88 dollarlik kiprik muolajasi kelinni qo‘rqinchli ahvolga soldi
Buyuk Britaniyalik 26 yoshli rassom Polli Bibbi to‘yidan oldin taxminan 88 dollarga ilk bor kiprik uzaytirish muolajasini qildirganidan bir necha soat o'tib, ko'zlarida kuchli allergik reaksiya yuzaga keldi. Uning ko'zlari qizarib, shishib, yoshlanib va achishgan, sariq ajralma paydo bo'lib, ko'rishi xiralashgan. Shifokorlar Polliga antibiotik va antigistamin dorilar berib, shish qaytgach sun'iy kipriklarni olib tashlashni tavsiya qilgan.
Buyuk Britaniyalik 26 yoshli rassom Polli Bibbi to‘yi oldidan o‘zini yanada go‘zal his qilish uchun ilk bor kiprik uzaytirish muolajasini qildirdi. Muolaja taxminan 88 dollarga tushgan va undan oldin allergiyaga qarshi sinov ham o‘tkazilgan.
Biroq muolajadan bir necha soat o‘tib, uning ko‘zlari qizarib, yoshlana va achisha boshladi. Avvaliga buni pichan isitmasi belgisi deb o‘ylagan Polli keyinchalik ko‘zlarida sariq ajralma paydo bo‘lib, hatto ko‘rishi xiralashganini aytdi.
U shifokorlarga murojaat qilgach, kiprik uzaytirishda qo‘llanilgan vositalarga allergik reaksiya yuzaga kelgani aniqlangan. Polliga antibiotik va antigistamin dorilar berilgan hamda shish qaytgach, sun’iy kipriklarni olib tashlash tavsiya qilingan.
Kelinning aytishicha, ko‘zlari shu qadar shishib, qizarib ketganki, bir muddat deyarli ko‘ra olmagan. Kipriklarni olib tashlash jarayoni ham unga juda og‘riqli tuyulgan, hozir esa ko‘zlarida qizarish, shish va xira ko‘rish saqlanib qolgan.
Mutaxassislar kiprik uzaytirishda allergik reaksiya, infeksiya va ko‘z atrofiga shikast yetishi kabi xavflar borligini ta’kidlamoqda. Polli esa o‘z tajribasini boshqa kelinlarga ogohlantirish sifatida ulashib, to‘y arafasida yangi kosmetik muolajalarni ehtiyotkorlik bilan sinab ko‘rishga chaqirdi.
…