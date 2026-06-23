Cristiano Ronaldo tarixiy natija qayd etdi: Oltita jahon chempionatida gol urgan ilk futbolchi

·156·Sport
Cristiano Ronaldo tarixiy natija qayd etdi: Oltita jahon chempionatida gol urgan ilk futbolchi

Portugaliya terma jamoasi sardori va jahon futboli afsonasi Cristiano Ronaldo navbatdagi hayratlanarli rekordni oʻziniki qildi. 41 yoshli hujumchi Oʻzbekiston terma jamoasiga qarshi kechgan uchrashuvda raqib darvozasini ishgʻul qilib, oltita turli jahon chempionatida gol urishga muvaffaq boʻlgan tarixdagi ilk erkak futbolchiga aylandi. Bu natija uning nafaqat mahoratini, balki yuqori darajadagi sport formasini necha yillardan buyon saqlab kelayotganini yana bir bor isbotladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu tarixiy gol oʻyinning oltinchi daqiqasida kiritildi. Cristiano Ronaldo oʻzining klinik aniqligi va hujumchi instinkti hali ham oʻtkirligini namoyish etib, tanqidchilarga munosib javob qaytardi. Goal.com nashrining xabar berishicha, ushbu yutuq orqali u oʻzining asosiy raqobatchisi Lionel Messi bilan davom etayotgan tarixiy poygada muhim koʻrsatkich boʻyicha oldinga oʻtib oldi. Bu barqarorlik va uzoq yillik faoliyatning noyob namunasi sifatida baholanmoqda.

Tanqidlar ostidagi qatʻiyat

Mazkur uchrashuv oldidan Portugaliya sardori atrofida turli salbiy fikrlar va shubhalar koʻpaygan edi. Statistik tahlilchilar uning yirik xalqaro turnirlardagi 10 ta oʻyindan iborat golsiz seriyasiga eʻtibor qaratib, 41 yoshli yulduzning asosiy tarkibdagi oʻrnini soʻroq ostiga olishgan edi. Koʻpchilik mutaxassislar uning oʻyin qurishdagi ishtiroki kamaygani va jismoniy holati pasayganini taʻkidlab, Al-Nassr hujumchisi endi elit darajaga mos emasligini taxmin qilishgandi.

Biroq, Cristiano Ronaldo har doim butun dunyo nigohi unga qaratilganda hal qiluvchi lahzani yarata olish qobiliyati bilan ajralib turgan. Oʻzbekiston bilan bahsdagi gol uning xalqaro maydondagi golga boʻlgan chanqogʻini hali ham soʻnmaganini koʻrsatdi. Bu uning bundan yigirma yil avvalgi debyut turniridagi ishtiyoqi kabi kuchli ekanidan dalolat beradi.

Murabbiy ishonchi va taktik ustunlik

Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martinez oʻyin oldidan yuzaga kelgan bosimlarga qaramay, oʻz sardorini qoʻllab-quvvatlashda davom etdi. Martinez jamoa Ronaldosiz yaxshiroq oʻynaydi degan qarashlarni rad etib, uning maydondagi mavjudligi taktik jihatdan juda muhimligini tushuntirdi. Murabbiyning fikricha, Ronaldoning tajribasi va raqib himoyachilarini oʻziga jalb qilish xususiyati jamoadoshlari uchun boʻsh hududlar yaratishda katta rol oʻynaydi.

“Dunyo futbolidagi eng yaxshi toʻpurarni gol kerak boʻlgan oʻyinda tarkibdan chiqarish mantiqsizlikdir,” — dedi Roberto Martinez. Uning taʻkidlashicha, Cristiano Ronaldoning jarima maydonchasi ichidagi harakatlari va tajribasi jamoaning umumiy hujum salohiyatini oshiradi. Murabbiy har bir oʻyinchi oʻz masʻuliyatiga ega ekanini, ammo gol urish masalasi kelganda Cristiano baribir tengsiz ekanini qayd etdi.

Ushbu tarixiy natija nafaqat Portugaliya futboli, balki jahon sporti uchun ham unutilmas voqeadir. Cristiano Ronaldo oʻz faoliyatini yakunlash haqida oʻylamayotganini va rekordlarni yangilashda davom etishini amalda isbotladi. Endilikda u jahon chempionatlari tarixidagi eng sermahsul va eng uzoq vaqt davomida barqaror oʻynagan futbolchi sifatida oʻz nomini oltin harflar bilan muhrlab qoʻydi.

Cristiano RonaldoPortugaliyaJahon ChempionatiRekordFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cristiano Ronaldo tarixiy natija qayd etdi: Portugaliya Oʻzbekistonni yirik hisobda magʻlub etdiCristiano Ronaldo tarixiy natija qayd etdi: Portugaliya Oʻzbekistonni yirik hisobda magʻlub etdiKecha, 23:57Ronaldu O‘zbekistonga qarshi dubl qayd etdiRonaldu O‘zbekistonga qarshi dubl qayd etdiKecha, 23:41Arsenal va Yuventus sobiq yulduzi Aaron Ramsey murabbiylik faoliyatini boshladiArsenal va Yuventus sobiq yulduzi Aaron Ramsey murabbiylik faoliyatini boshladiKecha, 23:31Real Madrid ayollar futboli tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirdiReal Madrid ayollar futboli tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirdiKecha, 23:18Kevin De Bruyne Belgiya terma jamoasining muvaffaqiyatsizligidan xavotirdaKevin De Bruyne Belgiya terma jamoasining muvaffaqiyatsizligidan xavotirdaKecha, 22:36Luis Suarez Lionel Messi haqida: «Uni ta’riflashga soʻz ojiz»Luis Suarez Lionel Messi haqida: «Uni ta’riflashga soʻz ojiz»Kecha, 22:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...