Jahon chempionati: Jazoir Lionel Messi va Mac Allister ustidan FIFAga shikoyat qildi

·0·Sport
Jahon chempionati: Jazoir Lionel Messi va Mac Allister ustidan FIFAga shikoyat qildi

Jahon chempionati guruh bosqichining ochilish oʻyinida Argentina terma jamoasidan uchralgan 0:3 hisobidagi magʻlubiyat Jazoir futbol federatsiyasining keskin eʼtiroziga sabab boʻldi. Shimoliy afrikaliklar uchrashuvni boshqargan polshalik hakam Szymon Marciniakning qarorlaridan norozi boʻlib, FIFAga rasmiy shikoyat xati yoʻllashdi. Asosiy eʼtirozlar Lionel Messi va Alexis Mac Allister ishtirokidagi qoʻpol vaziyatlarga qaratilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Athletic nashri xabariga koʻra, Jazoir tomoni oʻyinning 30-daqiqasida yuz bergan holatni alohida taʼkidlamoqda. Unda Argentina sardori Lionel Messi raqib himoyachisi Aissa Mandi bilan toʻqnashuvda butsasining ostki qismi (shiplari) bilan xavfli harakat qilgan. Jazoir federatsiyasi ushbu vaziyatda Messi maydondan chetlatilishi kerak edi, deb hisoblamoqda.

Shuningdek, shikoyatda yarim himoyachi Alexis Mac Allister bilan bogʻliq epizod ham oʻrin olgan. Maʼlum qilinishicha, u jazoirlik Ibrahim Maza bilan toʻqnashuvda raqibiga tirsagi bilan zarba bergan, biroq hakam tomonidan hech qanday intizomiy choraga tortilmagan. Jazoir tomoni bu kabi holatlar oʻyin natijasiga bevosita taʼsir koʻrsatganini daʼvo qilmoqda.

Murabbiy va federatsiya munosabati

Jazoir terma jamoasi bosh murabbiyi Vladimir Petkovic vaziyatga toʻxtalar ekan, hakamlikdan noroziligini yashirmadi. "Gipotetik vaziyatlarni sharhlashdan maʼno yoʻq, lekin hamma narsani hamma koʻrdi, jumladan men ham", — deya taʼkidladi mutaxassis. Federatsiyadagi anonim manbalarning soʻzlariga koʻra, jamoa oʻz futbolchilarining maydondagi xavfsizligi taʼminlanmaganidan qattiq ranjigan.

Ushbu mojarolar soyasida Lionel Messi uchun oʻyin tarixiy ahamiyatga ega boʻldi. U Argentina safida oʻzining 200-uchrashuvini oʻtkazdi va oʻyinda xet-trik qayd etdi. Bu gollar orqali Messi jahon chempionatlari tarixidagi gollar soni boʻyicha Miroslav Klose oʻrnatgan 16 gollik rekordni yangiladi. Biroq, raqib jamoaning eʼtirozlari ushbu tantanali oqshomga biroz soya soldi.

Hozircha FIFA va boshqa rasmiy futbol tashkilotlari Jazoirning shikoyati yuzasidan bayonot berishmadi. Amaldagi jahon chempionlari esa navbatdagi bahslarga tayyorgarlikni davom ettirishmoqda. Argentina guruh bosqichining keyingi bosqichlarida Avstriya va Iordaniya terma jamoalariga qarshi maydonga tushadi. Lionel Scaloni shogirdlari pley-off masalasini erta hal qilish uchun intizom va hujumkorlikni muvozanatda saqlashlari talab etiladi.

Lionel MessiArgentinaJazoirFIFAJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal posboni David Raya nima uchun Ispaniya terma jamoasida zaxirada qolmoqda?Arsenal posboni David Raya nima uchun Ispaniya terma jamoasida zaxirada qolmoqda?Bugun, 12:17JCH-2026: Marokash terma jamoasi Shotlandiyani taslim etdiJCH-2026: Marokash terma jamoasi Shotlandiyani taslim etdiBugun, 12:05Braziliya «S» guruhida peshqadam — Haiti yirik hisobda taslim etildi!Braziliya «S» guruhida peshqadam — Haiti yirik hisobda taslim etildi!Bugun, 11:58Abbosbek Fayzullayevning tarixiy goldan keyingi ta’sirli posti...Abbosbek Fayzullayevning tarixiy goldan keyingi ta’sirli posti...Bugun, 11:51JCH-2026: D guruhida kutilmagan natija — Paragvay Turkiyani taslim etdi!JCH-2026: D guruhida kutilmagan natija — Paragvay Turkiyani taslim etdi!Bugun, 11:41Abbosbek Fayzullayev Kolumbiyada ijtimoiy tarmoqlar yulduziga aylandi!Abbosbek Fayzullayev Kolumbiyada ijtimoiy tarmoqlar yulduziga aylandi!Bugun, 11:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi