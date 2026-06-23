Chelsi Trevoh Chalobah bilan xayrlashishga tayyor: Himoyachiga Yevropa klublari qiziqmoqda
Londonning Chelsi klubi joriy yozgi transfer oynasida oʻz tarbiyalanuvchisi Trevoh Chalobah boʻyicha tushadigan takliflarni koʻrib chiqishga qaror qildi. Oʻtgan mavsumda asosiy tarkibning muhim boʻlaklaridan biri boʻlganiga qaramay, 26 yoshli himoyachi jamoaning yangi strategiyasiga koʻra "daxlsiz" futbolchilar roʻyxatidan chiqarilgan. Bu haqda Football London nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Chalobahning Stamford Bridgeʼdagi kelajagi hozirda katta soʻroq ostida turibdi. Uning amaldagi shartnomasi yakunlanishiga yana ikki yil vaqt bor va klub uni yana bir yilga uzaytirish bandiga ega. Biroq, tomonlar oʻrtasida yangi bitim boʻyicha muzokaralar olib borilmayotgani futbolchining jamoadan ketishi ehtimolini yanada oshirmoqda. Bu vaziyat Yevropaning bir qator nufuzli klublari, jumladan, Chempionlar ligasi ishtirokchilari eʼtiborini tortgan.
Italiya va Yevropa klublaridan qiziqishHozirda himoyachiga asosiy daʼvogarlardan biri sifatida Italiyaning Komo klubi tilga olinmoqda. Sesk Fabregas boshqaruvidagi jamoa A Seriyaga yoʻllanma olganidan soʻng tarkibni kuchaytirish choralarini koʻrmoqda. Shunga qaramay, Komo hozircha transfer boʻyicha rasmiy muzokaralarni boshlagani yoʻq, chunki ular yozgi seleksiya rejalarini hali toʻliq shakllantirib ulgurmagan.
Chelsi rahbariyati va yangi murabbiylar shtabi himoya chizigʻini tubdan isloh qilishni maqsad qilgan. Goal.com nashrining maʼlum qilishicha, klub Levi Colwill uchun uzoq muddatli sherik boʻla oladigan yangi markaziy himoyachi qidirmoqda. Bu reja yanvar oyidan beri ishlab chiqilmoqda va 2026/27 yilgi mavsumga qadar jamoa himoyasini yangi bosqichga olib chiqish koʻzda tutilgan.
Oʻtgan mavsumda Trevoh Chalobah barcha turnirlarda 47 ta uchrashuvda maydonga tushib, oʻzining universal ekanligini isbotladi. U ham markazda, ham qanotda ishonchli oʻyin koʻrsata oladi. Biroq, klubning yangi loyihasida u asosiy emas, balki zaxira varianti sifatida koʻrilmoqda. Bu esa yosh va iqtidorli himoyachi uchun doimiy oʻyin amaliyotini kafolatlamaydi.
Londonliklar uchun oʻz akademiyasi tarbiyalanuvchisini sotish moliyaviy feyr-pley qoidalariga amal qilish nuqtai nazaridan ham foydali hisoblanadi. Chunki bunday transferdan tushgan mablagʻ klub hisobotlarida sof foyda sifatida qayd etiladi. Bu esa Chelsiʼga transfer bozorida yangi xaridlar uchun kengroq imkoniyat yaratadi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Chalobah uchun kurash qizgʻin kechishi kutilmoqda. Futbolchining universal mahorati va Yevropa tajribasiga ega ekanligi uni nafaqat Italiya, balki Angliya Premer-ligasining boshqa jamoalari uchun ham jozibador nomzodga aylantiradi. Yaqin haftalarda himoyachining yangi jamoasi nomi maʼlum boʻlishi kutilmoqda.
…