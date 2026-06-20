Abbosbek Fayzullayev Kolumbiyada ijtimoiy tarmoqlar yulduziga aylandi!
AQSH, Kanada va Meksika maydonlarida bo‘lib o‘tayotgan Jahon chempionati nafaqat shiddatli bahslari, balki kutilmagan voqealari bilan ham lotin amerikalik muxlislarni hayratda qoldirmoqda. Lotin Amerikasining nufuzli «Hablalonoticias» nashri tarqatgan xabarga ko‘ra, O‘zbekiston milliy terma jamoasining 22 yoshli hujumkor yarim himoyachisi Abbosbek Fayzullayev Kolumbiyaga qarshi o‘yindan so‘ng ushbu mamlakatda haqiqiy ijtimoiy tarmoqlar fenomeniga aylandi.
Garchi vakillarimiz ilk turda Kolumbiyaga 1:3 hisobida imkoniyatni boy bergan bo‘lsa-da, Abbosbek o‘zining yorqin o‘yini va jozibasi bilan raqib yurtidagi minglab muxlislar, ayniqsa, xotin-qizlarning e’tiborini butunlay o‘ziga qaratdi.
«Atsteka» stadionidagi tarixiy gol muallifi
O‘zbekiston futboli tarixidagi ilk Jahon chempionati goli aynan Fayzullayev nomiga yozildi. Mexikodagi afsonaviy «Atsteka» stadionida kechgan bahsning 60-daqiqasida quyidagi tarixiy vaziyat yuzaga keldi:
Jamoa sardori Eldor Shomurodovning kuchli va murakkab zarbasini Kolumbiya darvozaboni Kamilo Vargas qaytarishga erishdi. Biroq yuqorilab qaytgan to‘pga birinchi bo‘lib Abbosbek Fayzullayev yetib keldi. U bo‘yi unchalik baland bo‘lmasligiga qaramay, katta tezlik va chaqqonlik bilan to‘pni boshda raqib darvoza to‘riga joylab, Mundiallardagi ilk golimizni nishonladi.
Kolumbiyalik qizlarning yangi «krash»i va Richard Rios bilan qiyos
Uchrashuv yakunlanishi bilanoq, Kolumbiya segmentidagi X (Tvitter) va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida o‘zbek futbolchisining ismi eng yuqori trendlar qatoridan joy oldi. Kolumbiyalik muxlislar uni «ushbu Mundialning eng yoqimtoy futbolchisi» deb atashmoqda.
Hatto mahalliy ishqibozlar Fayzullayevni o‘z terma jamoalarining bosh yulduzi va eng jozibali futbolchisi — «Benfika» yarim himoyachisi Richard Rios bilan qiyoslay boshlashdi. Ikki futbolchining maydondagi o‘ziga xos uslubi va tashqi ko‘rinishi tarmoqlarda qizg‘in bahslarga sabab bo‘lmoqda.
Abbosbek Fayzullayevning qisqacha profili
Ko‘rsatkich
Tafsilotlar
Yoshi
22 yosh
JCH-2026dagi maqomi
O‘zbekiston tarixidagi ilk JCH goli muallifi
Amaldagi klubi
«Istanbul Bashakshehir» (Turkiya)
Sobiq klublari
«Paxtakor» (Toshkent), SSKA (Moskva)
SSKAdan Turkiyagacha: Xalqaro muxlislar mehri
Abbosbek Fayzullayev qayerda o‘ynamasin, qisqa fursatda tribunalar yoqimtoyiga aylanish xususiyatiga ega. U 2023 yilning yozida «Paxtakor»dan Moskvaning SSKA klubiga o‘tganida ham rossiyalik muxlislarning qalbini zabt etgandi.
Garchi u o‘tgan yili (2025 yil yozida) Turkiya superligasi vakili «Istanbul Bashakshehir» klubiga transfer qilingan bo‘lsa-da, Rossiyadagi ko‘plab futbol ishqibozlari aynan Abbosbekning JCH-2026dagi ishtiroki tufayli Mundialda O‘zbekiston terma jamoasiga chin dildan muxlislik qilishmoqda.
Oldinda vakillarimizni Portugaliyaga qarshi o‘ta shiddatli bahs kutmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarni portlatgan Abbosbek Fayzullayev va Fabio Kannavaro shogirdlariga bo‘lajak uchrashuvda ulkan zafarlar tilaymiz!
…