Portugaliya O‘zbekistonni yirik hisobda mag‘lub etdi

·0·Sport
Portugaliya O‘zbekistonni yirik hisobda mag‘lub etdi

O‘zbekiston milliy terma jamoasi 2026 yilgi Jahon chempionati «K» guruhining ikkinchi turida Portugaliyaga 0:5 hisobida mag‘lub bo‘ldi. Xyustondagi stadionda o‘tkazilgan uchrashuvda Krishtianu Ronaldu ikki gol urdi. Shuningdek, Nunu Mendesh va Rafael Leau raqib darvozasini ishg‘ol qildi, yana bir gol Abduvohid Ne’matovning avtogoli sifatida qayd etildi.

Hisob 6-daqiqada ochildi. Krishtianu Ronaldu Portugaliyani oldinga olib chiqdi. 17-daqiqada Nunu Mendesh ustunlikni oshirdi. Tanaffusga yaqin, 39-daqiqada Ronaldu ikkinchi golini urdi va dubl qayd etdi.

Ikkinchi bo‘limda ham Portugaliya bosimni pasaytirmadi. 60-daqiqada to‘p Abduvohid Ne’matovdan darvozaga kirib ketdi va avtogol qayd etildi. 87-daqiqada Rafael Leau uchrashuvdagi so‘nggi golni urdi.

Portugaliya raqib darvozasi tomon 16 marta zarba yo‘lladi, shundan to‘qqiztasi aniq chiqdi. O‘zbekiston yettita zarba berdi va ikkitasini darvoza sohasiga yo‘naltirdi.

To‘p nazoratida Portugaliya 66 foizlik ustunlikka ega bo‘ldi. O‘zbekistonning ko‘rsatkichi 34 foizni tashkil qildi. Portugaliya 606 ta uzatmani 92 foiz aniqlik bilan amalga oshirdi. O‘zbekiston esa 282 ta pas berib, 77 foiz aniqlik qayd etdi.

O‘yinda Portugaliya 14 marta, O‘zbekiston 15 marta qoida buzdi. Har ikki jamoa bittadan sariq kartochka oldi. Qizil kartochka ko‘rsatilmadi. Burchak zarbalari bo‘yicha Portugaliya 3:2 hisobida ustun keldi.

Bu natijadan keyin Portugaliya ikki o‘yindan to‘rt ochko jamg‘arib, guruhda birinchi o‘ringa chiqdi. O‘zbekiston esa ikki mag‘lubiyatdan so‘ng hozircha ochkosiz qolmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026. O‘zbekiston Portugaliyaga yirik hisobda mag‘lub bo‘ldiJCH-2026. O‘zbekiston Portugaliyaga yirik hisobda mag‘lub bo‘ldiBugun, 00:02Cristiano Ronaldo tarixiy natija qayd etdi: Portugaliya Oʻzbekistonni yirik hisobda magʻlub etdiCristiano Ronaldo tarixiy natija qayd etdi: Portugaliya Oʻzbekistonni yirik hisobda magʻlub etdiKecha, 23:57Ronaldu O‘zbekistonga qarshi dubl qayd etdiRonaldu O‘zbekistonga qarshi dubl qayd etdiKecha, 23:41Arsenal va Yuventus sobiq yulduzi Aaron Ramsey murabbiylik faoliyatini boshladiArsenal va Yuventus sobiq yulduzi Aaron Ramsey murabbiylik faoliyatini boshladiKecha, 23:31Real Madrid ayollar futboli tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirdiReal Madrid ayollar futboli tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirdiKecha, 23:18Cristiano Ronaldo tarixiy natija qayd etdi: Oltita jahon chempionatida gol urgan ilk futbolchiCristiano Ronaldo tarixiy natija qayd etdi: Oltita jahon chempionatida gol urgan ilk futbolchiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...