Norvegiya Senegalni Xolandning dubli yordamida mag‘lub etdi
Norvegiya terma jamoasi 2026 yilgi Jahon chempionati «I» guruhining ikkinchi turida Senegalni 3:2 hisobida mag‘lub etdi. Nyu-York aglomeratsiyasining Nyu-Jersi hududidagi stadionda o‘tkazilgan uchrashuvda Norvegiya safida Markus Xolmgren Pedersen va Erling Xoland gol urdi. Senegalning ikki goliga Ismoilo Sarr mualliflik qildi.
Hisob 43-daqiqada ochildi. Markus Xolmgren Pedersen Norvegiyani oldinga olib chiqdi. Ikkinchi bo‘lim boshlanishi bilan Erling Xoland 48-daqiqada farqni oshirdi. Oradan besh daqiqa o‘tib, Ismoilo Sarr Senegalning birinchi golini urdi.
58-daqiqada Xoland yana bir bor raqib darvozasini ishg‘ol qilib, dubl qayd etdi. Senegal o‘yin oxirigacha kurashdi va 90+3-daqiqada Sarrning ikkinchi goli orqali farqni qisqartirdi. Biroq qolgan vaqtda hisob o‘zgarmadi.
Statistika bo‘yicha Senegal to‘pni ko‘proq nazorat qildi. Afrika jamoasining ko‘rsatkichi 57 foizni, Norvegiyaniki esa 43 foizni tashkil etdi. Senegal 464 ta uzatma berib, 90 foiz aniqlik qayd etdi. Norvegiya 347 ta pasni 79 foiz aniqlik bilan amalga oshirdi.
Senegal raqib darvozasi tomon 17 marta, Norvegiya esa 12 marta zarba yo‘lladi. Aniq zarbalar bo‘yicha jamoalar teng natija ko‘rsatdi, har ikki tomonda oltitadan. Burchak zarbalarida Norvegiya 5:4 hisobida ustun bo‘ldi.
Norvegiya 13 marta, Senegal besh marta qoida buzdi. Uchrashuvda sariq va qizil kartochkalar ko‘rsatilmadi. Senegal futbolchilari to‘rt marta ofsaydda qoldi, Norvegiyada bunday holat qayd etilmadi.
Bu natijadan keyin Norvegiya ikki o‘yinda olti ochko to‘plab, guruhda ikkinchi o‘rinni egalladi. Fransiya ham olti ochkoga ega, ammo to‘plar nisbati bo‘yicha birinchi pog‘onada turibdi. Senegal va Iroq hozircha ochko olmagan.
…