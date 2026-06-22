Chelsi Mayk Menyan transferi boʻyicha muzokaralarni jadallashtirdi
Londonning Chelsi klubi darvozabon pozitsiyasini kuchaytirish maqsadida Milan hamda Fransiya terma jamoasi posboni Mike Maignan uchun kurashga jiddiy kirishdi. "Aristokratlar" kelayotgan mavsumda darvoza daxlsizligini jahon darajasidagi posbonga ishonib topshirish niyatida va aynan 30 yoshli fransuz asosiy maqsad sifatida tanlangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
MilanNews24 nashri xabariga koʻra, Angliya klubi vakillari ayni damda darvozabonning agenti Jonatan Kebe bilan faol muloqot olib bormoqda. Ushbu muloqotlar transferning moliyaviy shartlari va ehtimoliy bitimning umumiy doirasini belgilab olish uchun muhim qadam sifatida koʻrilmoqda. Garchi rasmiy taklif hali yuborilmagan boʻlsa-da, Stemford Bridjdagi qiziqish kundan-kunga ortib bormoqda.
Milan oʻz yetakchisini qoʻyib yubormoqchi emasLekin Milanning yangi bosh murabbiyi Ruben Amorim ushbu transferga qarshi ekani aytilmoqda. Portugaliyalik mutaxassis Mayk Menyanni oʻzining texnik loyihasidagi asosiy ustunlardan biri deb hisoblaydi. Amorim jamoani tajribali yetakchilar atrofida qurishni rejalashtirgan, Menyan esa oʻzining xarakteri va mahorati bilan ushbu talablarga toʻliq javob beradi.
Murabbiyning fikricha, hozirgi bozorda Menyanning oʻrnini bosa oladigan darvozabonni topish deyarli imkonsiz. Milan rahbariyati ham murabbiyning taktik ehtiyojlari va futbolchining ketish istagi oʻrtasida muvozanat saqlashga harakat qilmoqda. Goal.com nashri tasdiqlashicha, "rossonerilar" oʻzining birinchi raqamli posbonini osonlikcha qoʻyib yubormaydi va katta miqdorda tovon puli talab qiladi.
Premer-liga chorlovi va futbolchining qaroriUshbu transfer dostonida yakuniy soʻzni futbolchining oʻzi aytishi kutilmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, Mike Maignan faoliyatida yangi sahifa ochish va Angliya Premer-ligasida oʻzini sinab koʻrish gʻoyasiga ijobiy qaramoqda. Italiyadagi uch yillik muvaffaqiyatli mavsumlardan soʻng, u boshqa muhitda oʻynashni oʻzi uchun jozibador deb hisoblaydi.
Chelsi kabi oʻtish davrini boshdan kechirayotgan va yangilanish jarayonidagi jamoada asosiy himoya qoʻrgʻoniga aylanish istiqboli darvozabonni qiziqtirib qoʻygan. Hozirda futbolchi bor eʼtiborini Fransiya terma jamoasi bilan JCh-2026 saralash oʻyinlariga qaratgan boʻlsa-da, yaqin haftalarda transfer masalasi yanada tezlashishi kutilmoqda.
Mike Maignan Lill klubidan Milanga oʻtganidan beri Yevropaning eng kuchli darvozabonlaridan biri sifatida eʼtirof etib kelinmoqda. Uning yetakchilik qobiliyati va qiyin vaziyatlarda jamoani qutqara olishi Chelsi rahbariyatining asosiy eʼtiborini tortgan jihatlardir. Agar tomonlar kelishuvga erishsa, bu yozgi transfer oynasidagi eng yirik bitimlardan biriga aylanishi mumkin.
…