Real Madrid Michael Olise transferi haqidagi xabarlarga rasmiy munosabat bildirdi

·23·Sport
Real Madrid Michael Olise transferi haqidagi xabarlarga rasmiy munosabat bildirdi

Ispaniyaning Real Madrid klubi Bavariya yarim himoyachisi Michael Olise atrofida aylanayotgan transfer mish-mishlariga nisbatan kutilmagan va keskin munosabat bildirdi. Soʻnggi kunlarda Yevropa sport nashrlarida "Qirollik klubi" fransiyalik iqtidor egasi uchun katta miqdorda mablagʻ ajratishga tayyorligi haqidagi xabarlar tarqalgan edi. Biroq, Madrid grandi bunday maʼlumotlarni rasman rad etib, futbolchi bilan hech qanday muzokaralar olib borilmayotganini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Odatda transfer bozoridagi har bir mish-mishga munosabat bildirmaydigan Real Madrid bu safar vaziyatga oydinlik kiritishni lozim topdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, klub rahbariyati Michael Olise borasida na futbolchining agentlari, na Bavariya rahbariyati bilan aloqaga chiqqan. Ushbu bayonot transfer oynasi qizigan pallada mish-mishlarga chek qoʻyish va jamoaning diqqat-eʼtiborini mavsumoldi tayyorgarlikka qaratish maqsadida eʼlon qilindi.

Klubning rasmiy bayonoti va munosabati

Real Madrid matbuot xizmati tomonidan eʼlon qilingan hujjatda shunday deyiladi: "Turli ommaviy axborot vositalarida klubimizning Bavariya oʻyinchisi Michael Olise xizmatlariga qiziqish bildirayotgani haqidagi xabarlarga javoban, Real Madrid C.F. shuni maʼlum qiladiki, biz ushbu futbolchi, uning vakillari yoki u bilan bogʻliq boʻlgan biron-bir shaxs bilan bevosita yoki bilvosita aloqada boʻlmaganmiz".

Michael Olise oʻtgan mavsumda Bundesligada fenomenal oʻyin koʻrsatib, barcha musobaqalarda 52 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Uning hisobida 22 ta gol va hayratlanarli 31 ta golli uzatma mavjud. Bunday statistika Florentino Perezning navbatdagi "Galactico" loyihasi uchun mos kelishi taxmin qilingan edi, ammo Madrid klubi oʻzining hozirgi hujum chizigʻidan qoniqish hosil qilmoqda.

Shunisi eʼtiborliki, Real Madrid va Bavariya klublari oʻrtasida uzoq yillik professional va doʻstona munosabatlar mavjud. Ispaniya klubi oʻz bayonotida ushbu aloqalarni alohida taʼkidlab, har qanday transfer masalasida rasmiy kanallarni chetlab oʻtmasligini va Myunxen klubiga boʻlgan hurmati yuqori ekanligini qayd etdi. Bu kabi rasmiy radnomalar ilgari Kylian Mbappe transferi atrofidagi shov-shuvlar vaqtida ham kuzatilgan edi.

Xabarlarga koʻra, avvalroq Florentino Perez 150 million yevrolik taklif haqida gapirganda, aynan Michael Olise nazarda tutilgani aytilgan edi. Biroq keyinchalik klub bu mablagʻ Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvarez uchun moʻljallanganini tushuntirib oʻtdi. Hozirda Real Madrid oʻz tarkibini shakllantirib boʻlgan va yangi yirik xaridlar rejalashtirilmagan koʻrinadi.

Ushbu holat zamonaviy futbolda transfer mish-mishlarining naqadar tez tarqalishi va klublar baʼzan oʻz nufuzini hamda boshqa jamoalar bilan munosabatlarini himoya qilish uchun ochiq bayonot berishga majbur boʻlishini yana bir bor isbotladi. Michael Olise esa kamida keyingi mavsumda Bavariya sharafini himoya qilishda davom etishi kutilmoqda.

Real MadridBavariyaMichael OliseTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal Messi va Neymar oʻrtasidagi tanlovini maʼlum qildiLamine Yamal Messi va Neymar oʻrtasidagi tanlovini maʼlum qildiBugun, 23:20«World Boxing» kubogi: Bokschilarimizning finaldagi raqiblari«World Boxing» kubogi: Bokschilarimizning finaldagi raqiblariBugun, 23:08O‘zbekiston - Portugaliya bahsini marokashlik hakamlar boshqaradiO‘zbekiston - Portugaliya bahsini marokashlik hakamlar boshqaradiBugun, 22:48Toni Kroos tanqidlar ostida qolgan Jud Bellingem himoyasiga chiqdiToni Kroos tanqidlar ostida qolgan Jud Bellingem himoyasiga chiqdiBugun, 22:15Jahon kubogi: O‘zbekiston finalchilar soni bo‘yicha dunyoda birinchi o‘rinda!Jahon kubogi: O‘zbekiston finalchilar soni bo‘yicha dunyoda birinchi o‘rinda!Bugun, 22:13Tottenxem Manchester Yunaytedni ortda qoldirib Mateus Fernandesni transfer qilmoqchiTottenxem Manchester Yunaytedni ortda qoldirib Mateus Fernandesni transfer qilmoqchiBugun, 21:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi