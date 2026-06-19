Lamin Yamal hali to‘liq 90 daqiqa o‘ynashga tayyor emasligini tan oldi
Ispaniya terma jamoasi va «Barselona» klubining 18 yoshli yulduzi Lamin Yamal muxlislarini bir oz xavotirga soluvchi, ammo real vaziyatni aks ettiruvchi bayonot bilan chiqdi. Iqtidorli vinger o‘z jismoniy holati hali to‘liq me’yoriga qaytmagani va maydonda to‘liq vaqt davomida harakat qilishga jismonan tayyor emasligini tan oldi.
Aprel oyidagi jarohat asoratlari
Jahon chempionatining 1-turidan o‘rin olgan Kabo-Verdega qarshi kutilmagan durang (0:0) bilan yakunlangan bahs Lamin Yamal uchun uzoq muddatli tanaffusdan keyingi ilk rasmiy uchrashuv bo‘ldi.
Jarohat tarixi: Futbolchi shu yilning aprel oyi o‘rtalarida «Barselona» tarkibida maydonga tushgan o‘yinlarning birida jiddiy jarohat olgan edi.
Ehtiyotkorlik chorasi: Ispaniya terma jamoasi murabbiylar shtabi yosh yulduzning sog‘lig‘ini tavakkalchilikka qo‘ymaslik uchun uni Kabo-Verde bilan o‘yinda ilk daqiqalardan maydonga tushirmadi. Yamal faqatgina ikkinchi bo‘lim o‘rtalariga kelib zaxiradan o‘yinga qo‘shildi.
Futbolchining o‘z holati haqidagi fikri
Maydondagi ilk daqiqalardan so‘ng Yamal o‘z sport formasi haqida shunday dedi:
«Jismoniy holatim hali ideal darajada emas, buni yashirishning hojati yo‘q. Hozircha maydonda to‘liq 90 daqiqa davomida terma jamoamga yuqori tempda yordam berishga tayyor emasman. Biroq bosqichma-bosqich tiklanish jarayoni davom etmoqda. Murabbiy menga qancha vaqt ajratsa, maydonda bor kuchimni berishga harakat qilaman».
Oldinda muhim bahs: Saudiya Arabistoni
Ilk turdagi ochko yo‘qotilishidan so‘ng, Ispaniya terma jamoasi guruhdan chiqish imkoniyatlarini yaxshilash uchun navbatdagi bahsda faqat g‘alaba uchun maydonga tushadi.
Uchrashuv sanasi: 21 iyun, yakshanba
Raqib: Saudiya Arabistoni milliy terma jamoasi
Jamoaning maqsadi: Ilk 3 ochkoni qo‘lga kiritish va hujumdagi samaradorlikni tiklash.
Murabbiylar Saudiya Arabistoniga qarshi kechadigan muhim bahsda Lamin Yamaldan qanday taktikada foydalanishi hozircha jumboq bo‘lib qolmoqda. Katta ehtimol bilan, u yana zaxira kuchi sifatida o‘yinni kuchaytirish uchun asrab turiladi. Mundialdagi eng qaynoq voqealarni biz bilan kuzatib boring!
…