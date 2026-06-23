Cristiano Ronaldo tarixiy natija qayd etdi: Oltita jahon chempionatida gol urgan ilk futbolchi
Portugaliya terma jamoasi sardori va jahon futboli afsonasi Cristiano Ronaldo navbatdagi hayratlanarli rekordni oʻziniki qildi. 41 yoshli hujumchi Oʻzbekiston terma jamoasiga qarshi kechgan uchrashuvda raqib darvozasini ishgʻul qilib, oltita turli jahon chempionatida gol urishga muvaffaq boʻlgan tarixdagi ilk erkak futbolchiga aylandi. Bu natija uning nafaqat mahoratini, balki yuqori darajadagi sport formasini necha yillardan buyon saqlab kelayotganini yana bir bor isbotladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu tarixiy gol oʻyinning oltinchi daqiqasida kiritildi. Cristiano Ronaldo oʻzining klinik aniqligi va hujumchi instinkti hali ham oʻtkirligini namoyish etib, tanqidchilarga munosib javob qaytardi. Goal.com nashrining xabar berishicha, ushbu yutuq orqali u oʻzining asosiy raqobatchisi Lionel Messi bilan davom etayotgan tarixiy poygada muhim koʻrsatkich boʻyicha oldinga oʻtib oldi. Bu barqarorlik va uzoq yillik faoliyatning noyob namunasi sifatida baholanmoqda.
Tanqidlar ostidagi qatʻiyatMazkur uchrashuv oldidan Portugaliya sardori atrofida turli salbiy fikrlar va shubhalar koʻpaygan edi. Statistik tahlilchilar uning yirik xalqaro turnirlardagi 10 ta oʻyindan iborat golsiz seriyasiga eʻtibor qaratib, 41 yoshli yulduzning asosiy tarkibdagi oʻrnini soʻroq ostiga olishgan edi. Koʻpchilik mutaxassislar uning oʻyin qurishdagi ishtiroki kamaygani va jismoniy holati pasayganini taʻkidlab, Al-Nassr hujumchisi endi elit darajaga mos emasligini taxmin qilishgandi.
Biroq, Cristiano Ronaldo har doim butun dunyo nigohi unga qaratilganda hal qiluvchi lahzani yarata olish qobiliyati bilan ajralib turgan. Oʻzbekiston bilan bahsdagi gol uning xalqaro maydondagi golga boʻlgan chanqogʻini hali ham soʻnmaganini koʻrsatdi. Bu uning bundan yigirma yil avvalgi debyut turniridagi ishtiyoqi kabi kuchli ekanidan dalolat beradi.
Murabbiy ishonchi va taktik ustunlikPortugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martinez oʻyin oldidan yuzaga kelgan bosimlarga qaramay, oʻz sardorini qoʻllab-quvvatlashda davom etdi. Martinez jamoa Ronaldosiz yaxshiroq oʻynaydi degan qarashlarni rad etib, uning maydondagi mavjudligi taktik jihatdan juda muhimligini tushuntirdi. Murabbiyning fikricha, Ronaldoning tajribasi va raqib himoyachilarini oʻziga jalb qilish xususiyati jamoadoshlari uchun boʻsh hududlar yaratishda katta rol oʻynaydi.
“Dunyo futbolidagi eng yaxshi toʻpurarni gol kerak boʻlgan oʻyinda tarkibdan chiqarish mantiqsizlikdir,” — dedi Roberto Martinez. Uning taʻkidlashicha, Cristiano Ronaldoning jarima maydonchasi ichidagi harakatlari va tajribasi jamoaning umumiy hujum salohiyatini oshiradi. Murabbiy har bir oʻyinchi oʻz masʻuliyatiga ega ekanini, ammo gol urish masalasi kelganda Cristiano baribir tengsiz ekanini qayd etdi.
Ushbu tarixiy natija nafaqat Portugaliya futboli, balki jahon sporti uchun ham unutilmas voqeadir. Cristiano Ronaldo oʻz faoliyatini yakunlash haqida oʻylamayotganini va rekordlarni yangilashda davom etishini amalda isbotladi. Endilikda u jahon chempionatlari tarixidagi eng sermahsul va eng uzoq vaqt davomida barqaror oʻynagan futbolchi sifatida oʻz nomini oltin harflar bilan muhrlab qoʻydi.
…