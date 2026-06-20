Barselona iqtidorli himoyachini arzon narxda sotib olish uchun vaqt bilan poygalashmoqda

·0·Sport
Barselona iqtidorli himoyachini arzon narxda sotib olish uchun vaqt bilan poygalashmoqda

Kataloniyaning Barselona klubi yozgi transfer oynasida oʻz tarkibini kuchaytirish maqsadida Rasing Santander jamoasining yosh yulduzi Jorge Salinas uchun jiddiy kurash boshladi. Klub rahbariyati 19 yoshli iqtidorli himoyachini transfer narxi ikki baravar oshib ketishidan avval oʻz safiga qoʻshib olishga harakat qilmoqda. Bu transfer yangi bosh murabbiy Hansi Flick davridagi ikkinchi yirik xarid boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sport nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Barselona rahbariyati Salinas uchun kechayotgan poygada yaqqol yetakchilik qilmoqda. Garchi futbolchiga Angliya Premer-ligasi va Ispaniya chempionatining boshqa jamoalaridan takliflar boʻlgan boʻlsa-da, oʻyinchi faoliyatini aynan Blaugrana safida davom ettirishni afzal koʻrgan. Mashhur agent Jorge Mendes allaqachon Santanderga tashrif buyurib, muzokaralarni jadallashtirishga yordam bergan.

Transfer narxi va shartnoma muddati

Hozirgi vaqtda Jorge Salinasning shartnomasida 8 million yevrolik tovon puli koʻrsatilgan. Biroq, bu imkoniyat cheklangan muddatga ega. Maʼlum qilinishicha, agar Barselona 30-iyun kuniga qadar kelishuvni yakunlamasa, 1-iyuldan boshlab futbolchining narxi avtomatik ravishda 16 million yevroga koʻtariladi. Shu sababli, sport direktori Deco va klub mutasaddilari moliyaviy yukni kamaytirish uchun tezkor choralar koʻrmoqda.

Goal.com xabariga koʻra, kataloniyaliklar transfer narxini yanada pasaytirish maqsadida oʻzining zaxira jamoasidan biror futbolchini Rasing Santanderga ijaraga berish variantini ham koʻrib chiqmoqda. Bu strategiya klubga moliyaviy feyr-pley qoidalariga amal qilgan holda sifatli himoyachini qoʻlga kiritish imkonini beradi.

Jorge Salinas oʻtgan mavsumda Ispaniya ikkinchi divizionida oʻzini koʻrsata oldi. U 33 ta uchrashuvda maydonga tushib, 7 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Yosh boʻlishiga qaramay, u ham chap qanot himoyasida, ham markaziy himoyachi sifatida birdek samarali oʻyin koʻrsata olishi bilan Hansi Flick eʼtiborini tortgan. Murabbiy uni mavsumoldi yigʻinlaridayoq asosiy jamoa mashgʻulotlariga jalb etishni rejalashtirmoqda.

Ushbu transfer Barselona himoya chizigʻidagi keng koʻlamli islohotlarning bir qismidir. Klub ayni damda Al-Hilal jamoasidan ijaraga olingan Joao Cancelo bilan doimiy shartnoma imzolash boʻyicha ham muzokaralar olib bormoqda. Salinasning kelishi jamoaning uzoq muddatli istiqbolini taʼminlashga xizmat qiladi.

Agar Barselona himoyachi masalasini tezroq hal qilsa, bor eʼtiborini Robert Lewandowski ketganidan soʻng boʻshab qoladigan markaziy hujumchi pozitsiyasini toʻldirishga qaratishi mumkin. Hozircha kataloniyaliklar uchun har bir soat gʻanimat boʻlib turibdi.

BarselonaTransferlarHansi FlickLa LigaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Demba Ba Fransiya klubiga sport direktori etib tayinlandiDemba Ba Fransiya klubiga sport direktori etib tayinlandiBugun, 13:54JCH-2026. AQSH – Avstraliya 2:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. AQSH – Avstraliya 2:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 13:47JCH-2026. Braziliya - Haiti 3:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Braziliya - Haiti 3:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 13:40Vinisius: «Biz doim gol urib, xalqimizning faxrlanishini orzu qilamiz»Vinisius: «Biz doim gol urib, xalqimizning faxrlanishini orzu qilamiz»Bugun, 13:31Chalxono‘g‘li: «Balki bu mening so‘nggi jahon chempionatimdir, futbol ba’zan juda shafqatsiz»Chalxono‘g‘li: «Balki bu mening so‘nggi jahon chempionatimdir, futbol ba’zan juda shafqatsiz»Bugun, 13:23Zlatan Ibrahimovic va Marco Materazzi oʻrtasidagi nizo yangilandi: Milan inqirozi fonida keskin hazillarZlatan Ibrahimovic va Marco Materazzi oʻrtasidagi nizo yangilandi: Milan inqirozi fonida keskin hazillarBugun, 13:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi