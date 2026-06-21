Jud Bellingem va Harry Kane: Angliya terma jamoasining yangi yetakchilari
Angliya terma jamoasi 2026-yilgi Jahon chempionatini ishonchli gʻalaba bilan boshladi. Xorvatiyaga qarshi kechgan bahsda (4:2) jamoaning asosiy yulduzlari — Harry Kane va Jud Bellingem oʻz hisobiga gollar yozdirib qoʻyishdi. Bu natija nafaqat turnir jadvali, balki jamoa ichidagi yangi iyerarxiya shakllanganini ham koʻrsatib berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Nyukasl United himoyachisi Dan Burn matbuot anjumanida Real Madrid yarim himoyachisi Jud Bellingemning jamoaga taʼsiri haqida toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, atigi 22 yoshda boʻlishiga qaramay, Bellingham allaqachon sardor Harry Kane bilan bir qatorda haqiqiy yetakchiga aylangan. Burn hazil tariqasida Bellinghamning yoshiga ishora qilib, uning maydondagi harakatlari tajribali futbolchilarni ham hayratda qoldirayotganini taʼkidladi.
"Ular har ikkisi ham jahonning eng yaxshi klublarida oʻz faoliyatining choʻqqisida oʻynayotgan yetakchilardir. Judening yoshi 12 dami yoki shunga yaqinmi, bilmadim, lekin u allaqachon shu yerda! Uning oldinda uzoq yoʻli bor, biroq hozirning oʻzidayoq u biz uchun oʻta muhim oʻyinchiga aylandi", — deya Goal.com nashri Dan Burning soʻzlarini keltirmoqda.
Maydondagi energiya va yangi statusBellinghamning Xorvatiyaga qarshi oʻyini zamonaviy yarim himoyachining etaloni sifatida baholanmoqda. U texnik mahoratni yuqori ishchanlik bilan birlashtira oldi. Dan Burnning soʻzlariga koʻra, Judening oʻyin boshidagi bitta shiddatli podkati yoki harakati butun jamoaga energiya beradi va boshqa futbolchilarni ham oʻz darajasini koʻtarishga majbur qiladi.
Thomas Tuchel tizimida Bellingham nafaqat ijodkor, balki jismoniy bosim oʻtkazuvchi asosiy kuch sifatida koʻrilmoqda. Jahon chempionati oldidan uning terma jamoadagi roli borasida turli tanqidiy fikrlar yangragan edi. Biroq ilk turdagi gʻalaba va urilgan gol barcha shubhalarga chek qoʻydi.
Bellinghamning oʻzi ham oʻyin haqida fikr bildirar ekan, tashqi bosimga xotirjam yondashishini maʼlum qildi. "Futbolchi boʻlishning bir qismi bu — tanqid. Menga yomon gap aytganlardan xafa boʻlmayman, chunki baʼzida bunga loyiq boʻlaman. Bugun esa odamlarga kimligimni yana bir bor eslatib qoʻyish yoqimli boʻldi", — deydi Real Madrid yulduzi.
Angliya terma jamoasi uchun Kane va Bellinghamning aʼlo sport formasida ekani turnirning keyingi bosqichlarida hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishi kutilmoqda. Jamoa nafaqat hujumkor salohiyat, balki maydon markazidagi mustahkamlik evaziga ham chempionlik uchun asosiy daʼvogarlardan biri boʻlib qolmoqda.
…