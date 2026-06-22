Bukayo Saka Angliya terma jamoasining toʻliq mashgʻulotlariga qaytdi

·0·Sport
Bukayo Saka Angliya terma jamoasining toʻliq mashgʻulotlariga qaytdi

Angliya terma jamoasi va Arsenal klubining yetakchi hujumchisi Bukayo Saka jarohatidan soʻng yana umumiy guruh mashgʻulotlariga qoʻshildi. Mavsum yakunida uni qiynagan Axill payidagi muammo tufayli futbolchining holati soʻroq ostida qolayotgan edi, biroq soʻnggi maʼlumotlar muxlislar uchun ijobiy yangilik boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Massaçusets shtatining Foksboro shahrida oʻtayotgan mashgʻulotlarda 24 yoshli vinger toʻliq kuch bilan ishtirok etmoqda. Bir kun avval u yakka tartibda shugʻullangan boʻlsa-da, endilikda murabbiylar shtabi uning holatini qoniqarli deb baholadi. Bu esa Thomas Tuchel uchun jahon chempionatining hal qiluvchi pallalarida muhim ustunlik berishi shubhasiz.

Thomas Tuchelning ehtiyotkorlik rejasi

Terma jamoa bosh murabbiyi Thomas Tuchel Bukayo Sakaning sogʻligʻiga oʻta ehtiyotkorlik bilan yondashmoqda. ESPN nashri xabariga koʻra, murabbiy futbolchining jismoniy holatini boshqarish boʻyicha maxsus dastur ishlab chiqqan. Saka Angliya Premer-ligasining soʻnggi oylarida jarohat bilan oʻynaganini hisobga olib, unga yuklamalar bosqichma-bosqich berilmoqda.

"U soʻnggi yillarda juda koʻp oʻyinlarda ishtirok etdi. Saka ham Arsenal, ham Angliya uchun yuqori sifatli va oʻta muhim oʻyinchi ekanini hamma koʻrib turibdi. Turnirning keyingi bosqichlarida bizga uning eng yaxshi sport formasi kerak boʻladi, shuning uchun hozirda kichik jarohatlarni toʻgʻri boshqarish oʻta muhim", — deya taʼkidladi Tuchel.

Xorvatiyaga qarshi kechgan va 4:2 hisobida yakunlangan bahsda Bukayo Saka zaxiradan maydonga tushib, bor-yoʻgʻi 18 daqiqa harakat qildi. Oʻshanda uning oʻrnini Noni Madueke egallagan edi. Bu strategiya futbolchini turnirning pley-off bosqichiga qadar asrab qolish maqsadida amalga oshirilmoqda.

Navbatdagi uchrashuvlar va kutilmalar

Goal.com nashri maʼlumotiga koʻra, Thomas Tuchel Sakaning asosiy tarkibda maydonga tushishini guruh bosqichining soʻnggi turiga qadar kechiktirishi mumkin. 27-iyun kuni Panamaga qarshi oʻyinda vinger toʻliq 90 daqiqa oʻynashga tayyor boʻlishi kutilmoqda. Ungacha esa murabbiylar shtabi uning yuklamalarini qatʼiy nazorat ostida ushlab turadi.

Angliya terma jamoasi tibbiy xodimlari futbolchining Axill payidagi ogʻriqlar qaytalamasligi uchun barcha choralarni koʻrmoqda. Hozirda jamoa Bostondagi stadionda oʻtadigan guruh bosqichining ikkinchi oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqda. Sakaning safga qaytishi jamoaning hujum salohiyatini sezilarli darajada oshirishi kutilmoqda.

Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham Bukayo Sakaning holati qiziqarli, boisi u zamonaviy futbolning eng yorqin yulduzlaridan biri hisoblanadi. Uning jahon chempionatidagi ishtiroki Angliyaning chempionlik uchun imkoniyatlarini belgilab beruvchi asosiy omillardan biri boʻlib xizmat qiladi.

AngliyaBukayo SakaThomas TuchelArsenalJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026. Urugvay — Kabo-Verde 2:2 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Urugvay — Kabo-Verde 2:2 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 13:43Janluka Manchini: «Jahon chempionatini ko‘rsam, kayfiyatim tushib ketadi»Janluka Manchini: «Jahon chempionatini ko‘rsam, kayfiyatim tushib ketadi»Bugun, 13:36Bukayo Saka va JCh-2026: Jon Barns Arsenal yulduzining asosiy muammosini aytdiBukayo Saka va JCh-2026: Jon Barns Arsenal yulduzining asosiy muammosini aytdiBugun, 13:32Argentina terma jamoasi Lionel Messi atrofida birlashdi: Scaloni yolgʻon xabarlarga nuqta qoʻydiArgentina terma jamoasi Lionel Messi atrofida birlashdi: Scaloni yolgʻon xabarlarga nuqta qoʻydiBugun, 13:16Ispaniya — Saudiya Arabistoni 4:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Ispaniya — Saudiya Arabistoni 4:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 12:51Fayzullayevdan 2 ta tarixiy rekord va sobiq jamoadoshining "hazil"i...Fayzullayevdan 2 ta tarixiy rekord va sobiq jamoadoshining "hazil"i...Bugun, 12:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi