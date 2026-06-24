JCH-2026. O‘zbekiston Portugaliyaga yirik hisobda mag‘lub bo‘ldi

·2·Sport
JCH-2026. O‘zbekiston Portugaliyaga yirik hisobda mag‘lub bo‘ldi

JCH-2026 guruh bosqichining ikkinchi turida O‘zbekiston milliy terma jamoasi turnir favoritlaridan biri Portugaliyaga qarshi maydonga tushdi.

Uchrashuv Roberto Martines shogirdlarining 5:0 hisobidagi yirik g‘alabasi bilan yakunlandi. Portugaliya birinchi bo‘limdayoq katta ustunlikka erishib, O‘zbekiston darvozasiga javobsiz uchta gol urdi.

Bahsning 6-daqiqasida Krishtianu Ronaldu hisobni ochdi. Qanotdan amalga oshirilgan uzatmadan keyin tajribali hujumchi to‘pni Abduvohid Ne’matov qo‘riqlayotgan darvozaga joylab qo‘ydi.

17-daqiqada portugaliyaliklar ustunligini oshirdi. Nunu Mendesh jarima to‘pini aniq amalga oshirib, O‘zbekiston darvozabonini ojiz qoldirdi.

37-daqiqada Ronaldu yana bir bor o‘z so‘zini aytdi. 41 yoshli futbolchi uchrashuvdagi ikkinchi golini urib, dublni rasmiylashtirdi. Shu tariqa, Portugaliya birinchi bo‘limni 3:0 hisobida o‘z foydasiga yakunladi.

Tanaffusdan keyin O‘zbekiston murabbiylar shtabi tarkibda o‘zgarishlar amalga oshirdi. Hojiakbar Alijonov va Akmal Mozgovoy maydonga tushirildi. Biroq Portugaliya bosimni pasaytirmadi.

60-daqiqada Abduvohid Ne’matov to‘pni o‘z darvozasiga kiritib qo‘ydi va hisob 4:0 ko‘rinishiga keldi.

Uchrashuvning 83-daqiqasida zaxiradan maydonga tushgan Rafael Leau ko‘p o‘tmay gol urishga muvaffaq bo‘ldi. 88-daqiqadagi ushbu gol bahsga yakuniy nuqta qo‘ydi — 5:0.

Mazkur g‘alabadan keyin Portugaliya ochkolari sonini to‘rttaga yetkazib, «K» guruhida peshqadamga aylandi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi esa dastlabki ikki uchrashuvda ochko jamg‘ara olmadi va guruhning so‘nggi pog‘onasida qoldi.

Endi Fabio Kannavaro shogirdlarini guruh bosqichining hal qiluvchi uchrashuvi kutmoqda. Milliy jamoamiz 28 iyun kuni Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi maydonga tushadi.

JCH-2026. Guruh bosqichi, 2-tur

Portugaliya — O‘zbekiston — 5:0

Gollar: Ronaldu, 6, 37; Mendesh, 17; Abduvohid Ne’matov, 60 — avtogol; Leau, 88.

Portugaliya: Koshta, Kanselu (Semedu, 46), Diash, Veyga, Mendesh, Vitinya (Leau, 83), Nevesh, Fernandesh, Netu (Konseysau, 46), Feliks (Trinkau, 64), Ronaldu.

O‘zbekiston: Abduvohid Ne’matov, Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov, Otabek Shukurov, Behruz Karimov, Sherzod Nasrullayev (Hojiakbar Alijonov, 46), Abdulla Abdullayev, Odil Hamrobekov (Akmal Mozgovoy, 46), Aziz G‘aniyev, Abbosbek Fayzullayev (Igor Sergeyev, 74), Eldor Shomurodov.

Ogohlantirish: Veyga, 68.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Portugaliya O‘zbekistonni yirik hisobda mag‘lub etdiPortugaliya O‘zbekistonni yirik hisobda mag‘lub etdiBugun, 00:03Cristiano Ronaldo tarixiy natija qayd etdi: Portugaliya Oʻzbekistonni yirik hisobda magʻlub etdiCristiano Ronaldo tarixiy natija qayd etdi: Portugaliya Oʻzbekistonni yirik hisobda magʻlub etdiKecha, 23:57Ronaldu O‘zbekistonga qarshi dubl qayd etdiRonaldu O‘zbekistonga qarshi dubl qayd etdiKecha, 23:41Arsenal va Yuventus sobiq yulduzi Aaron Ramsey murabbiylik faoliyatini boshladiArsenal va Yuventus sobiq yulduzi Aaron Ramsey murabbiylik faoliyatini boshladiKecha, 23:31Real Madrid ayollar futboli tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirdiReal Madrid ayollar futboli tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirdiKecha, 23:18Cristiano Ronaldo tarixiy natija qayd etdi: Oltita jahon chempionatida gol urgan ilk futbolchiCristiano Ronaldo tarixiy natija qayd etdi: Oltita jahon chempionatida gol urgan ilk futbolchiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...