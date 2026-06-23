Portugaliya — O‘zbekiston: taxminiy tarkiblar e’lon qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi bugun, 23 iyun kuni JCH-2026 guruh bosqichining ikkinchi turida Portugaliyaga qarshi maydonga tushadi. Tarixiy uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da boshlanadi.
Bu bahs milliy jamoamiz uchun alohida ahamiyatga ega. «Oq bo‘rilar» jahon futboli yulduzlariga boy Portugaliyaga qarshi munosib natija uchun kurashadi.
Uchrashuv oldidan har ikki jamoaning taxminiy asosiy tarkiblari e’lon qilindi.
JCH-2026. Guruh bosqichi, 2-tur
Portugaliya — O‘zbekiston
Portugaliyaning taxminiy tarkibi:
Koshta, Kanselu, Diash, Mendesh, Veyga, Nevesh, Vitinya, Fernandesh, Netu, Feliks, Ronaldu.
O‘zbekistonning taxminiy tarkibi:
Yusupov, Husanov, Abdullayev, Ashurmatov, Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullayev, Fayzullayev, O‘runov, Shomurodov.
Taxminiy tarkibdan ko‘rinib turibdiki, Portugaliya Krishtianu Ronaldu boshchiligidagi kuchli hujum chizig‘i bilan maydonga tushishi kutilmoqda.
O‘zbekiston safida esa Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev va Oston O‘runov hujumda asosiy umidlardan biri bo‘ladi. Himoya chizig‘ida Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov va Abdulla Abdullayevning harakatlari muhim ahamiyat kasb etadi.
«Oq bo‘rilar» to‘psiz o‘yinda intizomni saqlash, raqibning tezkor hujumlarini to‘xtatish va qarshi hujumlarda o‘z imkoniyatlaridan foydalanishga harakat qiladi.
Barcha e’tibor bugun soat 22:00 da boshlanadigan Portugaliya — O‘zbekiston uchrashuviga qaratilgan.
…