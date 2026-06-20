Ruben Dias: Cristiano Ronaldo atrofidagi shov-shuvlar biz uchun yangilik emas
Portugaliya terma jamoasi himoyachisi Ruben Dias Jaxon chempionatining startidagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng jamoa sardori Cristiano Ronaldo atrofida yuzaga kelgan tanqidlarga munosabat bildirdi. Manchester Siti markaziy himoyachisining taʼkidlashicha, tashqi bosim va ommaviy axborot vositalaridagi shov-shuvlar jamoaning umumiy maqsadiga xalaqit bera olmaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Portugaliya terma jamoasi K guruhi doirasidagi ilk uchrashuvda Kongo DR terma jamoasiga qarshi maydonga tushib, 1:1 hisobidagi durang bilan kifoyalandi. Joao Nevesning erta goli evaziga hisobda oldinga chiqib olgan portugallar, birinchi boʻlim yakunlanishi arafasida Yoane Wissa tomonidan kiritilgan javob golini oʻtkazib yuborishdi. Ushbu natija muxlislar va sobiq futbolchilarning keskin eʼtirozlariga sabab boʻldi.
Tanqidlar markazidagi sardorAsosiy tanqidlar oʻqining 41 yoshli Cristiano Ronaldo tomon yoʻnaltirilgani bejiz emas. Tajribali hujumchi mazkur bahsda oʻzining samaradorligi bilan ajralib tura olmadi va Jaxon chempionatlaridagi golsiz seriyasini 10 ta oʻyinga yetkazdi. Shunga qaramay, Ruben Dias sardorni himoya qilib chiqdi.
"Tanqidlar faqat bir oʻyinchiga qaratilmagan. Cris asosiy eʼtibor markazida, ammo bunday pallada hamma tekshiruv ostida boʻladi. Men bu yerda gʻayritabiiy narsani koʻrmayapman; men terma jamoaga kelganimdan beri vaziyat shunday va bu davom etadi. Bu biz uchun yangilik emas", — deya taʼkidladi Ruben Dias.
Himoyachining soʻzlariga koʻra, ijtimoiy tarmoqlardagi turli taxminlar va muhokamalar futbolchilarning ichki muhitiga taʼsir koʻrsatmaydi. Jamoa yagona maqsad — chempionlik orzusi atrofida birlashgan va tashqi omillarga eʼtibor qaratmaslikka harakat qilmoqda.
Intizom va taktik xatolarUchrashuv tahlili haqida gapirar ekan, Manchester Siti yulduzi Portugaliyaning oʻyin davomida intizomni yoʻqotganini tan oldi. Uning fikricha, erta kiritilgan goldan soʻng jamoada xotirjamlikka berilish holati kuzatilgan, bu esa raqibga oʻz oʻyinini koʻrsatish uchun imkoniyat yaratgan.
"Biz oʻyinni yaxshi boshladik, oʻsha lahzalarda katta energiyani his qilish mumkin edi. Biroq keyinchalik boʻshashdik va intizomni yoʻqotdik. Bu bizni kamroq samarali qildi va raqibda qoʻrquv uygʻota olmadik. Oʻyin gʻalati dinamikaga tushib qoldi. Biz buni yaxshi anglab turibmiz va kelajakka faqat ijobiy nazar bilan qaraymiz", — deya qoʻshimcha qildi himoyachi.
Eslatib oʻtamiz, ushbu bahsda Cristiano Ronaldo Jaxon chempionatlari tarixida asosiy tarkibda maydonga tushgan eng keksa maydon oʻyinchisi sifatida rekord oʻrnatdi. Endilikda Portugaliya keyingi turlarda oʻz mavqeini tiklash va guruhdan chiqish masalasini hal qilish uchun jiddiy kurash olib borishi kutilmoqda.
…