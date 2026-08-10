88 dollarlik kiprik muolajasi kelinni qo‘rqinchli ahvolga soldi

·3.5K·Dunyo
88 dollarlik kiprik muolajasi kelinni qo‘rqinchli ahvolga soldi
Qisqacha

Buyuk Britaniyalik 26 yoshli rassom Polli Bibbi to‘yidan oldin taxminan 88 dollarga ilk bor kiprik uzaytirish muolajasini qildirganidan bir necha soat o'tib, ko'zlarida kuchli allergik reaksiya yuzaga keldi. Uning ko'zlari qizarib, shishib, yoshlanib va achishgan, sariq ajralma paydo bo'lib, ko'rishi xiralashgan. Shifokorlar Polliga antibiotik va antigistamin dorilar berib, shish qaytgach sun'iy kipriklarni olib tashlashni tavsiya qilgan.

Buyuk Britaniyalik 26 yoshli rassom Polli Bibbi to‘yi oldidan o‘zini yanada go‘zal his qilish uchun ilk bor kiprik uzaytirish muolajasini qildirdi. Muolaja taxminan 88 dollarga tushgan va undan oldin allergiyaga qarshi sinov ham o‘tkazilgan.

Biroq muolajadan bir necha soat o‘tib, uning ko‘zlari qizarib, yoshlana va achisha boshladi. Avvaliga buni pichan isitmasi belgisi deb o‘ylagan Polli keyinchalik ko‘zlarida sariq ajralma paydo bo‘lib, hatto ko‘rishi xiralashganini aytdi.

U shifokorlarga murojaat qilgach, kiprik uzaytirishda qo‘llanilgan vositalarga allergik reaksiya yuzaga kelgani aniqlangan. Polliga antibiotik va antigistamin dorilar berilgan hamda shish qaytgach, sun’iy kipriklarni olib tashlash tavsiya qilingan.

Kelinning aytishicha, ko‘zlari shu qadar shishib, qizarib ketganki, bir muddat deyarli ko‘ra olmagan. Kipriklarni olib tashlash jarayoni ham unga juda og‘riqli tuyulgan, hozir esa ko‘zlarida qizarish, shish va xira ko‘rish saqlanib qolgan.

Mutaxassislar kiprik uzaytirishda allergik reaksiya, infeksiya va ko‘z atrofiga shikast yetishi kabi xavflar borligini ta’kidlamoqda. Polli esa o‘z tajribasini boshqa kelinlarga ogohlantirish sifatida ulashib, to‘y arafasida yangi kosmetik muolajalarni ehtiyotkorlik bilan sinab ko‘rishga chaqirdi.

United KingdomPolly Bibby
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyodagi eng uzun fransuzcha to‘qish ipi 31 kilometrdan oshadiDunyodagi eng uzun fransuzcha to‘qish ipi 31 kilometrdan oshadiBugun, 14:46Sodiq it egasini 4 kun davomida joyidan siljimay kutdiSodiq it egasini 4 kun davomida joyidan siljimay kutdiBugun, 14:36Quyoshdagi sirli hodisa Yer uchun xavfli bo‘lishi mumkinQuyoshdagi sirli hodisa Yer uchun xavfli bo‘lishi mumkinBugun, 14:35Ronaldu sovg‘a qilgan qimmatbaho uzuk endi Jorjinaning qizining qo‘lida!Ronaldu sovg‘a qilgan qimmatbaho uzuk endi Jorjinaning qizining qo‘lida!Bugun, 14:00Dengiz tubidan 162 yillik mashhur pivo topildiDengiz tubidan 162 yillik mashhur pivo topildiBugun, 13:30Sitsiliya sohillarida 2000 yillik sirli kema topildiSitsiliya sohillarida 2000 yillik sirli kema topildiBugun, 13:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi