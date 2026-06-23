Lionel Messi penaltidan foydalana olmaganidan gʻazabda: Argentina sardori rekord oʻrnatdi
Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi Jahon chempionati doirasida Avstriyaga qarshi kechgan bahsda (2:0) yuzaga kelgan vaziyat yuzasidan oʻz fikrlarini bildirdi. Uchrashuvning dastlabki daqiqalarida penaltini aniq amalga oshira olmagan afsonaviy hujumchi bu holatdan qattiq ranjiganini yashirmadi. Shunga qaramay, tajribali futbolchi oʻyin davomida oʻzini qoʻlga olib, dubl qayd etishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Dallada boʻlib oʻtgan uchrashuvning 8-daqiqasida Lionel Messi 11 metrlik jarima zarbasini noaniq ijro etdi. Bu uning faoliyatidagi kam kuzatiladigan holatlardan biri boʻlib, koptok darvoza ustuni yonidan oʻtib ketdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, bu Messining turnirlar tarixidagi (penaltilar seriyasidan tashqari) uchinchi muvaffaqiyatsiz urinishi sifatida qayd etildi. Biroq, bu xato hujumchini ruhan sindira olmadi.
Oʻyindan soʻng bergan intervyusida Lionel Messi oʻz gʻazabini quyidagicha izohladi: "Bugun penaltini ura olmaganim uchun oʻzimdan juda qattiq gʻazablandim. Zarba juda yomon chiqdi. Baxtimizga, biz vaziyatni oʻzgartira oldik, hisobda oldinga chiqib, muhim uch ochkoni qoʻlga kiritdik. Eng asosiysi ham shu edi". Uning soʻzlariga koʻra, jamoa gʻalaba qozonishni rejalashtirgan boʻlsa-da, raqib qarshiligi kutilganidan kuchliroq boʻlgan.
Tarixiy rekord va guruhdagi peshqadamlikLionel Messi oʻyin davomida ikkita gol urib, nafaqat jamoasiga gʻalaba keltirdi, balki futbol olamida yangi sahifa ochdi. U Jahon chempionatlaridagi gollari sonini 18 taga yetkazib, germaniyalik afsonaviy hujumchi Miroslav Klosening rekordini yangiladi. Endilikda Messi turnir tarixidagi eng yaxshi toʻpurar unvonini yakka oʻzi egallab turibdi.
Argentina terma jamoasi ushbu gʻalaba orqali "J" guruhida birinchi oʻrinni mustahkamlab oldi va pley-off bosqichiga muddatidan oldin yoʻllanmani qoʻlga kiritdi. Hozirda Messi hisobida joriy turnirning atigi ikki oʻyinida urilgan 5 ta gol mavjud. Bu koʻrsatkich 37 yoshli hujumchining hamon yuqori sport formasida ekanligidan dalolat beradi.
"Biz Argentina terma jamoasimiz va har qanday raqibga qarshi faqat gʻalaba uchun maydonga tushamiz. Bugungi oʻyin oson kechmadi, raqib juda tezkor harakat qildi va bizga toʻp nazoratini oʻrnatish qiyin boʻldi. Ammo biz oʻz maqsadimizga erishdik — 32 talik bosqichga guruhda birinchi boʻlib chiqish vazifasini bajardik", — deya qoʻshimcha qildi sardor.
Ushbu gʻalaba Argentina uchun turnirning hal qiluvchi pallalari oldidan ruhiy ustunlik beradi. Messi kabi yetakchining xatodan soʻng oʻzini tiklab, jamoani ortidan ergashtira olishi amaldagi jahon chempionlarining chempionlik unvonini himoya qilish yoʻlidagi asosiy omillardan biri boʻlib qolmoqda. Navbatdagi bahslar oldidan jamoa oʻz oʻyinini yanada kuchaytirishni maqsad qilgan.
…