezush Portugaliya terma jamoasini boshqarishi mumkinJCH-2026dan keyin Jorje Jezush Portugaliya terma jamoasini boshqarishi mumkinBugun, 22:32Zlatan Ibrahimovich Ronalduning taktik xatosini ochib tashladiZlatan Ibrahimovich Ronalduning taktik xatosini ochib tashladiBugun, 22:19Maykl Ouen Rio Ngumohani Liverpulda qolishga va Germaniyaga ketmaslikka chaqirdiMaykl Ouen Rio Ngumohani Liverpulda qolishga va Germaniyaga ketmaslikka chaqirdiBugun, 22:12O‘zbekiston ishtirokidagi bahs muxlislar tashrifi bo‘yicha rekord o‘rnatdi!O‘zbekiston ishtirokidagi bahs muxlislar tashrifi bo‘yicha rekord o‘rnatdi!Bugun, 22:09Abbosbek Fayzullayev mundialning eng tezkor futbolchisi bo‘ldiAbbosbek Fayzullayev mundialning eng tezkor futbolchisi bo‘ldiBugun, 21:42Harry Kane shaxsiy rekordlardan koʻra jamoaviy gʻalabani ustun qoʻyishi maʼlum qilindiHarry Kane shaxsiy rekordlardan koʻra jamoaviy gʻalabani ustun qoʻyishi maʼlum qilindiBugun, 21:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi