Xansi Flik Barselona futbolchilarining jahon chempionatidagi gʻalabasidan keyingi holati haqida gapirdi
Ispaniya terma jamoasining jahon chempionatidagi tarixiy zafaridan soʻng, Barselona bosh murabbiyi Xansi Flik klubdagi futbolchilarning ortib borayotgan maqomi va kiyinish xonasidagi muhitni saqlab qolish masalalariga toʻxtaldi. Goal.com xabar berishicha, nemis mutaxassisi jamoa ichidagi jamoaviy totuvlikni buzilmasligini taʼminlash uchun oʻziga xos qiyinchiliklarga duch kelmoqda, biroq bu holatni ijobiy qabul qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, Ispaniya terma jamoasi finalda Argentina ustidan 1:0 hisobida gʻalaba qozonib, jahon chempioni unvonini qoʻlga kiritgan edi. Oʻyinning asosiy qahramoniga aylangan va 106-daqiqada hal qiluvchi golni urgan Ferran Torres oʻz nomini Ispaniya futbol tarixi sahifalariga yozib qoʻydi. Ushbu gʻalaba orqali Ispaniya terma jamoasi oʻz tarixidagi ikkinchi mundial bosh sovriniga ega chiqdi.
Jahon chempionlari va murabbiyning rejalariGʻolib jamoa safida Kataloniya klubining kamida yettita vakili harakat qildi. Xoan Garsiya, Erik Garsiya, Pau Kubarsi, Gavi, Pedri, Dani Olmo va Lamine Yamal kabi yosh isteʼdodlar mavsumni jahon chempioni maqomida boshlashadi. Mutaxassislarning fikricha, bu futbolchilar faoliyatining choʻqqisiga chiqqanmiz deb oʻylashi xavfi bor, biroq Xansi Flik bunday fikrdan yiroq.
Sent-Jorj-Parkdagi matbuot anjumanida soʻz olgan Xansi Flik futbolchilarning ishonchi oshganini olqishladi. "Chempionlar hech qachon toʻxtamaydi. Ular sovrinlarni yutishni bilishadi va bu juda muhim. Ushbu gʻalaba ularga yanada koʻproq ishonch berishi kerak", — dedi bosh murabbiy. U oʻyinchilarning har kuni qattiq mehnat qilishi orqaligina joriy mavsumda katta natijalarga erishish mumkinligini taʼkidladi.
Tarkibdagi muammolar va transferlarShunga qaramay, mavsumoldi tayyorgarlik jarayonlari baʼzi qiyinchiliklar bilan kechmoqda. Robert Levandovskining shartnomasi yakuniga yetib ketishi va uning jamoadan ketishi markaziy hujum chizigʻida boʻshliqni yuzaga keltirgan. Hozircha bu muammo toʻliq hal etilmagani murabbiylar shtabini oʻylantirmoqda. Shuningdek, Pari Sen-Jermen klubining Ferran Torresga boʻlgan qiziqishi ham vaziyatni biroz murakkablashtirmoqda.
Frenki de Yongning jarohati yarim himoya chizigʻida muammo tugʻdirgan boʻlsa-da, Xansi Flik bu borada xotirjamlik saqlamoqda. U transfer bozoriga shoshilish oʻrniga mavjud tarkibni rivojlantirishga va qaytayotgan oʻyinchilarni jamoaga moslashtirishga eʼtibor qaratmoqda. Klub rahbariyati, xususan Deku bilan birgalikda kerakli qadamlar tashlanishi kutilmoqda.
…