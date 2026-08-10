Fermin Lopes Ronald Arauxoning ketishi va transfer mish-mishlari haqida gapirdi
Liverpul va Barselona Ronald Arauxoni bir mavsumlik ijara asosida transfer qilish bo'yicha kelishuvga erishdi, Fermin Lopes esa sardorning ketishidan afsusdaligini bildirdi. U Ronald Arauxoning qarorini hurmat qilishini va himoyachi kelasi mavsumda Barselonaga qaytishiga umid qilishini aytdi. Fermin Lopes Rodri va Ferran Torres atrofidagi transfer mish-mishlari haqida aniq ma'lumotga ega emasligini, Ferran Torresning har qanday qarorini qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi.
Barselona yarim himoyachisi Fermin Lopes Kataloniya klubidagi yozgi oʻzgarishlar, sardor Ronald Arauxoning kutilmagan transferi hamda jamoani tark etishi mumkin boʻlgan boshqa futbolchilar haqida fikr bildirdi. SPORT nashriga bergan intervyusida yarim himoyachi jamoa sardorining ketishidan afsusdaligini yashirmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, Liverpul va Barselona Ronald Arauxoni bir mavsumlik ijara asosida transfer qilish boʻyicha kelishuvga erishgan. Kataloniyadagi murakkab davrdan soʻng faoliyatini Angliya Premyer-ligasida davom ettirishi kutilayotgan urugvaylik himoyachi allaqachon jamoadoshlari bilan xayrlashishga ulgurgan.
Fermin Lopes oʻzining yaqin doʻstlaridan biri boʻlgan himoyachining qaroriga hurmat bilan yondashishini taʼkidladi. "U xayrlashgani keldi. Bu achinarli holat, chunki u jamoa sardori va bizning munosabatlarimiz yaxshi. U oʻz rivojlanishini davom ettirish uchun shunday qaror qabul qildi va umid qilamanki, u kelasi mavsumda qaytib keladi", dedi futbolchi.
Transfer bozori va yangi nomlarSuhbat davomida ispaniyalik yarim himoyachidan Rodri va Ferran Torres atrofidagi soʻnggi transfer mish-mishlari haqida ham soʻraldi. OAVda Manchester Siti Barselitaning yarim himoyachi uchun qilgan dastlabki taklifini rad etgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Biroq Fermin bu borada aniq maʼlumotga ega emasligini bildirdi.
"Men bu masala boʻyicha hech qanday maʼlumotga ega emasman, lekin Deku va sport direktori qanday qaror qilsa, men uchun hammasi yaxshi boʻladi. Hammaga maʼlumki, Rodri ajoyib oʻyinchi. Biroq bu mavzuga chuqur kirishni istamayman, chunki bu hozirda jamoada bor boʻlgan futbolchilarga nisbatan hurmatsizlik boʻladi", deya qoʻshimcha qildi Lopes.
Shuningdek, Ferran Torresning Parij klubiga oʻtishni xohlayotgani haqidagi xabarlarga ham toʻxtalib oʻtildi. Fermin oʻz vatandoshining kelajagi haqida ortiqcha taxminlar qilishni istamay, uning har qanday qarorini qoʻllab-quvvatlashini bildirdi.
Jarohatdan keyingi qaytishFermin Lopesning oʻzi uchun ham bu yozgi tayyorgarlik davri jismoniy tiklanish nuqtai nazaridan oʻta mashaqqatli kechdi. Beshinchi oyoq suyagining sinishi tufayli u Ispaniya terma jamoasi safida 2026 yilgi Jahon chempionatida qatnasha olmagan edi. Biroq u tinimsiz mehnat qilib, asosiy tarkibdagi oʻrnini qayta tiklashga muvaffaq boʻldi.
Nottinghem Forest jamoasiga qarshi kechgan oʻrtoqlik oʻyinida (1:0) faol harakat qilib, Rafinya amalga oshirgan penaltini ishlab bergan futbolchi oʻyin amaliyoti hali yetishmayotganini tan oldi. Uning safga qaytishi bosh murabbiy uchun jamoadagi kadrlar oʻzgarishlari fonida muhim yordam boʻlishi kutilmoqda.
…