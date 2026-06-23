Portugaliya — O‘zbekiston: taxminiy tarkiblar e’lon qilindi

·747·Sport
Portugaliya — O‘zbekiston: taxminiy tarkiblar e’lon qilindi

O‘zbekiston milliy terma jamoasi bugun, 23 iyun kuni JCH-2026 guruh bosqichining ikkinchi turida Portugaliyaga qarshi maydonga tushadi. Tarixiy uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da boshlanadi.

Bu bahs milliy jamoamiz uchun alohida ahamiyatga ega. «Oq bo‘rilar» jahon futboli yulduzlariga boy Portugaliyaga qarshi munosib natija uchun kurashadi.

Uchrashuv oldidan har ikki jamoaning taxminiy asosiy tarkiblari e’lon qilindi.

JCH-2026. Guruh bosqichi, 2-tur

Portugaliya — O‘zbekiston

Portugaliyaning taxminiy tarkibi:

Koshta, Kanselu, Diash, Mendesh, Veyga, Nevesh, Vitinya, Fernandesh, Netu, Feliks, Ronaldu.

O‘zbekistonning taxminiy tarkibi:

Yusupov, Husanov, Abdullayev, Ashurmatov, Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullayev, Fayzullayev, O‘runov, Shomurodov.

Taxminiy tarkibdan ko‘rinib turibdiki, Portugaliya Krishtianu Ronaldu boshchiligidagi kuchli hujum chizig‘i bilan maydonga tushishi kutilmoqda.

O‘zbekiston safida esa Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev va Oston O‘runov hujumda asosiy umidlardan biri bo‘ladi. Himoya chizig‘ida Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov va Abdulla Abdullayevning harakatlari muhim ahamiyat kasb etadi.

«Oq bo‘rilar» to‘psiz o‘yinda intizomni saqlash, raqibning tezkor hujumlarini to‘xtatish va qarshi hujumlarda o‘z imkoniyatlaridan foydalanishga harakat qiladi.

Barcha e’tibor bugun soat 22:00 da boshlanadigan Portugaliya — O‘zbekiston uchrashuviga qaratilgan.

PortugalO'zbekistonCristiano RonaldoEldor Shomurodov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joao Cancelo Cristiano Ronaldo va Neymar himoyasiga chiqdi: "Ular hech kimga hech narsani isbotlashi shart emas"Joao Cancelo Cristiano Ronaldo va Neymar himoyasiga chiqdi: "Ular hech kimga hech narsani isbotlashi shart emas"Bugun, 20:19Barselona Julian Alvarez uchun 130 million yevro sarflashga tayyorBarselona Julian Alvarez uchun 130 million yevro sarflashga tayyorBugun, 20:17Sobiq futbolchi: Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yinda osongina 2 ta gol uradiSobiq futbolchi: Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yinda osongina 2 ta gol uradiBugun, 19:14Mashhur sport nashri Portugaliya — O‘zbekiston o‘yiniga prognoz berdi...Mashhur sport nashri Portugaliya — O‘zbekiston o‘yiniga prognoz berdi...Bugun, 19:11Declan Rice Harry Kane haqida: "U bilan bir jamoada oʻynash men uchun katta sharaf"Declan Rice Harry Kane haqida: "U bilan bir jamoada oʻynash men uchun katta sharaf"Bugun, 18:55Lionel Messi jahon rekordini yangiladi: Argentina sardori Avstriyaga qarshi oʻyinda tarix yozdiLionel Messi jahon rekordini yangiladi: Argentina sardori Avstriyaga qarshi oʻyinda tarix yozdiBugun, 18:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...