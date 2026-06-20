Barselona iqtidorli himoyachini arzon narxda sotib olish uchun vaqt bilan poygalashmoqda
Kataloniyaning Barselona klubi yozgi transfer oynasida oʻz tarkibini kuchaytirish maqsadida Rasing Santander jamoasining yosh yulduzi Jorge Salinas uchun jiddiy kurash boshladi. Klub rahbariyati 19 yoshli iqtidorli himoyachini transfer narxi ikki baravar oshib ketishidan avval oʻz safiga qoʻshib olishga harakat qilmoqda. Bu transfer yangi bosh murabbiy Hansi Flick davridagi ikkinchi yirik xarid boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sport nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Barselona rahbariyati Salinas uchun kechayotgan poygada yaqqol yetakchilik qilmoqda. Garchi futbolchiga Angliya Premer-ligasi va Ispaniya chempionatining boshqa jamoalaridan takliflar boʻlgan boʻlsa-da, oʻyinchi faoliyatini aynan Blaugrana safida davom ettirishni afzal koʻrgan. Mashhur agent Jorge Mendes allaqachon Santanderga tashrif buyurib, muzokaralarni jadallashtirishga yordam bergan.
Transfer narxi va shartnoma muddatiHozirgi vaqtda Jorge Salinasning shartnomasida 8 million yevrolik tovon puli koʻrsatilgan. Biroq, bu imkoniyat cheklangan muddatga ega. Maʼlum qilinishicha, agar Barselona 30-iyun kuniga qadar kelishuvni yakunlamasa, 1-iyuldan boshlab futbolchining narxi avtomatik ravishda 16 million yevroga koʻtariladi. Shu sababli, sport direktori Deco va klub mutasaddilari moliyaviy yukni kamaytirish uchun tezkor choralar koʻrmoqda.
Goal.com xabariga koʻra, kataloniyaliklar transfer narxini yanada pasaytirish maqsadida oʻzining zaxira jamoasidan biror futbolchini Rasing Santanderga ijaraga berish variantini ham koʻrib chiqmoqda. Bu strategiya klubga moliyaviy feyr-pley qoidalariga amal qilgan holda sifatli himoyachini qoʻlga kiritish imkonini beradi.
Jorge Salinas oʻtgan mavsumda Ispaniya ikkinchi divizionida oʻzini koʻrsata oldi. U 33 ta uchrashuvda maydonga tushib, 7 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Yosh boʻlishiga qaramay, u ham chap qanot himoyasida, ham markaziy himoyachi sifatida birdek samarali oʻyin koʻrsata olishi bilan Hansi Flick eʼtiborini tortgan. Murabbiy uni mavsumoldi yigʻinlaridayoq asosiy jamoa mashgʻulotlariga jalb etishni rejalashtirmoqda.
Ushbu transfer Barselona himoya chizigʻidagi keng koʻlamli islohotlarning bir qismidir. Klub ayni damda Al-Hilal jamoasidan ijaraga olingan Joao Cancelo bilan doimiy shartnoma imzolash boʻyicha ham muzokaralar olib bormoqda. Salinasning kelishi jamoaning uzoq muddatli istiqbolini taʼminlashga xizmat qiladi.
Agar Barselona himoyachi masalasini tezroq hal qilsa, bor eʼtiborini Robert Lewandowski ketganidan soʻng boʻshab qoladigan markaziy hujumchi pozitsiyasini toʻldirishga qaratishi mumkin. Hozircha kataloniyaliklar uchun har bir soat gʻanimat boʻlib turibdi.
…