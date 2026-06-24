O‘zbekiston va Portugaliya uchrashuvidan keyin futbolchilarga qo‘yilgan baholar

·0·Sport
O‘zbekiston va Portugaliya uchrashuvidan keyin futbolchilarga qo‘yilgan baholar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionati guruh bosqichining ikkinchi turida Portugaliyaga qarshi maydonga tushdi. Uchrashuvdan keyin «Fleshskor» futbolchilarning harakatlarini baholadi.

O‘zbekiston safida eng yuqori baho Eldor Shomurodovga qo‘yildi. Terma jamoa sardori 6,9 ball oldi. Ikkinchi bo‘limda zaxiradan maydonga tushgan Azizbek Mozgovoy esa 6,7 ball bilan jamoadagi ikkinchi natijani qayd etdi.

Futbolchilarning baholari:

Eldor Shomurodov — 6,9
• Azizbek Mozgovoy — 6,7
• Xojiakbar Alijonov — 6,5
Abduqodir Husanov — 6,4
• Abbosbek Fayzullayev — 6,2
• Igor Sergeyev — 6,2
• Bobur Karimov — 6,1
• Azizbek G‘aniyev — 6,0
• Odiljon Hamrobekov — 6,0
• Sherzod Nasrullayev — 6,0
• Rustam Ashurmatov — 5,9
• Otabek Shukurov — 5,6
• Alisher Abdullayev — 5,6
• Abduvohid Ne’matov — 5,4

Abduqodir Husanov asosiy tarkibda maydonga tushgan futbolchilar orasida Shomurodovdan keyingi eng yuqori bahoni oldi. Darvozabon Abduvohid Ne’matovga esa jamoadagi eng past, 5,4 ball qo‘yildi.

O‘zbekistonPortugaliyaEldor ShomurodovAbduqodir HusanovAzizbek MozgovoyAbduvohid Ne’matov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Portugaliya O‘zbekistonni yirik hisobda mag‘lub etdiPortugaliya O‘zbekistonni yirik hisobda mag‘lub etdiBugun, 00:03JCH-2026. O‘zbekiston Portugaliyaga yirik hisobda mag‘lub bo‘ldiJCH-2026. O‘zbekiston Portugaliyaga yirik hisobda mag‘lub bo‘ldiBugun, 00:02Cristiano Ronaldo tarixiy natija qayd etdi: Portugaliya Oʻzbekistonni yirik hisobda magʻlub etdiCristiano Ronaldo tarixiy natija qayd etdi: Portugaliya Oʻzbekistonni yirik hisobda magʻlub etdiKecha, 23:57Ronaldu O‘zbekistonga qarshi dubl qayd etdiRonaldu O‘zbekistonga qarshi dubl qayd etdiKecha, 23:41Arsenal va Yuventus sobiq yulduzi Aaron Ramsey murabbiylik faoliyatini boshladiArsenal va Yuventus sobiq yulduzi Aaron Ramsey murabbiylik faoliyatini boshladiKecha, 23:31Real Madrid ayollar futboli tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirdiReal Madrid ayollar futboli tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirdiKecha, 23:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...