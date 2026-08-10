Ronaldu sovg‘a qilgan qimmatbaho uzuk endi Jorjinaning qizining qo‘lida!

·3.3K·Dunyo
Ronaldu sovg‘a qilgan qimmatbaho uzuk endi Jorjinaning qizining qo‘lida!
Qisqacha

Jorjina Rodrigesning qizlaridan biri Krishtianu Ronaldu unashtiruv munosabati bilan Jorjinaga sovg‘a qilgan qimmatbaho uzukni taqib olgani ko‘rindi. Uzuk markazidagi katta oval olmos, ikki yonidagi qimmatbaho toshlar va platina halqasi bilan ajralib turadi. Mutaxassislar taqinchoq qiymatini 3 milliondan 6 million dollargacha baholagan, biroq Krishtianu Ronaldu uning aniq narxini ochiqlamagan.

Jorjina Rodriges ijtimoiy tarmoqda e’lon qilgan suratlardan birida uning qizlaridan biri Krishtianu Ronaldu sovg‘a qilgan qimmatbaho uzukni taqib olgani ko‘rindi.

Gap Ronaldu Jorjinaga unashtiruv munosabati bilan taqdim etgan uzuk haqida ketmoqda. Taqinchoqning markazida katta oval shakldagi olmos, ikki tomonida esa yana ikkita qimmatbaho tosh joylashgan. Uzuk platina halqaga o‘rnatilgan.

Mutaxassislar ushbu taqinchoq qiymatini 3 milliondan 6 million dollargacha baholagan. Biroq Krishtianu Ronaldu uning aniq qanchaga tushganini ochiqlamagan.

Jorjina bu uzukni ilk bor 2025 yil 11 avgust kuni ommaga ko‘rsatgan edi. O‘sha kuni u Krishtianu Ronaldu bilan unashtirilganini rasman e’lon qilgan.

Shundan keyin uzuk juftlik munosabatlarining eng ko‘p muhokama qilingan ramzlaridan biriga aylangan. Endi esa millionlab dollarga baholanayotgan taqinchoq Jorjinaning qizlaridan birining qo‘lida ko‘rinib, yana muxlislar e’tiborini tortdi.

Cristiano RonaldoGeorgina Rodriguez
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyodagi eng uzun fransuzcha to‘qish ipi 31 kilometrdan oshadiDunyodagi eng uzun fransuzcha to‘qish ipi 31 kilometrdan oshadiBugun, 14:46Sodiq it egasini 4 kun davomida joyidan siljimay kutdiSodiq it egasini 4 kun davomida joyidan siljimay kutdiBugun, 14:36Quyoshdagi sirli hodisa Yer uchun xavfli bo‘lishi mumkinQuyoshdagi sirli hodisa Yer uchun xavfli bo‘lishi mumkinBugun, 14:3588 dollarlik kiprik muolajasi kelinni qo‘rqinchli ahvolga soldi88 dollarlik kiprik muolajasi kelinni qo‘rqinchli ahvolga soldiBugun, 14:02Dengiz tubidan 162 yillik mashhur pivo topildiDengiz tubidan 162 yillik mashhur pivo topildiBugun, 13:30Sitsiliya sohillarida 2000 yillik sirli kema topildiSitsiliya sohillarida 2000 yillik sirli kema topildiBugun, 13:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi