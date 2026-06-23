Portugaliyalik futbol agenti: Ronaldu hali eng yaxshi formasiga kirmagan

·48·Sport
Portugaliyalik futbol agenti: Ronaldu hali eng yaxshi formasiga kirmagan

JCH-2026 guruh bosqichining ikkinchi turida Portugaliya terma jamoasi O‘zbekiston milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Muhim uchrashuv arafasida futbol agenti Paulu Barboza bo‘lajak bahs haqida o‘z fikrlarini bildirdi.

Mutaxassisning ta’kidlashicha, Portugaliya uchun O‘zbekistonga qarshi o‘yin oson kechmaydi. U portugaliyalik futbolchilarning ayrimlari hozircha eng yaxshi sport formasiga kirmaganini qayd etdi.

Barboza Krishtianu Ronalduning asosiy tarkibda maydonga tushishini kutmoqda. Biroq uning fikricha, yulduz hujumchi hozircha to‘liq tayyor emas.

«O‘yin oson bo‘lmaydi. Afsuski, Ronaldu asosiy tarkibda maydonga tushadi. Holbuki, uning hozircha to‘liq tayyor emasligini ko‘rib turibmiz. U avvalgi o‘yinlarda ham optimal holatida emasdi», — deya Barbozaning so‘zlarini keltirdi «Match TV».

Futbol agenti Portugaliyaning boshqa bir qator futbolchilari ham ayni paytda o‘zining eng yuqori darajasida emasligini ta’kidladi.

«Jamoadagi ko‘plab futbolchilar ham hozir eng yaxshi sport formasida emas», — dedi u.

Portugaliya jahon chempionatini kutilmagan natija bilan boshladi. Jamoa guruh bosqichining birinchi turida Kongo Demokratik Respublikasi bilan 1:1 hisobida durang o‘ynadi.

Ushbu natijadan keyin portugaliyaliklarga O‘zbekistonga qarshi uchrashuvda g‘alaba juda zarur. Shu sabab raqibning bahsni yuqori bosim va faol hujumlar bilan boshlashi kutilmoqda.

O‘zbekiston milliy jamoasi esa kuchli raqibga qarshi tartibli o‘yin ko‘rsatib, mundialdagi ilk ochkolarini qo‘lga kiritish uchun harakat qiladi.

O‘zbekiston va Portugaliya o‘rtasidagi uchrashuv bugun, 23 iyun kuni o‘tkaziladi. Bahs Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da boshlanadi.

Cristiano RonaldoPortugaliyaO'zbekistonPaulo BarbozaMatch TV
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid mudofaani kuchaytirish niyatida: Joze Mourinyo Arsenal yulduzini koʻzlamoqdaReal Madrid mudofaani kuchaytirish niyatida: Joze Mourinyo Arsenal yulduzini koʻzlamoqdaBugun, 17:36Sobiq futbolchi: Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yinda osongina dubl uradiSobiq futbolchi: Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yinda osongina dubl uradiBugun, 17:36Lionel Messi yana qahramon: Argentina terma jamoasi Avstriyani magʻlub etdiLionel Messi yana qahramon: Argentina terma jamoasi Avstriyani magʻlub etdiBugun, 17:18Mashhur sport nashri Portugaliya — O‘zbekiston o‘yiniga prognoz berdi...Mashhur sport nashri Portugaliya — O‘zbekiston o‘yiniga prognoz berdi...Bugun, 17:11Hyustonda o‘zbekistonlik muxlislar katta futbol bayrami uyushtirdi (video)Hyustonda o‘zbekistonlik muxlislar katta futbol bayrami uyushtirdi (video)Bugun, 17:04Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdiKrishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdiBugun, 16:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...