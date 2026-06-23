Turkiya 62 ta zarba yo‘lladi, ammo birorta ham gol ura olmadi
Turkiya terma jamoasi Jahon chempionatida kutilgan natijani ko‘rsata olmadi. Arda Gyuler, Hakan Chalhanog‘lu va Kenan Yildiz kabi futbolchilar bor tarkib so‘nggi tur boshlanmasidan oldinyoq pley-off yo‘llanmasidan mahrum bo‘ldi. Gaiti terma jamoasi ham xuddi shu bosqichda keyingi davraga chiqish imkoniyatini yo‘qotdi.
Turkiya guruhda Avstraliya va Paragvayga qarshi o‘yinlarda mag‘lubiyatga uchradi. Jamoa ikki uchrashuv davomida raqiblar darvozasi tomon jami 62 marta zarba yo‘lladi, ammo birorta ham gol ura olmadi.
Statistikada Turkiyaning to‘p nazoratida katta ustunlikka ega bo‘lgani ko‘rinadi. Uchrashuvlarning birida jamoa to‘pga 72 foiz, boshqasida esa 79 foiz egalik qildi. Shunga qaramay, ko‘p sonli hujumlar natija bermadi.
Natijada Turkiya oxirgi tur oldidanoq pley-off uchun kurashdan chiqdi. Kuchli nomlar jamlangan tarkibning 62 ta zarbadan birorta gol ura olmagani jamoaning asosiy muammosiga aylandi.
…