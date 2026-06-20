Zlatan Ibrahimovic va Marco Materazzi oʻrtasidagi nizo yangilandi: Milan inqirozi fonida keskin hazillar

·29·Sport
Zlatan Ibrahimovic va Marco Materazzi oʻrtasidagi nizo yangilandi: Milan inqirozi fonida keskin hazillar

Italiya futboli afsonalari, Inter va Milan klublarining sobiq yulduzlari Marco Materazzi hamda Zlatan Ibrahimovic oʻrtasidagi koʻp yillik raqobat yangi bosqichga chiqdi. Materazzi oʻzining sobiq jamoadoshi va ashaddiy raqibining Milan rahbariyatidagi faoliyatini masxara qilib, uni kinoya bilan "Inter tarixidagi eng buyuk shaxs" deb atadi. Bu bayonot Rossoneri lageridagi beqarorlik va tashkiliy muammolar kuchaygan bir paytda yangradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda Milan klubi egasi RedBird kompaniyasining maslahatchisi sifatida faoliyat yuritayotgan Zlatan Ibrahimovic jamoa boshqaruvidagi qarorlari uchun tanqidlar ostida qolmoqda. Goal.com nashrining xabar berishicha, Materazzi La Tripletta podkastida chiqish qilib, shvetsiyalik sobiq hujumchining hozirgi harakatlari aslida Inter manfaatlariga xizmat qilayotganiga shama qildi. Uning fikricha, Milan rahbariyatidagi tartibsizliklar raqib jamoaning ustunligini yanada mustahkamlamoqda.

Tarixiy transfer va Trebl xotiralari

Materazzi oʻz intervyusida 2009-yilgi voqealarni ham eslab oʻtdi. Oʻshanda Zlatan Ibrahimovic Inter safidan Barselona klubiga transfer qilingan, uning oʻrniga esa Samuel Eto'o Milanga kelgan edi. Bu almashuv Nerazzurri uchun oʻta muvaffaqiyatli boʻlib chiqqan: Joze Mourinyo qoʻl ostidagi jamoa oʻsha mavsumda Italiya chempionligi, kubogi va Chempionlar ligasida gʻalaba qozonib, tarixiy Treblni qayd etgan edi.

"Men Ibrahimovicdan Barselona jamoasiga ketgani va bizga Samuel Eto'oni sovgʻa qilgani uchun hamisha minnatdor boʻlaman", — deya taʼkidladi Materazzi. Uning soʻzlariga koʻra, Zlatanning ketishi jamoaning ichki muhitini oʻzgartirgan va gʻalabalar uchun yoʻl ochgan. Sobiq himoyachi Ibrahimovicning hozirgi maʼmuriy faoliyatini ham aynan shu kontekstda, yaʼni raqibga bilvosita yordam berish sifatida baholadi.

Milan ayni damda jiddiy bosim ostida qolmoqda. Jamoa rahbariyati, jumladan Ibrahimovic, klub strategiyasini toʻgʻri yoʻlga qoʻya olmayotganlikda ayblanmoqda. Garchi klub yangi murabbiy sifatida Ruben Amorim (yoki boshqa mutaxassislar) nomini koʻrib chiqayotgan boʻlsa-da, asosiy eʼtibor maydon tashqarisidagi boshqaruv tizimiga qaratilgan. Materazzining istehzoli izohlari esa Milandagi ichki muhitning naqadar murakkabligini koʻrsatib beradi.

Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham Italiya A Seriyasidagi ushbu qarama-qarshilik hamisha qiziqarli boʻlib kelgan. Inter va Milan oʻrtasidagi har qanday nizo, xoh u maydonda boʻlsin, xoh rahbariyat darajasida, turnir jadvalidagi muvozanatga taʼsir koʻrsatishi aniq. Materazzining keskin chiqishi Milan muxlislari orasida norozilik uygʻotishi mumkin boʻlsa-da, bu Italiya futboliga xos boʻlgan hissiyotlarga boy muhitning bir qismidir.

InterMilanZlatan IbrahimovicMarco MaterazziA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026. AQSH – Avstraliya 2:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. AQSH – Avstraliya 2:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 13:47JCH-2026. Braziliya - Haiti 3:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Braziliya - Haiti 3:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 13:40Vinisius: «Biz doim gol urib, xalqimizning faxrlanishini orzu qilamiz»Vinisius: «Biz doim gol urib, xalqimizning faxrlanishini orzu qilamiz»Bugun, 13:31Chalxono‘g‘li: «Balki bu mening so‘nggi jahon chempionatimdir, futbol ba’zan juda shafqatsiz»Chalxono‘g‘li: «Balki bu mening so‘nggi jahon chempionatimdir, futbol ba’zan juda shafqatsiz»Bugun, 13:23«O‘zimizdan uyalyapmiz, butun xalqimizdan uzr so‘raymiz» — Arda Guler«O‘zimizdan uyalyapmiz, butun xalqimizdan uzr so‘raymiz» — Arda GulerBugun, 13:07Montella: «Bunday omadsizlik 50 ta o‘yinda bir marta bo‘ladi, hech kimni ayblamayman»Montella: «Bunday omadsizlik 50 ta o‘yinda bir marta bo‘ladi, hech kimni ayblamayman»Bugun, 12:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi