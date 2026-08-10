Fabio Miretti transferi atrofida muzokaralar boshlandi
Lasio klubi Yuventus yarimhimoyachisi Fabio Mirettiga jiddiy qiziqish bildirgan va uning transferi bo'yicha muzokaralar boshlangan. Lasio futbolchini faqat ijaraga olishni istayotgan bo'lsa, Yuventus to'g'ridan-to'g'ri sotuv yoki mavsum yakunida majburiy sotib olish sharti bilan ijara variantini ma'qul ko'rmoqda. 2003-yilda tug'ilgan Miretti hozircha murabbiylar shtabining asosiy rejalaridan joy olmagan.
Yuventus yarimhimoyachisi Fabio Mirettining kelajagi mavsumning hal qiluvchi pallasida ham nomaʼriligicha qolmoqda. 2003-yilda tugʻilgan iqtidorli futbolchi hozircha murabbiylar shtabining asosiy rejalaridan joy olmagani sababli, uning transferi klub uchun ham muhim qadamga aylanishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
GOAL.com nashrining Il Messaggero manbalariga tayanib xabar berishicha, Italiya futbol bozorida faollik oshgan bir paytda, Lasio jamoasi yosh yarimhimoyachiga jiddiy qiziqish bildirmoqda. Rimliklar klubi jarohat olgan Danilo Cataldining oʻrnini munosib futbolchi bilan toʻldirish maqsadida tarkibni kuchaytirish harakatlarini boshlab yuborgan.
Transfer shartlari boʻyicha kelishmovchiliklarHozirgi bosqichda ikki klub oʻrtasidagi asosiy ziddiyat transfer formatiga borib taqalmoqda. Lasio rahbariyati futbolchini faqat ijaraga olish variantini maʼqul koʻrayotgan boʻlsa, Turin klubi bu taklifga toʻliq qoʻshilmayapti.
Yuventus mutasaddilari yosh futbolchini toʻgʻridan-toʻgʻri sotib yuborish yoki mavsum yakunida majburiy sotib olish sharti bilan ijaraga berish variantini afzal koʻrmoqda. Bu orqali klub oʻz moliyaviy holatini yaxshilash va kelgusidagi transferlar uchun mablagʻ yigʻishni maqsad qilgan.
Moliyaviy va sport jihatlariTurinliklar tarkibini yangilash va yangi oʻyinchilarni jalb qilish jarayonida zaxiradagi futbolchilarni sotish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Miretti kabi yosh oʻyinchining transferi orqali klub nafaqat mablagʻ ishlaydi, balki uni kelgusi transfer bitimlarida ham qoʻshimcha vosita sifatida ishlatish imkoniyatiga ega boʻladi.
Shunga qaramay, tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar hali boshlangʻich bosqichda boʻlib, kelishuvga erishish uchun qoʻshimcha muloqotlar talab etiladi. Lasio bosh murabbiyi va sport direksiyasi markaziy chiziqdagi boʻshliqni tezroq yopishga intilayotgan bir paytda, Yuventus oʻz shartlaridan osongina voz kechmoqchi emas.
Yaqin kunlarda ikki klub vakillari oʻrtasida navbatdagi uchrashuvlar boʻlib oʻtishi va kelishuv tafsilotlari oydinlashishi kutilmoqda. Fabio Miretti uchun esa bu transfer uning faoliyatida yangi sahifa ochishi va asosiy tarkibda koʻproq oʻyin amaliyotiga ega boʻlish imkoniyatini taqdim etishi mumkin.
…