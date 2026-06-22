Chelsi Mayk Menyan transferi boʻyicha muzokaralarni jadallashtirdi

·69·Sport
Chelsi Mayk Menyan transferi boʻyicha muzokaralarni jadallashtirdi

Londonning Chelsi klubi darvozabon pozitsiyasini kuchaytirish maqsadida Milan hamda Fransiya terma jamoasi posboni Mike Maignan uchun kurashga jiddiy kirishdi. "Aristokratlar" kelayotgan mavsumda darvoza daxlsizligini jahon darajasidagi posbonga ishonib topshirish niyatida va aynan 30 yoshli fransuz asosiy maqsad sifatida tanlangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

MilanNews24 nashri xabariga koʻra, Angliya klubi vakillari ayni damda darvozabonning agenti Jonatan Kebe bilan faol muloqot olib bormoqda. Ushbu muloqotlar transferning moliyaviy shartlari va ehtimoliy bitimning umumiy doirasini belgilab olish uchun muhim qadam sifatida koʻrilmoqda. Garchi rasmiy taklif hali yuborilmagan boʻlsa-da, Stemford Bridjdagi qiziqish kundan-kunga ortib bormoqda.

Milan oʻz yetakchisini qoʻyib yubormoqchi emas

Lekin Milanning yangi bosh murabbiyi Ruben Amorim ushbu transferga qarshi ekani aytilmoqda. Portugaliyalik mutaxassis Mayk Menyanni oʻzining texnik loyihasidagi asosiy ustunlardan biri deb hisoblaydi. Amorim jamoani tajribali yetakchilar atrofida qurishni rejalashtirgan, Menyan esa oʻzining xarakteri va mahorati bilan ushbu talablarga toʻliq javob beradi.

Murabbiyning fikricha, hozirgi bozorda Menyanning oʻrnini bosa oladigan darvozabonni topish deyarli imkonsiz. Milan rahbariyati ham murabbiyning taktik ehtiyojlari va futbolchining ketish istagi oʻrtasida muvozanat saqlashga harakat qilmoqda. Goal.com nashri tasdiqlashicha, "rossonerilar" oʻzining birinchi raqamli posbonini osonlikcha qoʻyib yubormaydi va katta miqdorda tovon puli talab qiladi.

Premer-liga chorlovi va futbolchining qarori

Ushbu transfer dostonida yakuniy soʻzni futbolchining oʻzi aytishi kutilmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, Mike Maignan faoliyatida yangi sahifa ochish va Angliya Premer-ligasida oʻzini sinab koʻrish gʻoyasiga ijobiy qaramoqda. Italiyadagi uch yillik muvaffaqiyatli mavsumlardan soʻng, u boshqa muhitda oʻynashni oʻzi uchun jozibador deb hisoblaydi.

Chelsi kabi oʻtish davrini boshdan kechirayotgan va yangilanish jarayonidagi jamoada asosiy himoya qoʻrgʻoniga aylanish istiqboli darvozabonni qiziqtirib qoʻygan. Hozirda futbolchi bor eʼtiborini Fransiya terma jamoasi bilan JCh-2026 saralash oʻyinlariga qaratgan boʻlsa-da, yaqin haftalarda transfer masalasi yanada tezlashishi kutilmoqda.

Mike Maignan Lill klubidan Milanga oʻtganidan beri Yevropaning eng kuchli darvozabonlaridan biri sifatida eʼtirof etib kelinmoqda. Uning yetakchilik qobiliyati va qiyin vaziyatlarda jamoani qutqara olishi Chelsi rahbariyatining asosiy eʼtiborini tortgan jihatlardir. Agar tomonlar kelishuvga erishsa, bu yozgi transfer oynasidagi eng yirik bitimlardan biriga aylanishi mumkin.

ChelsiMilanMike MaignanTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Portugaliyaning asosiy muammosi — Ronalduning 90 daqiqa maydonda bo‘lishiPortugaliyaning asosiy muammosi — Ronalduning 90 daqiqa maydonda bo‘lishiBugun, 18:12Lamin Yamal: «Men uchun shaxsiy natijadan ko‘ra jamoaviy g‘alaba muhim»Lamin Yamal: «Men uchun shaxsiy natijadan ko‘ra jamoaviy g‘alaba muhim»Bugun, 17:22O‘zbekiston — Portugaliya uchrashuvini kimlar sharhlaydi?O‘zbekiston — Portugaliya uchrashuvini kimlar sharhlaydi?Bugun, 16:52Alexia Putellas yangi jamoasini tanlamoqda: Ikki karra «Oltin toʻp» sohibasi qayerga yoʻl oladi?Alexia Putellas yangi jamoasini tanlamoqda: Ikki karra «Oltin toʻp» sohibasi qayerga yoʻl oladi?Bugun, 16:30Alan Shearer: Roberto Martinez Cristiano Ronaldoʼni zaxiraga olishga qoʻrqishi mumkinAlan Shearer: Roberto Martinez Cristiano Ronaldoʼni zaxiraga olishga qoʻrqishi mumkinBugun, 16:16Barboza: O‘zbekiston Kongo DRdan kuchliroq, Portugaliyani juda qiyin o‘yin kutmoqdaBarboza: O‘zbekiston Kongo DRdan kuchliroq, Portugaliyani juda qiyin o‘yin kutmoqdaBugun, 16:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi