Zlatan Ibrahimovic va Marco Materazzi oʻrtasidagi nizo yangilandi: Milan inqirozi fonida keskin hazillar
Italiya futboli afsonalari, Inter va Milan klublarining sobiq yulduzlari Marco Materazzi hamda Zlatan Ibrahimovic oʻrtasidagi koʻp yillik raqobat yangi bosqichga chiqdi. Materazzi oʻzining sobiq jamoadoshi va ashaddiy raqibining Milan rahbariyatidagi faoliyatini masxara qilib, uni kinoya bilan "Inter tarixidagi eng buyuk shaxs" deb atadi. Bu bayonot Rossoneri lageridagi beqarorlik va tashkiliy muammolar kuchaygan bir paytda yangradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda Milan klubi egasi RedBird kompaniyasining maslahatchisi sifatida faoliyat yuritayotgan Zlatan Ibrahimovic jamoa boshqaruvidagi qarorlari uchun tanqidlar ostida qolmoqda. Goal.com nashrining xabar berishicha, Materazzi La Tripletta podkastida chiqish qilib, shvetsiyalik sobiq hujumchining hozirgi harakatlari aslida Inter manfaatlariga xizmat qilayotganiga shama qildi. Uning fikricha, Milan rahbariyatidagi tartibsizliklar raqib jamoaning ustunligini yanada mustahkamlamoqda.
Tarixiy transfer va Trebl xotiralariMaterazzi oʻz intervyusida 2009-yilgi voqealarni ham eslab oʻtdi. Oʻshanda Zlatan Ibrahimovic Inter safidan Barselona klubiga transfer qilingan, uning oʻrniga esa Samuel Eto'o Milanga kelgan edi. Bu almashuv Nerazzurri uchun oʻta muvaffaqiyatli boʻlib chiqqan: Joze Mourinyo qoʻl ostidagi jamoa oʻsha mavsumda Italiya chempionligi, kubogi va Chempionlar ligasida gʻalaba qozonib, tarixiy Treblni qayd etgan edi.
"Men Ibrahimovicdan Barselona jamoasiga ketgani va bizga Samuel Eto'oni sovgʻa qilgani uchun hamisha minnatdor boʻlaman", — deya taʼkidladi Materazzi. Uning soʻzlariga koʻra, Zlatanning ketishi jamoaning ichki muhitini oʻzgartirgan va gʻalabalar uchun yoʻl ochgan. Sobiq himoyachi Ibrahimovicning hozirgi maʼmuriy faoliyatini ham aynan shu kontekstda, yaʼni raqibga bilvosita yordam berish sifatida baholadi.
Milan ayni damda jiddiy bosim ostida qolmoqda. Jamoa rahbariyati, jumladan Ibrahimovic, klub strategiyasini toʻgʻri yoʻlga qoʻya olmayotganlikda ayblanmoqda. Garchi klub yangi murabbiy sifatida Ruben Amorim (yoki boshqa mutaxassislar) nomini koʻrib chiqayotgan boʻlsa-da, asosiy eʼtibor maydon tashqarisidagi boshqaruv tizimiga qaratilgan. Materazzining istehzoli izohlari esa Milandagi ichki muhitning naqadar murakkabligini koʻrsatib beradi.
Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham Italiya A Seriyasidagi ushbu qarama-qarshilik hamisha qiziqarli boʻlib kelgan. Inter va Milan oʻrtasidagi har qanday nizo, xoh u maydonda boʻlsin, xoh rahbariyat darajasida, turnir jadvalidagi muvozanatga taʼsir koʻrsatishi aniq. Materazzining keskin chiqishi Milan muxlislari orasida norozilik uygʻotishi mumkin boʻlsa-da, bu Italiya futboliga xos boʻlgan hissiyotlarga boy muhitning bir qismidir.
…