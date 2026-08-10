Fabio Miretti transferi atrofida muzokaralar boshlandi

·46·Sport
Fabio Miretti transferi atrofida muzokaralar boshlandi
Qisqacha

Lasio klubi Yuventus yarimhimoyachisi Fabio Mirettiga jiddiy qiziqish bildirgan va uning transferi bo'yicha muzokaralar boshlangan. Lasio futbolchini faqat ijaraga olishni istayotgan bo'lsa, Yuventus to'g'ridan-to'g'ri sotuv yoki mavsum yakunida majburiy sotib olish sharti bilan ijara variantini ma'qul ko'rmoqda. 2003-yilda tug'ilgan Miretti hozircha murabbiylar shtabining asosiy rejalaridan joy olmagan.

Yuventus yarimhimoyachisi Fabio Mirettining kelajagi mavsumning hal qiluvchi pallasida ham nomaʼriligicha qolmoqda. 2003-yilda tugʻilgan iqtidorli futbolchi hozircha murabbiylar shtabining asosiy rejalaridan joy olmagani sababli, uning transferi klub uchun ham muhim qadamga aylanishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

GOAL.com nashrining Il Messaggero manbalariga tayanib xabar berishicha, Italiya futbol bozorida faollik oshgan bir paytda, Lasio jamoasi yosh yarimhimoyachiga jiddiy qiziqish bildirmoqda. Rimliklar klubi jarohat olgan Danilo Cataldining oʻrnini munosib futbolchi bilan toʻldirish maqsadida tarkibni kuchaytirish harakatlarini boshlab yuborgan.

Transfer shartlari boʻyicha kelishmovchiliklar

Hozirgi bosqichda ikki klub oʻrtasidagi asosiy ziddiyat transfer formatiga borib taqalmoqda. Lasio rahbariyati futbolchini faqat ijaraga olish variantini maʼqul koʻrayotgan boʻlsa, Turin klubi bu taklifga toʻliq qoʻshilmayapti.

Yuventus mutasaddilari yosh futbolchini toʻgʻridan-toʻgʻri sotib yuborish yoki mavsum yakunida majburiy sotib olish sharti bilan ijaraga berish variantini afzal koʻrmoqda. Bu orqali klub oʻz moliyaviy holatini yaxshilash va kelgusidagi transferlar uchun mablagʻ yigʻishni maqsad qilgan.

Moliyaviy va sport jihatlari

Turinliklar tarkibini yangilash va yangi oʻyinchilarni jalb qilish jarayonida zaxiradagi futbolchilarni sotish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Miretti kabi yosh oʻyinchining transferi orqali klub nafaqat mablagʻ ishlaydi, balki uni kelgusi transfer bitimlarida ham qoʻshimcha vosita sifatida ishlatish imkoniyatiga ega boʻladi.

Shunga qaramay, tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar hali boshlangʻich bosqichda boʻlib, kelishuvga erishish uchun qoʻshimcha muloqotlar talab etiladi. Lasio bosh murabbiyi va sport direksiyasi markaziy chiziqdagi boʻshliqni tezroq yopishga intilayotgan bir paytda, Yuventus oʻz shartlaridan osongina voz kechmoqchi emas.

Yaqin kunlarda ikki klub vakillari oʻrtasida navbatdagi uchrashuvlar boʻlib oʻtishi va kelishuv tafsilotlari oydinlashishi kutilmoqda. Fabio Miretti uchun esa bu transfer uning faoliyatida yangi sahifa ochishi va asosiy tarkibda koʻproq oʻyin amaliyotiga ega boʻlish imkoniyatini taqdim etishi mumkin.

Fabio MirettiYuventusLasioTransferA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBarselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBugun, 21:12«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!Bugun, 21:08Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:58Mark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiMark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiBugun, 20:45«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!Bugun, 20:42Arsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiArsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiBugun, 20:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)