Jahon chempionati: Jazoir Lionel Messi va Mac Allister ustidan FIFAga shikoyat qildi
Jahon chempionati guruh bosqichining ochilish oʻyinida Argentina terma jamoasidan uchralgan 0:3 hisobidagi magʻlubiyat Jazoir futbol federatsiyasining keskin eʼtiroziga sabab boʻldi. Shimoliy afrikaliklar uchrashuvni boshqargan polshalik hakam Szymon Marciniakning qarorlaridan norozi boʻlib, FIFAga rasmiy shikoyat xati yoʻllashdi. Asosiy eʼtirozlar Lionel Messi va Alexis Mac Allister ishtirokidagi qoʻpol vaziyatlarga qaratilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Athletic nashri xabariga koʻra, Jazoir tomoni oʻyinning 30-daqiqasida yuz bergan holatni alohida taʼkidlamoqda. Unda Argentina sardori Lionel Messi raqib himoyachisi Aissa Mandi bilan toʻqnashuvda butsasining ostki qismi (shiplari) bilan xavfli harakat qilgan. Jazoir federatsiyasi ushbu vaziyatda Messi maydondan chetlatilishi kerak edi, deb hisoblamoqda.
Shuningdek, shikoyatda yarim himoyachi Alexis Mac Allister bilan bogʻliq epizod ham oʻrin olgan. Maʼlum qilinishicha, u jazoirlik Ibrahim Maza bilan toʻqnashuvda raqibiga tirsagi bilan zarba bergan, biroq hakam tomonidan hech qanday intizomiy choraga tortilmagan. Jazoir tomoni bu kabi holatlar oʻyin natijasiga bevosita taʼsir koʻrsatganini daʼvo qilmoqda.
Murabbiy va federatsiya munosabatiJazoir terma jamoasi bosh murabbiyi Vladimir Petkovic vaziyatga toʻxtalar ekan, hakamlikdan noroziligini yashirmadi. "Gipotetik vaziyatlarni sharhlashdan maʼno yoʻq, lekin hamma narsani hamma koʻrdi, jumladan men ham", — deya taʼkidladi mutaxassis. Federatsiyadagi anonim manbalarning soʻzlariga koʻra, jamoa oʻz futbolchilarining maydondagi xavfsizligi taʼminlanmaganidan qattiq ranjigan.
Ushbu mojarolar soyasida Lionel Messi uchun oʻyin tarixiy ahamiyatga ega boʻldi. U Argentina safida oʻzining 200-uchrashuvini oʻtkazdi va oʻyinda xet-trik qayd etdi. Bu gollar orqali Messi jahon chempionatlari tarixidagi gollar soni boʻyicha Miroslav Klose oʻrnatgan 16 gollik rekordni yangiladi. Biroq, raqib jamoaning eʼtirozlari ushbu tantanali oqshomga biroz soya soldi.
Hozircha FIFA va boshqa rasmiy futbol tashkilotlari Jazoirning shikoyati yuzasidan bayonot berishmadi. Amaldagi jahon chempionlari esa navbatdagi bahslarga tayyorgarlikni davom ettirishmoqda. Argentina guruh bosqichining keyingi bosqichlarida Avstriya va Iordaniya terma jamoalariga qarshi maydonga tushadi. Lionel Scaloni shogirdlari pley-off masalasini erta hal qilish uchun intizom va hujumkorlikni muvozanatda saqlashlari talab etiladi.
…