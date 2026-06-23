Lionel Messi penaltidan foydalana olmaganidan gʻazabda: Argentina sardori rekord oʻrnatdi

·43·Sport
Lionel Messi penaltidan foydalana olmaganidan gʻazabda: Argentina sardori rekord oʻrnatdi

Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi Jahon chempionati doirasida Avstriyaga qarshi kechgan bahsda (2:0) yuzaga kelgan vaziyat yuzasidan oʻz fikrlarini bildirdi. Uchrashuvning dastlabki daqiqalarida penaltini aniq amalga oshira olmagan afsonaviy hujumchi bu holatdan qattiq ranjiganini yashirmadi. Shunga qaramay, tajribali futbolchi oʻyin davomida oʻzini qoʻlga olib, dubl qayd etishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Dallada boʻlib oʻtgan uchrashuvning 8-daqiqasida Lionel Messi 11 metrlik jarima zarbasini noaniq ijro etdi. Bu uning faoliyatidagi kam kuzatiladigan holatlardan biri boʻlib, koptok darvoza ustuni yonidan oʻtib ketdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, bu Messining turnirlar tarixidagi (penaltilar seriyasidan tashqari) uchinchi muvaffaqiyatsiz urinishi sifatida qayd etildi. Biroq, bu xato hujumchini ruhan sindira olmadi.

Oʻyindan soʻng bergan intervyusida Lionel Messi oʻz gʻazabini quyidagicha izohladi: "Bugun penaltini ura olmaganim uchun oʻzimdan juda qattiq gʻazablandim. Zarba juda yomon chiqdi. Baxtimizga, biz vaziyatni oʻzgartira oldik, hisobda oldinga chiqib, muhim uch ochkoni qoʻlga kiritdik. Eng asosiysi ham shu edi". Uning soʻzlariga koʻra, jamoa gʻalaba qozonishni rejalashtirgan boʻlsa-da, raqib qarshiligi kutilganidan kuchliroq boʻlgan.

Tarixiy rekord va guruhdagi peshqadamlik

Lionel Messi oʻyin davomida ikkita gol urib, nafaqat jamoasiga gʻalaba keltirdi, balki futbol olamida yangi sahifa ochdi. U Jahon chempionatlaridagi gollari sonini 18 taga yetkazib, germaniyalik afsonaviy hujumchi Miroslav Klosening rekordini yangiladi. Endilikda Messi turnir tarixidagi eng yaxshi toʻpurar unvonini yakka oʻzi egallab turibdi.

Argentina terma jamoasi ushbu gʻalaba orqali "J" guruhida birinchi oʻrinni mustahkamlab oldi va pley-off bosqichiga muddatidan oldin yoʻllanmani qoʻlga kiritdi. Hozirda Messi hisobida joriy turnirning atigi ikki oʻyinida urilgan 5 ta gol mavjud. Bu koʻrsatkich 37 yoshli hujumchining hamon yuqori sport formasida ekanligidan dalolat beradi.

"Biz Argentina terma jamoasimiz va har qanday raqibga qarshi faqat gʻalaba uchun maydonga tushamiz. Bugungi oʻyin oson kechmadi, raqib juda tezkor harakat qildi va bizga toʻp nazoratini oʻrnatish qiyin boʻldi. Ammo biz oʻz maqsadimizga erishdik — 32 talik bosqichga guruhda birinchi boʻlib chiqish vazifasini bajardik", — deya qoʻshimcha qildi sardor.

Ushbu gʻalaba Argentina uchun turnirning hal qiluvchi pallalari oldidan ruhiy ustunlik beradi. Messi kabi yetakchining xatodan soʻng oʻzini tiklab, jamoani ortidan ergashtira olishi amaldagi jahon chempionlarining chempionlik unvonini himoya qilish yoʻlidagi asosiy omillardan biri boʻlib qolmoqda. Navbatdagi bahslar oldidan jamoa oʻz oʻyinini yanada kuchaytirishni maqsad qilgan.

Lionel MessiArgentinaFutbolJahon ChempionatiRekord
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe va Lionel Messi oʻrtasidagi poyga: Fransiyalik yulduz rekordlarga munosabat bildirdiKylian Mbappe va Lionel Messi oʻrtasidagi poyga: Fransiyalik yulduz rekordlarga munosabat bildirdiBugun, 12:37Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdiKrishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdiBugun, 12:02Erling Holand: Jahon chempionatida o‘ynash — ajoyib hissiyotErling Holand: Jahon chempionatida o‘ynash — ajoyib hissiyotBugun, 12:00Xulian Alvares Atletiko Madridni tark etmoqchi: Hujumchi Barselona haqida orzu qilmoqdaXulian Alvares Atletiko Madridni tark etmoqchi: Hujumchi Barselona haqida orzu qilmoqdaBugun, 11:53JCH-2026. Jazoir Iordaniyani mag‘lub etib, irodali g‘alabaga erishdiJCH-2026. Jazoir Iordaniyani mag‘lub etib, irodali g‘alabaga erishdiBugun, 11:38JCH-2026. Norvegiya — Senegal 3:2 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Norvegiya — Senegal 3:2 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 11:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi