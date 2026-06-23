Fabio Kannavaro: "Portugaliyadan qo‘rqmaymiz, oxirigacha kurashamiz!"
O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro JCH-2026 guruh bosqichining ikkinchi turida Portugaliyaga qarshi o‘tkaziladigan muhim uchrashuv oldidan matbuot anjumanida ishtirok etdi.
Italiyalik mutaxassis raqibni musobaqaning eng kuchli jamoalaridan biri sifatida baholadi. Uning ta’kidlashicha, Portugaliya tarkibida nafaqat Krishtianu Ronaldu, balki barcha chiziqlarda jahon darajasidagi futbolchilar bor.
«Agar Portugaliya jamoasini tahlil qilsangiz, ularning qanotlarida juda kuchli o‘yinchilar borligini ko‘rasiz. Ular dunyodagi eng yaxshi yarimhimoya chiziqlaridan biriga ega. Shuningdek, futbol tarixidagi eng buyuk futbolchilardan biri ham shu jamoa safida o‘ynaydi», — dedi Kannavaro.
Bosh murabbiy bo‘lajak uchrashuv O‘zbekiston uchun juda og‘ir sinov bo‘lishini yashirmadi. Biroq u mundial darajasida ijobiy natijaga erishish uchun futbolchilar bir butun jamoa sifatida harakat qilishi va har bir epizodda maksimal kuch sarflashi kerakligini ta’kidladi.
«Bu oson o‘yin bo‘lmaydi. Lekin biz jahon chempionatidamiz. Jamoa sifatida harakat qilishimiz va qattiq mehnat qilishimiz shart. Maydonni ijobiy natija bilan tark etishning yagona yo‘li ham shu», — deya qo‘shimcha qildi mutaxassis.
Kannavaroning so‘zlariga ko‘ra, O‘zbekiston murabbiylar shtabi Portugaliyaning futbol falsafasi va o‘yin uslubini batafsil o‘rganib chiqqan. Roberto Martines shogirdlari to‘pni nazorat qilish, qisqa uzatmalar orqali sur’atni belgilash va raqib himoyasini ochishni yaxshi ko‘radi.
Portugaliya, odatda, uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq tashabbusni qo‘lga olishga intiladi. Ular imkon qadar erta gol urib, o‘yinni o‘z foydasiga burishni va keyingi jarayonni nazorat qilishni xohlaydi.
«Ular doimo to‘p nazorati orqali o‘yinni boshqarishni yoqtiradi. Shuningdek, bahsni juda faol boshlashga harakat qilishlarini bilamiz. Chunki ular imkon qadar tezroq himoyani yorib o‘tib, uchrashuvni o‘z foydasiga burishni istaydi», — dedi Kannavaro.
O‘zbekiston terma jamoasi ham raqibning ana shu jihatlariga qarshi maxsus reja tayyorlagan. Italiyalik murabbiy strategiya mavjudligini, ammo uni maydonda to‘g‘ri va intizomli amalga oshirish hal qiluvchi ahamiyat kasb etishini aytdi.
«Biz bunga tayyorgarlik ko‘rdik, deb o‘ylayman. O‘z rejamiz va strategiyamiz bor. Maydonda aynan o‘z o‘yinimizni namoyish etishga harakat qilamiz», — dedi u.
Kannavaro Portugaliyaning kuchini tan olgan holda, O‘zbekiston raqib nomi va yulduzlaridan cho‘chimasligini yana bir bor ta’kidladi. «Oq bo‘rilar» uchrashuv davomida bor imkoniyatini ishga solib, so‘nggi daqiqagacha kurashish niyatida.
«Biz juda kuchli jamoaga qarshi maydonga tushayotganimizni yaxshi bilamiz. Ammo avval ham aytganimdek, bundan qo‘rqmaymiz. Qo‘limizdan kelgan eng yaxshi futbolni ko‘rsatishga va o‘yin oxirigacha kurashishga harakat qilamiz», — dedi bosh murabbiy.
Matbuot anjumanida asosiy e’tibor Krishtianu Ronalduga ham qaratildi. Kannavaro portugaliyalik hujumchini futbol tarixidagi eng buyuk o‘yinchilardan biri deb atadi. Biroq u Portugaliya faqat Ronaldudan iborat emasligini alohida qayd etdi.
Raqibning asosiy tarkibida ham, zaxira o‘rindig‘ida ham uchrashuv taqdirini o‘zgartirishga qodir yuqori saviyali futbolchilar bor. Shu bois O‘zbekiston bitta yulduzni emas, butun jamoani nazorat qilishga tayyor bo‘lishi kerak.
«Biz faqat Ronalduga qarshi o‘ynamaymiz. U futbol tarixidagi eng buyuk futbolchilardan biri. Ammo Portugaliya faqat Ronaldudan iborat emas. Ularning asosiy tarkibida ham, zaxirasida ham juda ko‘p kuchli futbolchilar bor», — dedi Kannavaro.
Shu bilan birga, italiyalik mutaxassis jarima maydoni ichida Ronalduga hatto bir lahza erkinlik berish ham xavfli ekanini tan oldi. Tajribali hujumchi standart vaziyatlarda, havodagi kurashlarda va ochiq o‘yinda istalgan payt gol urish qobiliyatiga ega.
«Jarima maydonida Ronalduni bir soniyaga ham e’tiborsiz qoldirib bo‘lmaydi. U standart vaziyatlarda ham, o‘yin jarayonida ham istalgan lahzada gol urishi mumkin. Shu sabab butun uchrashuv davomida maksimal darajada diqqatli bo‘lishimiz kerak», — deya ta’kidladi murabbiy.
Kannavaro milliy jamoaga kelganidan keyin futbolchilarning jismoniy holatini yaxshilashga katta e’tibor qaratilganini ham ma’lum qildi. Terma jamoa a’zolari turli mamlakatlar va chempionatlarda faoliyat olib borgani sababli ularning tayyorgarlik darajasi bir xil bo‘lmagan.
Ayrim futbolchilarda mavsum davomida to‘plangan charchoq yoki boshqa muammolar ham mavjud edi. Shunga qaramay, Kolumbiyaga qarshi o‘yinda jamoa uchrashuvni yuqori sur’atda yakunlagani murabbiyda ijobiy taassurot qoldirdi.
«So‘nggi uchrashuvda futbolchilarning holati yaxshi ekanini ko‘rdim. Jamoa bahsni yuqori tempda yakunladi va barcha o‘zini yaxshi his qildi», — dedi Kannavaro.
Bosh murabbiy futbolda faqat qancha masofa bosib o‘tilgani yoki nechta tezkor yugurish amalga oshirilganiga qarab xulosa chiqarishni to‘g‘ri deb hisoblamaydi. Uning fikricha, texnik mahorat, to‘pning harakat tezligi, uzatmalar sifati va to‘pni yo‘qotmaslik ham jismoniy ko‘rsatkichlar kabi muhim.
«Men faqat jismoniy statistikaga qarashni yoqtirmayman. Yakunda eng muhimi — to‘pni qanday nazorat qilishingiz, qanday uzatishingiz va uni qanchalik kam yo‘qotishingizdir», — dedi mutaxassis.
Kannavaro oddiy misol orqali to‘p yo‘qotishning jamoa energiyasiga qanchalik katta ta’sir qilishini tushuntirdi. Agar futbolchi yoki jamoa uchrashuv davomida to‘pni ko‘p marta boy bersa, uni qaytarib olish uchun yana shuncha marta ortiqcha kuch sarflashiga to‘g‘ri keladi.
«Agar o‘yin davomida to‘pni 20 marta yo‘qotsangiz, uni qaytarib olish uchun 20 marta yugurishingiz kerak bo‘ladi. Bu juda muhim omil», — dedi u.
Portugaliyaning statistik ko‘rsatkichlari ko‘plab yo‘nalishlarda yuqori ekanini O‘zbekiston murabbiylar shtabi yaxshi biladi. Raqib to‘p bilan tez va aniq harakat qilishi, bosim ostida ham texnik xatolarni kam sodir etishi bilan ajralib turadi.
Shu bois Kannavaro shogirdlaridan tartibsiz va maqsadsiz yugurishni emas, har bir harakatni to‘g‘ri hisoblashni talab qilmoqda.
«Masala ko‘p yugurishda emas, to‘g‘ri yugurishda. To‘pni yo‘qotmaslik va uni qayerda qaytarib olishni bilish juda muhim», — dedi bosh murabbiy.
Portugaliyaga qarshi bahs O‘zbekiston uchun mundialdagi navbatdagi ulkan sinov bo‘ladi. «Oq bo‘rilar» raqibning kuchli jihatlarini cheklash, to‘p bilan ishonchli harakat qilish va oxirgi hushtakkacha tartib-intizomni saqlash orqali ijobiy natija uchun kurashadi.
…