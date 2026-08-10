Xitoyda kuzatuv kameralari bozori qisqarmoqda, Xiaomi esa yetakchiligicha qolmoqda

·34·Texno
Xitoyda kuzatuv kameralari bozori qisqarmoqda, Xiaomi esa yetakchiligicha qolmoqda
Qisqacha

Xitoyning iste'mol toifasidagi videokuzatuv kameralari bozori ilk bor qisqarib, joriy yilning birinchi yarmida 25,54 million dona qurilma sotildi, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 8,9 foiz kamdir. Ishlab chiqaruvchilarning umumiy tushumi 4,8 foizga kamayib, 5,4 milliard yuanni tashkil etdi, bunga yirik shaharlardagi bozor to'yinishi, yangi ta'mirlanayotgan xonadonlar sonining qisqarishi va qurilmalarning uzoq xizmat qilishi sabab bo'ldi.

Xitoyning isteʼmol toifasidagi videokuzatuv kameralari bozori ilk bor pasayish tendensiyasiga yuz tutdi. Shahar uylarining mazkur qurilmalar bilan toʻyinishi hamda jihozlarning xizmat qilish muddati uzaygani ushbu yoʻnalishdagi umumiy koʻrsatkichlarning pasayishiga sabab boʻldi. Bu haqda Runto Technology tahliliy agentligi maʼlumot tarqatdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislar tahliliga koʻra, joriy yilning birinchi yarmida Xitoy bozorida jami 25,54 million dona videokuzatuv kamerasi sotilgan. Bu oʻtgan yilning mos davri bilan solishtirganda 8,9 foizga kamdir. Shu bilan birga, ishlab chiqaruvchilarning umumiy tushumi ham 4,8 foizga qisqarib, 5,4 milliard yuanni tashkil etgan.

Bozorning sekinlashish sabablari va yangi talab

Sanoatdagi pasayishning asosiy omillaridan biri sifatida yirik shaharlarda bozorning toʻyinib qolgani koʻrsatilmoqda. Xususan, yirik metropollardagi xonadonlarda videokuzatuv vositalarining tarqalish darajasi deyarli 50 foizga yaqinlashib qolgan. Shuningdek, yangi taʼmirlanayotgan xonadonlar hajmining qisqarishi ham oʻz taʼsirini oʻtkazdi.

Ayni paytda bozordagi yangi talab asosan kichik shaharchalar hisobiga shakllanmoqda. Qolaversa, isteʼmolchilar eskirgan qurilmalarni yangilariga almashtirishga oʻtishgan. Oʻrtacha hisobda mazkur turdagi texnologiyalarning ishlash sikli uchdan besh yilgacha davom etishi bois, almashtirish jarayoni maʼlum vaqt talab etadi.

Yetakchi brendlar va raqobat muhiti

Onlayn bozor natijalariga koʻra, Xiaomi kompaniyasi yetakchilik mavqeini saqlab qolishga muvaffaq boʻldi. Uning sotuvdagi ulushi 13,4 foizni, tushumdagi ulushi esa 12,6 foizni tashkil etdi. Kuchli uchlikdan Ezviz hamda Hikvision brendlari mos ravishda 10,6 va 10,4 foizlik koʻrsatkichlar bilan joy oldi.

Shuningdek, toʻrtinchi oʻrinni Qiaoan brendi egalladi. Maʼlumotlarga koʻra, mazkur toʻrtta yirik kompaniyaning umumiy bozor ulushi 41,4 foizni tashkil etgan boʻlib, bir yil ichida 4,7 foiz punktga qisqargan. Bu esa bozorda raqobat kuchayib, boshqa kichik oʻyinchilar ham oʻz ulushiga ega boʻlayotganini koʻrsatadi.

Qiyin sharoitlarga qaramay, Xiaomi oʻz mahsulotlar qatorini faol ravishda kengaytirmoqda. Xususan, joriy yilning mart oyida kompaniya simli internet va doimiy elektr taʼminoti mavjud boʻlmagan joylarda foydalanishga moʻljallangan ilk 4G texnologiyasini qoʻllab-quvvatlovchi tashqi kuzatuv kamerasini taqdim etgan edi.

XiaomiVideokuzatuvXitoy bozoriTexnologiyaRunto Technology
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xalqaro kosmik stansiyani orbitadan chiqarish jarayoni maʼlum qilindiXalqaro kosmik stansiyani orbitadan chiqarish jarayoni maʼlum qilindiBugun, 21:24Meta kompaniyasi shaxsiy sunʼiy intellektga moʻljallangan Glimmer modelini taqdim etdiMeta kompaniyasi shaxsiy sunʼiy intellektga moʻljallangan Glimmer modelini taqdim etdiBugun, 21:21Sila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiSila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiBugun, 20:29Archer aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiArcher aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiBugun, 20:21Rossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiRossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiBugun, 19:57Xitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiXitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiBugun, 19:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi