Real Madrid Niko Paz transferi orqali 50 million yevro foyda koʻra olmaydi
Madridning Real Madrid klubi oʻz tarbiyalanuvchisi Niko Pazni ortga qaytarib, soʻngra darhol sotish orqali katta moliyaviy foyda koʻrish rejasidan voz kechishiga toʻgʻri keladi. Ispaniya grandi argentinalik iqtidorli pleymeykerni 10 million yevroga qayta sotib olish huquqidan foydalanib, uni shu yozning oʻzidayoq 60 million yevroga pullashni maqsad qilgan edi. Biroq transfer qoidalaridagi cheklovlar bu rejani amalga oshirishga yoʻl qoʻymaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Italiyaning Komo jamoasida ajoyib mavsum oʻtkazayotgan 21 yoshli Niko Paz Yevropaning eng talabgir yosh yulduzlaridan biriga aylandi. Uning oʻyini koʻplab grandlar eʼtiborini tortgan bir paytda, Real Madrid prezidenti Florentino Perez "arzon sotib olib, qimmatga sotish" strategiyasini qoʻllamoqchi edi. Goal.com nashri xabariga koʻra, transfer reglamenti bir mavsumning oʻzida futbolchini ikki marta roʻyxatdan oʻtkazish borasida qatʼiy talablarni qoʻyadi.
Transfer qoidalari va vaqt chekloviTaniqli jurnalist Jose Felix Diazning tushuntirishicha, Real Madrid Niko Pazni yozgi transfer oynasida sotib olib, aynan shu oynaning oʻzida boshqa klubga sota olmaydi. Qoidalarga koʻra, futbolchi yangi klubda roʻyxatdan oʻtgach, kamida 12 hafta oʻtishi kerak. Bu esa transfer faqat yanvar oyidagi qishki bozor ochilgandagina amalga oshishi mumkinligini anglatadi.
Ushbu huquqiy toʻsiq Madrid klubining rejalarini murakkablashtirib yubordi. Hozirda jamoani boshqarayotgan Joze Mourinyo ixtiyorida Jud Bellingem va yangi kelgan Bernardo Silva kabi kuchli yarim himoyachilar bor. Bunday sharoitda Niko Pazga asosiy tarkibdan joy va yetarli oʻyin amaliyoti kafolatlash deyarli imkonsiz vazifadir.
Mourinyo bilan suhbat va futbolchining kelajagiXabarlarga koʻra, Joze Mourinyo Niko Paz bilan shaxsan suhbatlashgan va uning jamoadagi oʻrni haqida gaplashgan. Ammo "Special One" yosh futbolchiga u Komo safida Sesk Fabregas qoʻl ostida olayotgan doimiy oʻyin vaqtini vaʼda qila olmadi. Buning ustiga, Real Madrid Chelsi yulduzi Enzo Fernandez transferi ustida ishlayotgani ham Pazning asosiy tarkibga kirish imkoniyatlarini yanada kamaytiradi.
Hozirda Niko Pazga Angliya Premer-ligasidan, xususan, Londonning Arsenal klubidan jiddiy qiziqishlar mavjud. Shunga qaramay, futbolchining oʻzi Italiyada qolishni afzal koʻrmoqda. U Sesk Fabregas bilan yaqin aloqa oʻrnatgan va uning murabbiyligi ostida oʻsishga erishayotganidan mamnun. Pazning asosiy maqsadi — Komo bilan birgalikda keyingi mavsumda Chempionlar ligasida debyut qilishdir.
Shunday qilib, Real Madrid Niko Pazni sotishdan keladigan 50 million yevrolik sof foydadan kamida qishgacha umidini uzib turishiga toʻgʻri keladi. Bu vaqt ichida futbolchining transfer qiymati yana oshishi yoki aksincha, pasayishi mumkin, bu esa klub uchun maʼlum darajadagi tavakkalchilikni yuzaga keltiradi.
…