Xitoyda kuzatuv kameralari bozori qisqarmoqda, Xiaomi esa yetakchiligicha qolmoqda
Xitoyning iste'mol toifasidagi videokuzatuv kameralari bozori ilk bor qisqarib, joriy yilning birinchi yarmida 25,54 million dona qurilma sotildi, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 8,9 foiz kamdir. Ishlab chiqaruvchilarning umumiy tushumi 4,8 foizga kamayib, 5,4 milliard yuanni tashkil etdi, bunga yirik shaharlardagi bozor to'yinishi, yangi ta'mirlanayotgan xonadonlar sonining qisqarishi va qurilmalarning uzoq xizmat qilishi sabab bo'ldi.
Xitoyning isteʼmol toifasidagi videokuzatuv kameralari bozori ilk bor pasayish tendensiyasiga yuz tutdi. Shahar uylarining mazkur qurilmalar bilan toʻyinishi hamda jihozlarning xizmat qilish muddati uzaygani ushbu yoʻnalishdagi umumiy koʻrsatkichlarning pasayishiga sabab boʻldi. Bu haqda Runto Technology tahliliy agentligi maʼlumot tarqatdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mutaxassislar tahliliga koʻra, joriy yilning birinchi yarmida Xitoy bozorida jami 25,54 million dona videokuzatuv kamerasi sotilgan. Bu oʻtgan yilning mos davri bilan solishtirganda 8,9 foizga kamdir. Shu bilan birga, ishlab chiqaruvchilarning umumiy tushumi ham 4,8 foizga qisqarib, 5,4 milliard yuanni tashkil etgan.
Bozorning sekinlashish sabablari va yangi talabSanoatdagi pasayishning asosiy omillaridan biri sifatida yirik shaharlarda bozorning toʻyinib qolgani koʻrsatilmoqda. Xususan, yirik metropollardagi xonadonlarda videokuzatuv vositalarining tarqalish darajasi deyarli 50 foizga yaqinlashib qolgan. Shuningdek, yangi taʼmirlanayotgan xonadonlar hajmining qisqarishi ham oʻz taʼsirini oʻtkazdi.
Ayni paytda bozordagi yangi talab asosan kichik shaharchalar hisobiga shakllanmoqda. Qolaversa, isteʼmolchilar eskirgan qurilmalarni yangilariga almashtirishga oʻtishgan. Oʻrtacha hisobda mazkur turdagi texnologiyalarning ishlash sikli uchdan besh yilgacha davom etishi bois, almashtirish jarayoni maʼlum vaqt talab etadi.
Yetakchi brendlar va raqobat muhitiOnlayn bozor natijalariga koʻra, Xiaomi kompaniyasi yetakchilik mavqeini saqlab qolishga muvaffaq boʻldi. Uning sotuvdagi ulushi 13,4 foizni, tushumdagi ulushi esa 12,6 foizni tashkil etdi. Kuchli uchlikdan Ezviz hamda Hikvision brendlari mos ravishda 10,6 va 10,4 foizlik koʻrsatkichlar bilan joy oldi.
Shuningdek, toʻrtinchi oʻrinni Qiaoan brendi egalladi. Maʼlumotlarga koʻra, mazkur toʻrtta yirik kompaniyaning umumiy bozor ulushi 41,4 foizni tashkil etgan boʻlib, bir yil ichida 4,7 foiz punktga qisqargan. Bu esa bozorda raqobat kuchayib, boshqa kichik oʻyinchilar ham oʻz ulushiga ega boʻlayotganini koʻrsatadi.
Qiyin sharoitlarga qaramay, Xiaomi oʻz mahsulotlar qatorini faol ravishda kengaytirmoqda. Xususan, joriy yilning mart oyida kompaniya simli internet va doimiy elektr taʼminoti mavjud boʻlmagan joylarda foydalanishga moʻljallangan ilk 4G texnologiyasini qoʻllab-quvvatlovchi tashqi kuzatuv kamerasini taqdim etgan edi.
…