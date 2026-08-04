Xansi Flik Barselona futbolchilarining jahon chempionatidagi gʻalabasidan keyingi holati haqida gapirdi

·0·Sport
Xansi Flik Barselona futbolchilarining jahon chempionatidagi gʻalabasidan keyingi holati haqida gapirdi

Ispaniya terma jamoasining jahon chempionatidagi tarixiy zafaridan soʻng, Barselona bosh murabbiyi Xansi Flik klubdagi futbolchilarning ortib borayotgan maqomi va kiyinish xonasidagi muhitni saqlab qolish masalalariga toʻxtaldi. Goal.com xabar berishicha, nemis mutaxassisi jamoa ichidagi jamoaviy totuvlikni buzilmasligini taʼminlash uchun oʻziga xos qiyinchiliklarga duch kelmoqda, biroq bu holatni ijobiy qabul qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, Ispaniya terma jamoasi finalda Argentina ustidan 1:0 hisobida gʻalaba qozonib, jahon chempioni unvonini qoʻlga kiritgan edi. Oʻyinning asosiy qahramoniga aylangan va 106-daqiqada hal qiluvchi golni urgan Ferran Torres oʻz nomini Ispaniya futbol tarixi sahifalariga yozib qoʻydi. Ushbu gʻalaba orqali Ispaniya terma jamoasi oʻz tarixidagi ikkinchi mundial bosh sovriniga ega chiqdi.

Jahon chempionlari va murabbiyning rejalari

Gʻolib jamoa safida Kataloniya klubining kamida yettita vakili harakat qildi. Xoan Garsiya, Erik Garsiya, Pau Kubarsi, Gavi, Pedri, Dani Olmo va Lamine Yamal kabi yosh isteʼdodlar mavsumni jahon chempioni maqomida boshlashadi. Mutaxassislarning fikricha, bu futbolchilar faoliyatining choʻqqisiga chiqqanmiz deb oʻylashi xavfi bor, biroq Xansi Flik bunday fikrdan yiroq.

Sent-Jorj-Parkdagi matbuot anjumanida soʻz olgan Xansi Flik futbolchilarning ishonchi oshganini olqishladi. "Chempionlar hech qachon toʻxtamaydi. Ular sovrinlarni yutishni bilishadi va bu juda muhim. Ushbu gʻalaba ularga yanada koʻproq ishonch berishi kerak", — dedi bosh murabbiy. U oʻyinchilarning har kuni qattiq mehnat qilishi orqaligina joriy mavsumda katta natijalarga erishish mumkinligini taʼkidladi.

Tarkibdagi muammolar va transferlar

Shunga qaramay, mavsumoldi tayyorgarlik jarayonlari baʼzi qiyinchiliklar bilan kechmoqda. Robert Levandovskining shartnomasi yakuniga yetib ketishi va uning jamoadan ketishi markaziy hujum chizigʻida boʻshliqni yuzaga keltirgan. Hozircha bu muammo toʻliq hal etilmagani murabbiylar shtabini oʻylantirmoqda. Shuningdek, Pari Sen-Jermen klubining Ferran Torresga boʻlgan qiziqishi ham vaziyatni biroz murakkablashtirmoqda.

Frenki de Yongning jarohati yarim himoya chizigʻida muammo tugʻdirgan boʻlsa-da, Xansi Flik bu borada xotirjamlik saqlamoqda. U transfer bozoriga shoshilish oʻrniga mavjud tarkibni rivojlantirishga va qaytayotgan oʻyinchilarni jamoaga moslashtirishga eʼtibor qaratmoqda. Klub rahbariyati, xususan Deku bilan birgalikda kerakli qadamlar tashlanishi kutilmoqda.

BarselonaXansi FlikIspaniyaFerran TorresLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar faoliyatini yakunlashi mumkinligiga ishora qildiNeymar faoliyatini yakunlashi mumkinligiga ishora qildiBugun, 16:12Bubishta «Berkan»ga o‘tdi: Kabo-Verdeda yangi davr boshlanadimi?Bubishta «Berkan»ga o‘tdi: Kabo-Verdeda yangi davr boshlanadimi?Bugun, 15:25Islam Maxachev pensiya mish-mishiga nuqta qo‘ydi: maqsad — rekordIslam Maxachev pensiya mish-mishiga nuqta qo‘ydi: maqsad — rekordBugun, 15:20Randal Kolo Muani Parijdan ketib, Yuventus bilan 2031 yilgacha shartnoma imzoladiRandal Kolo Muani Parijdan ketib, Yuventus bilan 2031 yilgacha shartnoma imzoladiBugun, 15:15Miki van de Ven transferi nega toʻxtab qoldi?Miki van de Ven transferi nega toʻxtab qoldi?Bugun, 14:52Kristian Kivu Milan derbisining mavsumoldi ahamiyatini pasaytirdiKristian Kivu Milan derbisining mavsumoldi ahamiyatini pasaytirdiBugun, 14:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda