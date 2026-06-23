Chelsi Trevoh Chalobah bilan xayrlashishga tayyor: Himoyachiga Yevropa klublari qiziqmoqda

·46·Sport
Chelsi Trevoh Chalobah bilan xayrlashishga tayyor: Himoyachiga Yevropa klublari qiziqmoqda

Londonning Chelsi klubi joriy yozgi transfer oynasida oʻz tarbiyalanuvchisi Trevoh Chalobah boʻyicha tushadigan takliflarni koʻrib chiqishga qaror qildi. Oʻtgan mavsumda asosiy tarkibning muhim boʻlaklaridan biri boʻlganiga qaramay, 26 yoshli himoyachi jamoaning yangi strategiyasiga koʻra "daxlsiz" futbolchilar roʻyxatidan chiqarilgan. Bu haqda Football London nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Chalobahning Stamford Bridgeʼdagi kelajagi hozirda katta soʻroq ostida turibdi. Uning amaldagi shartnomasi yakunlanishiga yana ikki yil vaqt bor va klub uni yana bir yilga uzaytirish bandiga ega. Biroq, tomonlar oʻrtasida yangi bitim boʻyicha muzokaralar olib borilmayotgani futbolchining jamoadan ketishi ehtimolini yanada oshirmoqda. Bu vaziyat Yevropaning bir qator nufuzli klublari, jumladan, Chempionlar ligasi ishtirokchilari eʼtiborini tortgan.

Italiya va Yevropa klublaridan qiziqish

Hozirda himoyachiga asosiy daʼvogarlardan biri sifatida Italiyaning Komo klubi tilga olinmoqda. Sesk Fabregas boshqaruvidagi jamoa A Seriyaga yoʻllanma olganidan soʻng tarkibni kuchaytirish choralarini koʻrmoqda. Shunga qaramay, Komo hozircha transfer boʻyicha rasmiy muzokaralarni boshlagani yoʻq, chunki ular yozgi seleksiya rejalarini hali toʻliq shakllantirib ulgurmagan.

Chelsi rahbariyati va yangi murabbiylar shtabi himoya chizigʻini tubdan isloh qilishni maqsad qilgan. Goal.com nashrining maʼlum qilishicha, klub Levi Colwill uchun uzoq muddatli sherik boʻla oladigan yangi markaziy himoyachi qidirmoqda. Bu reja yanvar oyidan beri ishlab chiqilmoqda va 2026/27 yilgi mavsumga qadar jamoa himoyasini yangi bosqichga olib chiqish koʻzda tutilgan.

Oʻtgan mavsumda Trevoh Chalobah barcha turnirlarda 47 ta uchrashuvda maydonga tushib, oʻzining universal ekanligini isbotladi. U ham markazda, ham qanotda ishonchli oʻyin koʻrsata oladi. Biroq, klubning yangi loyihasida u asosiy emas, balki zaxira varianti sifatida koʻrilmoqda. Bu esa yosh va iqtidorli himoyachi uchun doimiy oʻyin amaliyotini kafolatlamaydi.

Londonliklar uchun oʻz akademiyasi tarbiyalanuvchisini sotish moliyaviy feyr-pley qoidalariga amal qilish nuqtai nazaridan ham foydali hisoblanadi. Chunki bunday transferdan tushgan mablagʻ klub hisobotlarida sof foyda sifatida qayd etiladi. Bu esa Chelsiʼga transfer bozorida yangi xaridlar uchun kengroq imkoniyat yaratadi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Chalobah uchun kurash qizgʻin kechishi kutilmoqda. Futbolchining universal mahorati va Yevropa tajribasiga ega ekanligi uni nafaqat Italiya, balki Angliya Premer-ligasining boshqa jamoalari uchun ham jozibador nomzodga aylantiradi. Yaqin haftalarda himoyachining yangi jamoasi nomi maʼlum boʻlishi kutilmoqda.

ChelsiTransferTrevoh ChalobahFutbolAngliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston va Portugaliya o‘yini oldidan terma jamoamiz Xyustonga yetib keldiO‘zbekiston va Portugaliya o‘yini oldidan terma jamoamiz Xyustonga yetib keldiBugun, 03:28Xulian Alvares «Atletiko Madrid»dan ketish niyatini bildirdi, «Barselona» qarorini kutmoqdaXulian Alvares «Atletiko Madrid»dan ketish niyatini bildirdi, «Barselona» qarorini kutmoqdaBugun, 03:23Turkiya 62 ta zarba yo‘lladi, ammo birorta ham gol ura olmadiTurkiya 62 ta zarba yo‘lladi, ammo birorta ham gol ura olmadiBugun, 03:19Mason Greenwood transferi xavf ostida: Roma moliyaviy muammolarga duch keldiMason Greenwood transferi xavf ostida: Roma moliyaviy muammolarga duch keldiBugun, 02:55Lionel Messi jahon chempionatlari tarixidagi mutlaq rekordni yangiladiLionel Messi jahon chempionatlari tarixidagi mutlaq rekordni yangiladiBugun, 02:55Lionel Messi jahon rekordini yangiladi: Argentina muddatidan oldin pley-offga chiqdiLionel Messi jahon rekordini yangiladi: Argentina muddatidan oldin pley-offga chiqdiBugun, 01:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi