Jud Bellingem va Harry Kane: Angliya terma jamoasining yangi yetakchilari

·50·Sport
Jud Bellingem va Harry Kane: Angliya terma jamoasining yangi yetakchilari

Angliya terma jamoasi 2026-yilgi Jahon chempionatini ishonchli gʻalaba bilan boshladi. Xorvatiyaga qarshi kechgan bahsda (4:2) jamoaning asosiy yulduzlari — Harry Kane va Jud Bellingem oʻz hisobiga gollar yozdirib qoʻyishdi. Bu natija nafaqat turnir jadvali, balki jamoa ichidagi yangi iyerarxiya shakllanganini ham koʻrsatib berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Nyukasl United himoyachisi Dan Burn matbuot anjumanida Real Madrid yarim himoyachisi Jud Bellingemning jamoaga taʼsiri haqida toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, atigi 22 yoshda boʻlishiga qaramay, Bellingham allaqachon sardor Harry Kane bilan bir qatorda haqiqiy yetakchiga aylangan. Burn hazil tariqasida Bellinghamning yoshiga ishora qilib, uning maydondagi harakatlari tajribali futbolchilarni ham hayratda qoldirayotganini taʼkidladi.

"Ular har ikkisi ham jahonning eng yaxshi klublarida oʻz faoliyatining choʻqqisida oʻynayotgan yetakchilardir. Judening yoshi 12 dami yoki shunga yaqinmi, bilmadim, lekin u allaqachon shu yerda! Uning oldinda uzoq yoʻli bor, biroq hozirning oʻzidayoq u biz uchun oʻta muhim oʻyinchiga aylandi", — deya Goal.com nashri Dan Burning soʻzlarini keltirmoqda.

Maydondagi energiya va yangi status

Bellinghamning Xorvatiyaga qarshi oʻyini zamonaviy yarim himoyachining etaloni sifatida baholanmoqda. U texnik mahoratni yuqori ishchanlik bilan birlashtira oldi. Dan Burnning soʻzlariga koʻra, Judening oʻyin boshidagi bitta shiddatli podkati yoki harakati butun jamoaga energiya beradi va boshqa futbolchilarni ham oʻz darajasini koʻtarishga majbur qiladi.

Thomas Tuchel tizimida Bellingham nafaqat ijodkor, balki jismoniy bosim oʻtkazuvchi asosiy kuch sifatida koʻrilmoqda. Jahon chempionati oldidan uning terma jamoadagi roli borasida turli tanqidiy fikrlar yangragan edi. Biroq ilk turdagi gʻalaba va urilgan gol barcha shubhalarga chek qoʻydi.

Bellinghamning oʻzi ham oʻyin haqida fikr bildirar ekan, tashqi bosimga xotirjam yondashishini maʼlum qildi. "Futbolchi boʻlishning bir qismi bu — tanqid. Menga yomon gap aytganlardan xafa boʻlmayman, chunki baʼzida bunga loyiq boʻlaman. Bugun esa odamlarga kimligimni yana bir bor eslatib qoʻyish yoqimli boʻldi", — deydi Real Madrid yulduzi.

Angliya terma jamoasi uchun Kane va Bellinghamning aʼlo sport formasida ekani turnirning keyingi bosqichlarida hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishi kutilmoqda. Jamoa nafaqat hujumkor salohiyat, balki maydon markazidagi mustahkamlik evaziga ham chempionlik uchun asosiy daʼvogarlardan biri boʻlib qolmoqda.

AngliyaJud BellingemReal MadridJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal Lionel Messi izidan: Ispaniya yulduzi oʻzining yangi pozitsiyasini maʻlum qildiLamine Yamal Lionel Messi izidan: Ispaniya yulduzi oʻzining yangi pozitsiyasini maʻlum qildiBugun, 18:51Cristiano Ronaldo tanqidlardan qanday himoyalangan? Diogo Dalot jamoa sirlarini ochdiCristiano Ronaldo tanqidlardan qanday himoyalangan? Diogo Dalot jamoa sirlarini ochdiBugun, 18:19Abduqodir Husanov turnirning eng tezkor uch futbolchisi qatoridan joy oldiAbduqodir Husanov turnirning eng tezkor uch futbolchisi qatoridan joy oldiBugun, 18:09Manchester Yunayted nishonidagi Hayden Hackney: Mutaxassislar transfer borasida ogohlantirdiManchester Yunayted nishonidagi Hayden Hackney: Mutaxassislar transfer borasida ogohlantirdiBugun, 17:39Lamine Yamal Lionel Messi oʻrnini egallamoqda: Saudiya Arabistoni murabbiyi yuksak baho berdiLamine Yamal Lionel Messi oʻrnini egallamoqda: Saudiya Arabistoni murabbiyi yuksak baho berdiBugun, 17:33Gavi tanqidlar haqida: «Portugaliya bizdan ikki barobar kam tanqid qilindi»Gavi tanqidlar haqida: «Portugaliya bizdan ikki barobar kam tanqid qilindi»Bugun, 17:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi