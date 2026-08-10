Fermin Lopes Ronald Arauxoning ketishi va transfer mish-mishlari haqida gapirdi

·57·Sport
Fermin Lopes Ronald Arauxoning ketishi va transfer mish-mishlari haqida gapirdi
Qisqacha

Liverpul va Barselona Ronald Arauxoni bir mavsumlik ijara asosida transfer qilish bo'yicha kelishuvga erishdi, Fermin Lopes esa sardorning ketishidan afsusdaligini bildirdi. U Ronald Arauxoning qarorini hurmat qilishini va himoyachi kelasi mavsumda Barselonaga qaytishiga umid qilishini aytdi. Fermin Lopes Rodri va Ferran Torres atrofidagi transfer mish-mishlari haqida aniq ma'lumotga ega emasligini, Ferran Torresning har qanday qarorini qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi.

Barselona yarim himoyachisi Fermin Lopes Kataloniya klubidagi yozgi oʻzgarishlar, sardor Ronald Arauxoning kutilmagan transferi hamda jamoani tark etishi mumkin boʻlgan boshqa futbolchilar haqida fikr bildirdi. SPORT nashriga bergan intervyusida yarim himoyachi jamoa sardorining ketishidan afsusdaligini yashirmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, Liverpul va Barselona Ronald Arauxoni bir mavsumlik ijara asosida transfer qilish boʻyicha kelishuvga erishgan. Kataloniyadagi murakkab davrdan soʻng faoliyatini Angliya Premyer-ligasida davom ettirishi kutilayotgan urugvaylik himoyachi allaqachon jamoadoshlari bilan xayrlashishga ulgurgan.

Fermin Lopes oʻzining yaqin doʻstlaridan biri boʻlgan himoyachining qaroriga hurmat bilan yondashishini taʼkidladi. "U xayrlashgani keldi. Bu achinarli holat, chunki u jamoa sardori va bizning munosabatlarimiz yaxshi. U oʻz rivojlanishini davom ettirish uchun shunday qaror qabul qildi va umid qilamanki, u kelasi mavsumda qaytib keladi", dedi futbolchi.

Transfer bozori va yangi nomlar

Suhbat davomida ispaniyalik yarim himoyachidan Rodri va Ferran Torres atrofidagi soʻnggi transfer mish-mishlari haqida ham soʻraldi. OAVda Manchester Siti Barselitaning yarim himoyachi uchun qilgan dastlabki taklifini rad etgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Biroq Fermin bu borada aniq maʼlumotga ega emasligini bildirdi.

"Men bu masala boʻyicha hech qanday maʼlumotga ega emasman, lekin Deku va sport direktori qanday qaror qilsa, men uchun hammasi yaxshi boʻladi. Hammaga maʼlumki, Rodri ajoyib oʻyinchi. Biroq bu mavzuga chuqur kirishni istamayman, chunki bu hozirda jamoada bor boʻlgan futbolchilarga nisbatan hurmatsizlik boʻladi", deya qoʻshimcha qildi Lopes.

Shuningdek, Ferran Torresning Parij klubiga oʻtishni xohlayotgani haqidagi xabarlarga ham toʻxtalib oʻtildi. Fermin oʻz vatandoshining kelajagi haqida ortiqcha taxminlar qilishni istamay, uning har qanday qarorini qoʻllab-quvvatlashini bildirdi.

Jarohatdan keyingi qaytish

Fermin Lopesning oʻzi uchun ham bu yozgi tayyorgarlik davri jismoniy tiklanish nuqtai nazaridan oʻta mashaqqatli kechdi. Beshinchi oyoq suyagining sinishi tufayli u Ispaniya terma jamoasi safida 2026 yilgi Jahon chempionatida qatnasha olmagan edi. Biroq u tinimsiz mehnat qilib, asosiy tarkibdagi oʻrnini qayta tiklashga muvaffaq boʻldi.

Nottinghem Forest jamoasiga qarshi kechgan oʻrtoqlik oʻyinida (1:0) faol harakat qilib, Rafinya amalga oshirgan penaltini ishlab bergan futbolchi oʻyin amaliyoti hali yetishmayotganini tan oldi. Uning safga qaytishi bosh murabbiy uchun jamoadagi kadrlar oʻzgarishlari fonida muhim yordam boʻlishi kutilmoqda.

Fermin LopesRonald ArauxoBarselonaTransferlarIspaniya futboli
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBarselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBugun, 21:12«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!Bugun, 21:08Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:58Mark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiMark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiBugun, 20:45«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!Bugun, 20:42Arsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiArsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiBugun, 20:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)