Bukayo Saka Angliya terma jamoasining toʻliq mashgʻulotlariga qaytdi
Angliya terma jamoasi va Arsenal klubining yetakchi hujumchisi Bukayo Saka jarohatidan soʻng yana umumiy guruh mashgʻulotlariga qoʻshildi. Mavsum yakunida uni qiynagan Axill payidagi muammo tufayli futbolchining holati soʻroq ostida qolayotgan edi, biroq soʻnggi maʼlumotlar muxlislar uchun ijobiy yangilik boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Massaçusets shtatining Foksboro shahrida oʻtayotgan mashgʻulotlarda 24 yoshli vinger toʻliq kuch bilan ishtirok etmoqda. Bir kun avval u yakka tartibda shugʻullangan boʻlsa-da, endilikda murabbiylar shtabi uning holatini qoniqarli deb baholadi. Bu esa Thomas Tuchel uchun jahon chempionatining hal qiluvchi pallalarida muhim ustunlik berishi shubhasiz.
Thomas Tuchelning ehtiyotkorlik rejasiTerma jamoa bosh murabbiyi Thomas Tuchel Bukayo Sakaning sogʻligʻiga oʻta ehtiyotkorlik bilan yondashmoqda. ESPN nashri xabariga koʻra, murabbiy futbolchining jismoniy holatini boshqarish boʻyicha maxsus dastur ishlab chiqqan. Saka Angliya Premer-ligasining soʻnggi oylarida jarohat bilan oʻynaganini hisobga olib, unga yuklamalar bosqichma-bosqich berilmoqda.
"U soʻnggi yillarda juda koʻp oʻyinlarda ishtirok etdi. Saka ham Arsenal, ham Angliya uchun yuqori sifatli va oʻta muhim oʻyinchi ekanini hamma koʻrib turibdi. Turnirning keyingi bosqichlarida bizga uning eng yaxshi sport formasi kerak boʻladi, shuning uchun hozirda kichik jarohatlarni toʻgʻri boshqarish oʻta muhim", — deya taʼkidladi Tuchel.
Xorvatiyaga qarshi kechgan va 4:2 hisobida yakunlangan bahsda Bukayo Saka zaxiradan maydonga tushib, bor-yoʻgʻi 18 daqiqa harakat qildi. Oʻshanda uning oʻrnini Noni Madueke egallagan edi. Bu strategiya futbolchini turnirning pley-off bosqichiga qadar asrab qolish maqsadida amalga oshirilmoqda.
Navbatdagi uchrashuvlar va kutilmalarGoal.com nashri maʼlumotiga koʻra, Thomas Tuchel Sakaning asosiy tarkibda maydonga tushishini guruh bosqichining soʻnggi turiga qadar kechiktirishi mumkin. 27-iyun kuni Panamaga qarshi oʻyinda vinger toʻliq 90 daqiqa oʻynashga tayyor boʻlishi kutilmoqda. Ungacha esa murabbiylar shtabi uning yuklamalarini qatʼiy nazorat ostida ushlab turadi.
Angliya terma jamoasi tibbiy xodimlari futbolchining Axill payidagi ogʻriqlar qaytalamasligi uchun barcha choralarni koʻrmoqda. Hozirda jamoa Bostondagi stadionda oʻtadigan guruh bosqichining ikkinchi oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqda. Sakaning safga qaytishi jamoaning hujum salohiyatini sezilarli darajada oshirishi kutilmoqda.
Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham Bukayo Sakaning holati qiziqarli, boisi u zamonaviy futbolning eng yorqin yulduzlaridan biri hisoblanadi. Uning jahon chempionatidagi ishtiroki Angliyaning chempionlik uchun imkoniyatlarini belgilab beruvchi asosiy omillardan biri boʻlib xizmat qiladi.
…