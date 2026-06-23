Norvegiya Senegalni Xolandning dubli yordamida mag‘lub etdi

·43·Sport
Norvegiya Senegalni Xolandning dubli yordamida mag‘lub etdi

Norvegiya terma jamoasi 2026 yilgi Jahon chempionati «I» guruhining ikkinchi turida Senegalni 3:2 hisobida mag‘lub etdi. Nyu-York aglomeratsiyasining Nyu-Jersi hududidagi stadionda o‘tkazilgan uchrashuvda Norvegiya safida Markus Xolmgren Pedersen va Erling Xoland gol urdi. Senegalning ikki goliga Ismoilo Sarr mualliflik qildi.

Hisob 43-daqiqada ochildi. Markus Xolmgren Pedersen Norvegiyani oldinga olib chiqdi. Ikkinchi bo‘lim boshlanishi bilan Erling Xoland 48-daqiqada farqni oshirdi. Oradan besh daqiqa o‘tib, Ismoilo Sarr Senegalning birinchi golini urdi.

58-daqiqada Xoland yana bir bor raqib darvozasini ishg‘ol qilib, dubl qayd etdi. Senegal o‘yin oxirigacha kurashdi va 90+3-daqiqada Sarrning ikkinchi goli orqali farqni qisqartirdi. Biroq qolgan vaqtda hisob o‘zgarmadi.

Statistika bo‘yicha Senegal to‘pni ko‘proq nazorat qildi. Afrika jamoasining ko‘rsatkichi 57 foizni, Norvegiyaniki esa 43 foizni tashkil etdi. Senegal 464 ta uzatma berib, 90 foiz aniqlik qayd etdi. Norvegiya 347 ta pasni 79 foiz aniqlik bilan amalga oshirdi.

Senegal raqib darvozasi tomon 17 marta, Norvegiya esa 12 marta zarba yo‘lladi. Aniq zarbalar bo‘yicha jamoalar teng natija ko‘rsatdi, har ikki tomonda oltitadan. Burchak zarbalarida Norvegiya 5:4 hisobida ustun bo‘ldi.

Norvegiya 13 marta, Senegal besh marta qoida buzdi. Uchrashuvda sariq va qizil kartochkalar ko‘rsatilmadi. Senegal futbolchilari to‘rt marta ofsaydda qoldi, Norvegiyada bunday holat qayd etilmadi.

Bu natijadan keyin Norvegiya ikki o‘yinda olti ochko to‘plab, guruhda ikkinchi o‘rinni egalladi. Fransiya ham olti ochkoga ega, ammo to‘plar nisbati bo‘yicha birinchi pog‘onada turibdi. Senegal va Iroq hozircha ochko olmagan.

NorvegiyaSenegalErling XolandMarkus Xolmgren PedersenIsmoilo SarrJahon chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiya va Janubiy Koreya terma jamoalari solishtirilgan video tarqaldiTurkiya va Janubiy Koreya terma jamoalari solishtirilgan video tarqaldiBugun, 07:49Erling Xoland Jahon chempionatida Norvegiya rekordini yangiladiErling Xoland Jahon chempionatida Norvegiya rekordini yangiladiBugun, 07:46O‘zbekiston va Portugaliya o‘yini oldidan Kannavaro hamda Shomurodov fikr bildirdiO‘zbekiston va Portugaliya o‘yini oldidan Kannavaro hamda Shomurodov fikr bildirdiBugun, 07:39O‘zbekiston Portugaliyaga qarshi oq libosda maydonga tushadiO‘zbekiston Portugaliyaga qarshi oq libosda maydonga tushadiBugun, 07:35Fransiya Iroqni Mbappening dubli bilan mag‘lub etdiFransiya Iroqni Mbappening dubli bilan mag‘lub etdiBugun, 07:33Erling Xoland dubli Norvegiyani 26 yillik tanaffusdan soʻng pley-offga olib chiqdiErling Xoland dubli Norvegiyani 26 yillik tanaffusdan soʻng pley-offga olib chiqdiBugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi