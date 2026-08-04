Neymar faoliyatini yakunlashi mumkinligiga ishora qildi
Braziliya terma jamoasining afsonaviy hujumchisi Neymar o'zining klubdagi kelajagi borasida kutilmagan bayonot berib, joriy yil yakunida faoliyatiga yakun yasashi mumkinligini istisno etmadi. Goal.com xabar berishicha, 34 yoshli tajribali futbolchi o'zining qadrdon jamoasi bo'lmish Santos bilan tuzilgan shartnoma muddati tugagach, professional futboldan ketish masalasini jiddiy o'ylab ko'radi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ma'lum bo'lishicha, Neymar yaqinda Braziliya terma jamoasidagi faoliyatiga rasman nuqta qo'ygan edi. Jahon chempionatidan so'ng u xalqaro maydonlardagi o'yinlarini to'xtatgan bo'lib, e'tiborini butunlay klub darajasidagi musobaqalarga qaratgandi. Biroq futbolchining Santos bilan amaldagi shartnomasi dekabr oyida o'z nihoyasiga yetadi va uning keyingi taqdiri hozircha so'roq ostida qolmoqda.
Kelajak borasidagi ikkilanishlarBraziliyalik yulduz o'zining YouTube'dagi kanali orqali Neymar Jr. instituti Auksioni paytida muxlislarni o'ylantirib qo'yadigan fikrlarni bildirgan. U hozircha kelgusi rejalar haqida aniq bir narsa deya olmasligini, barchasi dekabr oyidagi shartnoma yakuniga bog'liqligini ta'kidlagan. Hujumchi Santos safida qolish yoki boshqa jamoaga o'tish yoxud butunlay butsasini mixga ilish borasida aniq qarorga kelmaganini tan olgan.
"Men qancha yana o'ynashimni bilmayman, hozircha to'xtash haqida o'ylamayapman, lekin qancha davom etishini ham aniq aytolmayman", — deydi Neymar. Shuningdek, u o'z oldiga qo'ygan asosiy vazifa Santos bilan imzolangan bitimni oxirigacha sharaf bilan bajarish ekanini alohida ta'kidlagan. Futbolchining so'zlariga ko'ra, dekabr oyigacha hali vaqt ko'p va u har bir kunni qadrlab, vaziyatga qarab ish tutmoqda.
Jismoniy holati va jarohatlar ta'siriNeymarning terma jamoadagi faoliyatini erta yakunlashiga so'nggi Jahon chempionatidagi omadsizliklar va jismoniy muammolar sabab bo'lgan edi. Turnir davomida uni bezovta qilgan mushak jarohatlari o'yin amaliyotiga jiddiy ta'sir ko'rsatib, uni atigi ikkita uchrashuvda maydonga tushishga majbur qilgan. Shunga qaramay, Braziliya terma jamoasi tarixidagi eng yaxshi to'purar hozirda o'zini jismoniy jihatdan yaxshi his qilayotganini ma'lum qildi.
"Maydonda o'zimni borgan sari yaxshiroq his qilyapman va eng muhimi ham shu. Faoliyatimning so'nggi bosqichida bo'lsam ham, doimo rivojlanishni istayman", — deya qo'shimcha qildi futbolchi. U o'z bosib o'tgan yo'lidan mamnunligini bildirib, bugungacha erishgan barcha yutuqlari uchun Xudodan minnatdor ekanini va faoliyatidan umuman noroziligi yo'qligini ta'kidlab o'tdi.
…