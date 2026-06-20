Ruben Dias: Cristiano Ronaldo atrofidagi shov-shuvlar biz uchun yangilik emas

·37·Sport
Ruben Dias: Cristiano Ronaldo atrofidagi shov-shuvlar biz uchun yangilik emas

Portugaliya terma jamoasi himoyachisi Ruben Dias Jaxon chempionatining startidagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng jamoa sardori Cristiano Ronaldo atrofida yuzaga kelgan tanqidlarga munosabat bildirdi. Manchester Siti markaziy himoyachisining taʼkidlashicha, tashqi bosim va ommaviy axborot vositalaridagi shov-shuvlar jamoaning umumiy maqsadiga xalaqit bera olmaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Portugaliya terma jamoasi K guruhi doirasidagi ilk uchrashuvda Kongo DR terma jamoasiga qarshi maydonga tushib, 1:1 hisobidagi durang bilan kifoyalandi. Joao Nevesning erta goli evaziga hisobda oldinga chiqib olgan portugallar, birinchi boʻlim yakunlanishi arafasida Yoane Wissa tomonidan kiritilgan javob golini oʻtkazib yuborishdi. Ushbu natija muxlislar va sobiq futbolchilarning keskin eʼtirozlariga sabab boʻldi.

Tanqidlar markazidagi sardor

Asosiy tanqidlar oʻqining 41 yoshli Cristiano Ronaldo tomon yoʻnaltirilgani bejiz emas. Tajribali hujumchi mazkur bahsda oʻzining samaradorligi bilan ajralib tura olmadi va Jaxon chempionatlaridagi golsiz seriyasini 10 ta oʻyinga yetkazdi. Shunga qaramay, Ruben Dias sardorni himoya qilib chiqdi.

"Tanqidlar faqat bir oʻyinchiga qaratilmagan. Cris asosiy eʼtibor markazida, ammo bunday pallada hamma tekshiruv ostida boʻladi. Men bu yerda gʻayritabiiy narsani koʻrmayapman; men terma jamoaga kelganimdan beri vaziyat shunday va bu davom etadi. Bu biz uchun yangilik emas", — deya taʼkidladi Ruben Dias.

Himoyachining soʻzlariga koʻra, ijtimoiy tarmoqlardagi turli taxminlar va muhokamalar futbolchilarning ichki muhitiga taʼsir koʻrsatmaydi. Jamoa yagona maqsad — chempionlik orzusi atrofida birlashgan va tashqi omillarga eʼtibor qaratmaslikka harakat qilmoqda.

Intizom va taktik xatolar

Uchrashuv tahlili haqida gapirar ekan, Manchester Siti yulduzi Portugaliyaning oʻyin davomida intizomni yoʻqotganini tan oldi. Uning fikricha, erta kiritilgan goldan soʻng jamoada xotirjamlikka berilish holati kuzatilgan, bu esa raqibga oʻz oʻyinini koʻrsatish uchun imkoniyat yaratgan.

"Biz oʻyinni yaxshi boshladik, oʻsha lahzalarda katta energiyani his qilish mumkin edi. Biroq keyinchalik boʻshashdik va intizomni yoʻqotdik. Bu bizni kamroq samarali qildi va raqibda qoʻrquv uygʻota olmadik. Oʻyin gʻalati dinamikaga tushib qoldi. Biz buni yaxshi anglab turibmiz va kelajakka faqat ijobiy nazar bilan qaraymiz", — deya qoʻshimcha qildi himoyachi.

Eslatib oʻtamiz, ushbu bahsda Cristiano Ronaldo Jaxon chempionatlari tarixida asosiy tarkibda maydonga tushgan eng keksa maydon oʻyinchisi sifatida rekord oʻrnatdi. Endilikda Portugaliya keyingi turlarda oʻz mavqeini tiklash va guruhdan chiqish masalasini hal qilish uchun jiddiy kurash olib borishi kutilmoqda.

PortugaliyaCristiano RonaldoRuben DiasJaxon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arda Guler xalqidan uzr soʻradi: Turkiya Jahon chempionatini muddatidan avval tark etdiArda Guler xalqidan uzr soʻradi: Turkiya Jahon chempionatini muddatidan avval tark etdiBugun, 14:32Boks bo‘yicha Jahon kubogi: 4 nafar bokschimiz finalga yo‘llanma oldiBoks bo‘yicha Jahon kubogi: 4 nafar bokschimiz finalga yo‘llanma oldiBugun, 14:13JCH-2026. Shotlandiya – Marokash 0:1 (kiritilgan golni tomosha qiling)JCH-2026. Shotlandiya – Marokash 0:1 (kiritilgan golni tomosha qiling)Bugun, 14:07Barselona iqtidorli himoyachini arzon narxda sotib olish uchun vaqt bilan poygalashmoqdaBarselona iqtidorli himoyachini arzon narxda sotib olish uchun vaqt bilan poygalashmoqdaBugun, 13:58Demba Ba Fransiya klubiga sport direktori etib tayinlandiDemba Ba Fransiya klubiga sport direktori etib tayinlandiBugun, 13:54JCH-2026. AQSH – Avstraliya 2:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. AQSH – Avstraliya 2:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 13:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi