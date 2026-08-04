Neymar faoliyatini yakunlashi mumkinligiga ishora qildi

·0·Sport
Neymar faoliyatini yakunlashi mumkinligiga ishora qildi

Braziliya terma jamoasining afsonaviy hujumchisi Neymar o'zining klubdagi kelajagi borasida kutilmagan bayonot berib, joriy yil yakunida faoliyatiga yakun yasashi mumkinligini istisno etmadi. Goal.com xabar berishicha, 34 yoshli tajribali futbolchi o'zining qadrdon jamoasi bo'lmish Santos bilan tuzilgan shartnoma muddati tugagach, professional futboldan ketish masalasini jiddiy o'ylab ko'radi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ma'lum bo'lishicha, Neymar yaqinda Braziliya terma jamoasidagi faoliyatiga rasman nuqta qo'ygan edi. Jahon chempionatidan so'ng u xalqaro maydonlardagi o'yinlarini to'xtatgan bo'lib, e'tiborini butunlay klub darajasidagi musobaqalarga qaratgandi. Biroq futbolchining Santos bilan amaldagi shartnomasi dekabr oyida o'z nihoyasiga yetadi va uning keyingi taqdiri hozircha so'roq ostida qolmoqda.

Kelajak borasidagi ikkilanishlar

Braziliyalik yulduz o'zining YouTube'dagi kanali orqali Neymar Jr. instituti Auksioni paytida muxlislarni o'ylantirib qo'yadigan fikrlarni bildirgan. U hozircha kelgusi rejalar haqida aniq bir narsa deya olmasligini, barchasi dekabr oyidagi shartnoma yakuniga bog'liqligini ta'kidlagan. Hujumchi Santos safida qolish yoki boshqa jamoaga o'tish yoxud butunlay butsasini mixga ilish borasida aniq qarorga kelmaganini tan olgan.

"Men qancha yana o'ynashimni bilmayman, hozircha to'xtash haqida o'ylamayapman, lekin qancha davom etishini ham aniq aytolmayman", — deydi Neymar. Shuningdek, u o'z oldiga qo'ygan asosiy vazifa Santos bilan imzolangan bitimni oxirigacha sharaf bilan bajarish ekanini alohida ta'kidlagan. Futbolchining so'zlariga ko'ra, dekabr oyigacha hali vaqt ko'p va u har bir kunni qadrlab, vaziyatga qarab ish tutmoqda.

Jismoniy holati va jarohatlar ta'siri

Neymarning terma jamoadagi faoliyatini erta yakunlashiga so'nggi Jahon chempionatidagi omadsizliklar va jismoniy muammolar sabab bo'lgan edi. Turnir davomida uni bezovta qilgan mushak jarohatlari o'yin amaliyotiga jiddiy ta'sir ko'rsatib, uni atigi ikkita uchrashuvda maydonga tushishga majbur qilgan. Shunga qaramay, Braziliya terma jamoasi tarixidagi eng yaxshi to'purar hozirda o'zini jismoniy jihatdan yaxshi his qilayotganini ma'lum qildi.

"Maydonda o'zimni borgan sari yaxshiroq his qilyapman va eng muhimi ham shu. Faoliyatimning so'nggi bosqichida bo'lsam ham, doimo rivojlanishni istayman", — deya qo'shimcha qildi futbolchi. U o'z bosib o'tgan yo'lidan mamnunligini bildirib, bugungacha erishgan barcha yutuqlari uchun Xudodan minnatdor ekanini va faoliyatidan umuman noroziligi yo'qligini ta'kidlab o'tdi.

NeymarSantosBraziliyaFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xansi Flik Barselona futbolchilarining jahon chempionatidagi gʻalabasidan keyingi holati haqida gapirdiXansi Flik Barselona futbolchilarining jahon chempionatidagi gʻalabasidan keyingi holati haqida gapirdiBugun, 16:18Bubishta «Berkan»ga o‘tdi: Kabo-Verdeda yangi davr boshlanadimi?Bubishta «Berkan»ga o‘tdi: Kabo-Verdeda yangi davr boshlanadimi?Bugun, 15:25Islam Maxachev pensiya mish-mishiga nuqta qo‘ydi: maqsad — rekordIslam Maxachev pensiya mish-mishiga nuqta qo‘ydi: maqsad — rekordBugun, 15:20Randal Kolo Muani Parijdan ketib, Yuventus bilan 2031 yilgacha shartnoma imzoladiRandal Kolo Muani Parijdan ketib, Yuventus bilan 2031 yilgacha shartnoma imzoladiBugun, 15:15Miki van de Ven transferi nega toʻxtab qoldi?Miki van de Ven transferi nega toʻxtab qoldi?Bugun, 14:52Kristian Kivu Milan derbisining mavsumoldi ahamiyatini pasaytirdiKristian Kivu Milan derbisining mavsumoldi ahamiyatini pasaytirdiBugun, 14:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda