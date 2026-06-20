Boks bo‘yicha Jahon kubogi: 4 nafar bokschimiz finalga yo‘llanma oldi

·0·Sport
Boks bo‘yicha Jahon kubogi: 4 nafar bokschimiz finalga yo‘llanma oldi

Bugun boks bo‘yicha Jahon kubogining yarim final bahslariga start berildi. O‘zbekiston boks federatsiyasi xabariga ko‘ra, ringga ko‘tarilgan hamyurtlarimiz keskin va murosasiz janglarda yurtimiz sharafini munosib himoya qilishdi.

Hozircha o‘tkazilgan janglar yakuniga ko‘ra, 4 nafar bokschimiz final yo‘llanmasini naqd qildi, 2 nafar vakilimiz esa musobaqaning bronza medaliga sazovor bo‘ldi.

Yarim final janglarining umumiy natijalari

Bokschimiz

Vazn toifasi

Raqib va uning davlati

Jang hisobi

Yakuniy natija

Farzona Fozilova

-48 kg

Anjelika Kristaforszka (Polsha)

5:0

Finalga yo‘l oldi

Sitora Turdibekova

-60 kg

Viktoriya Grefeyeva (Qozog‘iston)

1:4

Bronza medali

Abdumalik Halokov

-60 kg

Radoslav Rosenov (Bolg‘ariya)

4:1

Finalga yo‘l oldi

Oltinoy Sotimboyeva

+80 kg

Dina Islambekova (Qozog‘iston)

5:0

Finalga yo‘l oldi

Akmaljon Isroilov

-85 kg

Paolo Karuso (Italiya)

2:3

Bronza medali

To‘rabek Habibullayev

-90 kg

Xuyezen Xan (Xitoy)

5:0

Finalga yo‘l oldi

Janglardan qaynoq tafsilotlar

  • Qizlar o‘rtasidagi shiddat: -48 kg vazndagi vakilamiz Farzona Fozilova polshalik raqibasi ustidan to‘liq ustunlik qilib, hakamlarning bir ovozdan bergan bahosi bilan (5:0) finalga chiqdi. Afsuski, -60 kgdagi Sitora Turdibekova qozog‘istonlik raqibasiga imkoniyatni boy berib, shohsupaning 3-pog‘onasi bilan kifoyalandi.

  • Abdumalik Halokovdan mahorat darsi: -60 kg vazn toifasida chempionlik uchun asosiy da’vogar bo‘lgan Abdumalik bolgariyalik Radoslav Rosenovni qiyinchiliksiz mag‘lub etdi. Halokov barcha raundlarda (5:0, 4:1, 4:1) ustunlik qilib, yakunda 4:1 hisobida g‘alaba qozondi.

Oltinoy Sotimboyevadan «Trilogiya» g‘alabasi:

+80 kg vazndagi Oltinoy Sotimboyeva va qozog‘istonlik Dina Islambekova o‘rtasidagi qarama-qarshilik yilning eng qiziqarli voqeasiga aylandi. Bu ularning joriy yildagi uchinchi to‘qnashuvi edi («Strandja»da Oltinoy, Osiyo chempionatida Dina yutgandi). Hal qiluvchi bahsda vakilamiz raqibasiga hech qanday imkoniyat qoldirmadi — 5:0! O‘zaro hisob 2:1 ko‘rinishiga keldi, Oltinoy esa finalda!

  • To‘rabek mezbonni ayab o‘tirmadi: -90 kg vazn toifasida yurtimiz sharafini himoya qilayotgan To‘rabek Habibullayev musobaqa mezboni, xitoylik Xuyezen Xanga qarshi ringga chiqdi. To‘rabek har uchchala raundda ham raqibini butunlay zararsizlantirib (5:0), yaqqol ustunlik bilan final chiptasini qo‘lga kiritdi.

  • Murosasiz bahsdagi alamli mag‘lubiyat: -85 kg vazndagi Akmaljon Isroilov italiyalik Paolo Karusoga qarshi tengma-teng jang olib bordi. Biroq hakamlarning bahsli qaroriga ko‘ra, 2:3 hisobida italiyalik bokschi g‘alaba qozondi. Akmaljon musobaqani bronza medali bilan yakunladi.

Oldinda bizni yana 5 ta jang kutmoqda!

O‘zbekiston boks terma jamoasining Jahon kubogidagi yurishi davom etadi. Tez orada yana 5 nafar mahoratli bokschimiz yarim final doirasida ringga ko‘tariladi. Vakillarimizga chin dildan omad tilaymiz va ulardan faqat g‘alaba kutib qolamiz!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026. Shotlandiya – Marokash 0:1 (kiritilgan golni tomosha qiling)JCH-2026. Shotlandiya – Marokash 0:1 (kiritilgan golni tomosha qiling)Bugun, 14:07Barselona iqtidorli himoyachini arzon narxda sotib olish uchun vaqt bilan poygalashmoqdaBarselona iqtidorli himoyachini arzon narxda sotib olish uchun vaqt bilan poygalashmoqdaBugun, 13:58Demba Ba Fransiya klubiga sport direktori etib tayinlandiDemba Ba Fransiya klubiga sport direktori etib tayinlandiBugun, 13:54JCH-2026. AQSH – Avstraliya 2:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. AQSH – Avstraliya 2:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 13:47JCH-2026. Braziliya - Haiti 3:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Braziliya - Haiti 3:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 13:40Vinisius: «Biz doim gol urib, xalqimizning faxrlanishini orzu qilamiz»Vinisius: «Biz doim gol urib, xalqimizning faxrlanishini orzu qilamiz»Bugun, 13:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi