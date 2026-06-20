Abbosbek Fayzullayev Kolumbiyada ijtimoiy tarmoqlar yulduziga aylandi!

·52·Sport
Abbosbek Fayzullayev Kolumbiyada ijtimoiy tarmoqlar yulduziga aylandi!

AQSH, Kanada va Meksika maydonlarida bo‘lib o‘tayotgan Jahon chempionati nafaqat shiddatli bahslari, balki kutilmagan voqealari bilan ham lotin amerikalik muxlislarni hayratda qoldirmoqda. Lotin Amerikasining nufuzli «Hablalonoticias» nashri tarqatgan xabarga ko‘ra, O‘zbekiston milliy terma jamoasining 22 yoshli hujumkor yarim himoyachisi Abbosbek Fayzullayev Kolumbiyaga qarshi o‘yindan so‘ng ushbu mamlakatda haqiqiy ijtimoiy tarmoqlar fenomeniga aylandi.

Garchi vakillarimiz ilk turda Kolumbiyaga 1:3 hisobida imkoniyatni boy bergan bo‘lsa-da, Abbosbek o‘zining yorqin o‘yini va jozibasi bilan raqib yurtidagi minglab muxlislar, ayniqsa, xotin-qizlarning e’tiborini butunlay o‘ziga qaratdi.

«Atsteka» stadionidagi tarixiy gol muallifi

O‘zbekiston futboli tarixidagi ilk Jahon chempionati goli aynan Fayzullayev nomiga yozildi. Mexikodagi afsonaviy «Atsteka» stadionida kechgan bahsning 60-daqiqasida quyidagi tarixiy vaziyat yuzaga keldi:

Jamoa sardori Eldor Shomurodovning kuchli va murakkab zarbasini Kolumbiya darvozaboni Kamilo Vargas qaytarishga erishdi. Biroq yuqorilab qaytgan to‘pga birinchi bo‘lib Abbosbek Fayzullayev yetib keldi. U bo‘yi unchalik baland bo‘lmasligiga qaramay, katta tezlik va chaqqonlik bilan to‘pni boshda raqib darvoza to‘riga joylab, Mundiallardagi ilk golimizni nishonladi.

Kolumbiyalik qizlarning yangi «krash»i va Richard Rios bilan qiyos

Uchrashuv yakunlanishi bilanoq, Kolumbiya segmentidagi X (Tvitter) va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida o‘zbek futbolchisining ismi eng yuqori trendlar qatoridan joy oldi. Kolumbiyalik muxlislar uni «ushbu Mundialning eng yoqimtoy futbolchisi» deb atashmoqda.

Hatto mahalliy ishqibozlar Fayzullayevni o‘z terma jamoalarining bosh yulduzi va eng jozibali futbolchisi — «Benfika» yarim himoyachisi Richard Rios bilan qiyoslay boshlashdi. Ikki futbolchining maydondagi o‘ziga xos uslubi va tashqi ko‘rinishi tarmoqlarda qizg‘in bahslarga sabab bo‘lmoqda.

Abbosbek Fayzullayevning qisqacha profili

Ko‘rsatkich

Tafsilotlar

Yoshi

22 yosh

JCH-2026dagi maqomi

O‘zbekiston tarixidagi ilk JCH goli muallifi

Amaldagi klubi

«Istanbul Bashakshehir» (Turkiya)

Sobiq klublari

«Paxtakor» (Toshkent), SSKA (Moskva)

SSKAdan Turkiyagacha: Xalqaro muxlislar mehri

Abbosbek Fayzullayev qayerda o‘ynamasin, qisqa fursatda tribunalar yoqimtoyiga aylanish xususiyatiga ega. U 2023 yilning yozida «Paxtakor»dan Moskvaning SSKA klubiga o‘tganida ham rossiyalik muxlislarning qalbini zabt etgandi.

Garchi u o‘tgan yili (2025 yil yozida) Turkiya superligasi vakili «Istanbul Bashakshehir» klubiga transfer qilingan bo‘lsa-da, Rossiyadagi ko‘plab futbol ishqibozlari aynan Abbosbekning JCH-2026dagi ishtiroki tufayli Mundialda O‘zbekiston terma jamoasiga chin dildan muxlislik qilishmoqda.

Oldinda vakillarimizni Portugaliyaga qarshi o‘ta shiddatli bahs kutmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarni portlatgan Abbosbek Fayzullayev va Fabio Kannavaro shogirdlariga bo‘lajak uchrashuvda ulkan zafarlar tilaymiz!

Abbosbek FayzullayevKolumbiyaMexikaRichard RiosAzteka stadioni
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026: Marokash terma jamoasi Shotlandiyani taslim etdiJCH-2026: Marokash terma jamoasi Shotlandiyani taslim etdiBugun, 12:05Braziliya «S» guruhida peshqadam — Haiti yirik hisobda taslim etildi!Braziliya «S» guruhida peshqadam — Haiti yirik hisobda taslim etildi!Bugun, 11:58Abbosbek Fayzullayevning tarixiy goldan keyingi ta’sirli posti...Abbosbek Fayzullayevning tarixiy goldan keyingi ta’sirli posti...Bugun, 11:51JCH-2026: D guruhida kutilmagan natija — Paragvay Turkiyani taslim etdi!JCH-2026: D guruhida kutilmagan natija — Paragvay Turkiyani taslim etdi!Bugun, 11:41Neymar safga qaytmoqda: Karlo Anchelotti Braziliya terma jamoasi muxlislarini xursand qildiNeymar safga qaytmoqda: Karlo Anchelotti Braziliya terma jamoasi muxlislarini xursand qildiBugun, 08:55AQSH Avstraliyani mag‘lub etib, muddatidan oldin pley-offga yo‘llanma oldiAQSH Avstraliyani mag‘lub etib, muddatidan oldin pley-offga yo‘llanma oldiBugun, 02:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi