Abbosbek Fayzullayevning tarixiy goldan keyingi ta’sirli posti...

·34·Sport
Abbosbek Fayzullayevning tarixiy goldan keyingi ta’sirli posti...

JCH-2026dagi debyut uchrashuvida Kolumbiya darvozasini ishg‘ol qilib, o‘zbek futboli tarixida yangi sahifa ochgan Abbosbek Fayzullayev ijtimoiy tarmoqlardagi o‘z muxlislari bilan eng hayajonli taassurotlarini o‘rtoqlashdi.

Turkiyaning «Istanbul Bashakshehir» klubi va milliy terma jamoamiz a’zosi o‘zining Instagramdagi rasmiy sahifasiga Mexikodagi afsonaviy «Atsteka» stadionida kechgan tarixiy o‘yindan olingan suratlar silsilasini joylashtirdi. Ushbu post qisqa fursat ichida minglab muxlislarning mehri va e’tiborini qozondi.

Suratlar ortidagi ma’no: Otaga ehtirom va ulkan orzular

Abbosbek tomonidan joylashtirilgan suratlar shunchaki o‘yin kadrlaridan iborat emas, balki unda chuqur his-tuyg‘ular mujassam edi:

  • Tarixiy lahzalar: Postning asosiy qismini Kolumbiya bilan bahsdagi eng qaynoq va hayajonli daqiqalar tashkil etgan.

  • Qadrdon kadr: Rasmlar orasidan Abbosbekning otasi tushgan va orqa fonida futbol stadioni aks etgan eski, qadrli surat ham joy olgan. Bu futbolchining bugungi darajaga yetishida oilasining qo‘llab-quvvatlashi qanchalik muhim bo‘lganiga ishoradir.

  • Yakuniy falsafa: Silsilaning oxirgi suratida ingliz tilida jarangdor bo‘lgan mashhur iqtibos aks etgan: «Katta orzular ulkan qurbonliklarni talab qiladi».

Mahoratli futbolchi ushbu ta’sirli va ma’noli postiga ortiqcha izoh yozib o‘tirmadi. U bor-yo‘g‘i birgina so‘z bilan fikrini yakunladi: «So‘zsiz».

Fayzullayevning JCH-2026dagi ikki karra rekordi

18 iyun kuni Kolumbiyaga qarshi kechgan uchrashuv (1:3) natijasidan qat’i nazar, 22 yoshli Abbosbek Fayzullayev o‘z nomini jahon futboli yilnomalariga ikkita ko‘rsatkich bo‘yicha abadiy muhrlab qo‘ydi:

Rekord turi

O‘rnatilgan ko‘rsatkich

Tarixiy birinchi gol

O‘zbekistonning Jahon chempionatlari final bosqichidagi ilk goli muallifi (60-daqiqa).

Antropometrik rekord

Yangi asrda (XXI asr) Mundiallarda bosh bilan gol urgan eng past bo‘yli futbolchi.

Muxlislar va ekspertlar e’tirofi:

Abbosbekning maydondagi jasorati va maydondan tashqaridagi kamtarligi uni nafaqat O‘zbekistonda, balki butun dunyoda sevimli futbolchiga aylantirmoqda. Uning ushbu posti orqali qilgan chiqishi haqiqiy g‘alabalar va orzular ortida qanchalik mashaqqatli mehnat hamda fidoiylik yotishini yana bir bor isbotladi.

Oldinda vakillarimizni Portugaliyaga qarshi bahs kutmoqda. Tarixiy gollar va yangi zafarlar yo‘lida milliy jamoamizga hamda Abbosbek Fayzullayevga kuch-quvvat tilab qolamiz!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal posboni David Raya nima uchun Ispaniya terma jamoasida zaxirada qolmoqda?Arsenal posboni David Raya nima uchun Ispaniya terma jamoasida zaxirada qolmoqda?Bugun, 12:17JCH-2026: Marokash terma jamoasi Shotlandiyani taslim etdiJCH-2026: Marokash terma jamoasi Shotlandiyani taslim etdiBugun, 12:05Braziliya «S» guruhida peshqadam — Haiti yirik hisobda taslim etildi!Braziliya «S» guruhida peshqadam — Haiti yirik hisobda taslim etildi!Bugun, 11:58JCH-2026: D guruhida kutilmagan natija — Paragvay Turkiyani taslim etdi!JCH-2026: D guruhida kutilmagan natija — Paragvay Turkiyani taslim etdi!Bugun, 11:41Abbosbek Fayzullayev Kolumbiyada ijtimoiy tarmoqlar yulduziga aylandi!Abbosbek Fayzullayev Kolumbiyada ijtimoiy tarmoqlar yulduziga aylandi!Bugun, 11:34Neymar safga qaytmoqda: Karlo Anchelotti Braziliya terma jamoasi muxlislarini xursand qildiNeymar safga qaytmoqda: Karlo Anchelotti Braziliya terma jamoasi muxlislarini xursand qildiBugun, 08:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi