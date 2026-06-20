Real Madrid Michael Olise transferi haqidagi xabarlarga rasmiy munosabat bildirdi
Ispaniyaning Real Madrid klubi Bavariya yarim himoyachisi Michael Olise atrofida aylanayotgan transfer mish-mishlariga nisbatan kutilmagan va keskin munosabat bildirdi. Soʻnggi kunlarda Yevropa sport nashrlarida "Qirollik klubi" fransiyalik iqtidor egasi uchun katta miqdorda mablagʻ ajratishga tayyorligi haqidagi xabarlar tarqalgan edi. Biroq, Madrid grandi bunday maʼlumotlarni rasman rad etib, futbolchi bilan hech qanday muzokaralar olib borilmayotganini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Odatda transfer bozoridagi har bir mish-mishga munosabat bildirmaydigan Real Madrid bu safar vaziyatga oydinlik kiritishni lozim topdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, klub rahbariyati Michael Olise borasida na futbolchining agentlari, na Bavariya rahbariyati bilan aloqaga chiqqan. Ushbu bayonot transfer oynasi qizigan pallada mish-mishlarga chek qoʻyish va jamoaning diqqat-eʼtiborini mavsumoldi tayyorgarlikka qaratish maqsadida eʼlon qilindi.
Klubning rasmiy bayonoti va munosabatiReal Madrid matbuot xizmati tomonidan eʼlon qilingan hujjatda shunday deyiladi: "Turli ommaviy axborot vositalarida klubimizning Bavariya oʻyinchisi Michael Olise xizmatlariga qiziqish bildirayotgani haqidagi xabarlarga javoban, Real Madrid C.F. shuni maʼlum qiladiki, biz ushbu futbolchi, uning vakillari yoki u bilan bogʻliq boʻlgan biron-bir shaxs bilan bevosita yoki bilvosita aloqada boʻlmaganmiz".
Michael Olise oʻtgan mavsumda Bundesligada fenomenal oʻyin koʻrsatib, barcha musobaqalarda 52 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Uning hisobida 22 ta gol va hayratlanarli 31 ta golli uzatma mavjud. Bunday statistika Florentino Perezning navbatdagi "Galactico" loyihasi uchun mos kelishi taxmin qilingan edi, ammo Madrid klubi oʻzining hozirgi hujum chizigʻidan qoniqish hosil qilmoqda.
Shunisi eʼtiborliki, Real Madrid va Bavariya klublari oʻrtasida uzoq yillik professional va doʻstona munosabatlar mavjud. Ispaniya klubi oʻz bayonotida ushbu aloqalarni alohida taʼkidlab, har qanday transfer masalasida rasmiy kanallarni chetlab oʻtmasligini va Myunxen klubiga boʻlgan hurmati yuqori ekanligini qayd etdi. Bu kabi rasmiy radnomalar ilgari Kylian Mbappe transferi atrofidagi shov-shuvlar vaqtida ham kuzatilgan edi.
Xabarlarga koʻra, avvalroq Florentino Perez 150 million yevrolik taklif haqida gapirganda, aynan Michael Olise nazarda tutilgani aytilgan edi. Biroq keyinchalik klub bu mablagʻ Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvarez uchun moʻljallanganini tushuntirib oʻtdi. Hozirda Real Madrid oʻz tarkibini shakllantirib boʻlgan va yangi yirik xaridlar rejalashtirilmagan koʻrinadi.
Ushbu holat zamonaviy futbolda transfer mish-mishlarining naqadar tez tarqalishi va klublar baʼzan oʻz nufuzini hamda boshqa jamoalar bilan munosabatlarini himoya qilish uchun ochiq bayonot berishga majbur boʻlishini yana bir bor isbotladi. Michael Olise esa kamida keyingi mavsumda Bavariya sharafini himoya qilishda davom etishi kutilmoqda.
…