Abbosbek Fayzullayevning tarixiy goldan keyingi ta’sirli posti...
JCH-2026dagi debyut uchrashuvida Kolumbiya darvozasini ishg‘ol qilib, o‘zbek futboli tarixida yangi sahifa ochgan Abbosbek Fayzullayev ijtimoiy tarmoqlardagi o‘z muxlislari bilan eng hayajonli taassurotlarini o‘rtoqlashdi.
Turkiyaning «Istanbul Bashakshehir» klubi va milliy terma jamoamiz a’zosi o‘zining Instagramdagi rasmiy sahifasiga Mexikodagi afsonaviy «Atsteka» stadionida kechgan tarixiy o‘yindan olingan suratlar silsilasini joylashtirdi. Ushbu post qisqa fursat ichida minglab muxlislarning mehri va e’tiborini qozondi.
Suratlar ortidagi ma’no: Otaga ehtirom va ulkan orzular
Abbosbek tomonidan joylashtirilgan suratlar shunchaki o‘yin kadrlaridan iborat emas, balki unda chuqur his-tuyg‘ular mujassam edi:
Tarixiy lahzalar: Postning asosiy qismini Kolumbiya bilan bahsdagi eng qaynoq va hayajonli daqiqalar tashkil etgan.
Qadrdon kadr: Rasmlar orasidan Abbosbekning otasi tushgan va orqa fonida futbol stadioni aks etgan eski, qadrli surat ham joy olgan. Bu futbolchining bugungi darajaga yetishida oilasining qo‘llab-quvvatlashi qanchalik muhim bo‘lganiga ishoradir.
Yakuniy falsafa: Silsilaning oxirgi suratida ingliz tilida jarangdor bo‘lgan mashhur iqtibos aks etgan: «Katta orzular ulkan qurbonliklarni talab qiladi».
Mahoratli futbolchi ushbu ta’sirli va ma’noli postiga ortiqcha izoh yozib o‘tirmadi. U bor-yo‘g‘i birgina so‘z bilan fikrini yakunladi: «So‘zsiz».
Fayzullayevning JCH-2026dagi ikki karra rekordi
18 iyun kuni Kolumbiyaga qarshi kechgan uchrashuv (1:3) natijasidan qat’i nazar, 22 yoshli Abbosbek Fayzullayev o‘z nomini jahon futboli yilnomalariga ikkita ko‘rsatkich bo‘yicha abadiy muhrlab qo‘ydi:
Rekord turi
O‘rnatilgan ko‘rsatkich
Tarixiy birinchi gol
O‘zbekistonning Jahon chempionatlari final bosqichidagi ilk goli muallifi (60-daqiqa).
Antropometrik rekord
Yangi asrda (XXI asr) Mundiallarda bosh bilan gol urgan eng past bo‘yli futbolchi.
Muxlislar va ekspertlar e’tirofi:
Abbosbekning maydondagi jasorati va maydondan tashqaridagi kamtarligi uni nafaqat O‘zbekistonda, balki butun dunyoda sevimli futbolchiga aylantirmoqda. Uning ushbu posti orqali qilgan chiqishi haqiqiy g‘alabalar va orzular ortida qanchalik mashaqqatli mehnat hamda fidoiylik yotishini yana bir bor isbotladi.
Oldinda vakillarimizni Portugaliyaga qarshi bahs kutmoqda. Tarixiy gollar va yangi zafarlar yo‘lida milliy jamoamizga hamda Abbosbek Fayzullayevga kuch-quvvat tilab qolamiz!
…