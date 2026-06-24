O‘zbekiston va Portugaliya uchrashuvidan keyin futbolchilarga qo‘yilgan baholar
O‘zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionati guruh bosqichining ikkinchi turida Portugaliyaga qarshi maydonga tushdi. Uchrashuvdan keyin «Fleshskor» futbolchilarning harakatlarini baholadi.
O‘zbekiston safida eng yuqori baho Eldor Shomurodovga qo‘yildi. Terma jamoa sardori 6,9 ball oldi. Ikkinchi bo‘limda zaxiradan maydonga tushgan Azizbek Mozgovoy esa 6,7 ball bilan jamoadagi ikkinchi natijani qayd etdi.
Futbolchilarning baholari:
• Eldor Shomurodov — 6,9
• Azizbek Mozgovoy — 6,7
• Xojiakbar Alijonov — 6,5
• Abduqodir Husanov — 6,4
• Abbosbek Fayzullayev — 6,2
• Igor Sergeyev — 6,2
• Bobur Karimov — 6,1
• Azizbek G‘aniyev — 6,0
• Odiljon Hamrobekov — 6,0
• Sherzod Nasrullayev — 6,0
• Rustam Ashurmatov — 5,9
• Otabek Shukurov — 5,6
• Alisher Abdullayev — 5,6
• Abduvohid Ne’matov — 5,4
Abduqodir Husanov asosiy tarkibda maydonga tushgan futbolchilar orasida Shomurodovdan keyingi eng yuqori bahoni oldi. Darvozabon Abduvohid Ne’matovga esa jamoadagi eng past, 5,4 ball qo‘yildi.
…