Real Madrid Niko Paz transferi orqali 50 million yevro foyda koʻra olmaydi

·0·Sport
Real Madrid Niko Paz transferi orqali 50 million yevro foyda koʻra olmaydi

Madridning Real Madrid klubi oʻz tarbiyalanuvchisi Niko Pazni ortga qaytarib, soʻngra darhol sotish orqali katta moliyaviy foyda koʻrish rejasidan voz kechishiga toʻgʻri keladi. Ispaniya grandi argentinalik iqtidorli pleymeykerni 10 million yevroga qayta sotib olish huquqidan foydalanib, uni shu yozning oʻzidayoq 60 million yevroga pullashni maqsad qilgan edi. Biroq transfer qoidalaridagi cheklovlar bu rejani amalga oshirishga yoʻl qoʻymaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Italiyaning Komo jamoasida ajoyib mavsum oʻtkazayotgan 21 yoshli Niko Paz Yevropaning eng talabgir yosh yulduzlaridan biriga aylandi. Uning oʻyini koʻplab grandlar eʼtiborini tortgan bir paytda, Real Madrid prezidenti Florentino Perez "arzon sotib olib, qimmatga sotish" strategiyasini qoʻllamoqchi edi. Goal.com nashri xabariga koʻra, transfer reglamenti bir mavsumning oʻzida futbolchini ikki marta roʻyxatdan oʻtkazish borasida qatʼiy talablarni qoʻyadi.

Transfer qoidalari va vaqt cheklovi

Taniqli jurnalist Jose Felix Diazning tushuntirishicha, Real Madrid Niko Pazni yozgi transfer oynasida sotib olib, aynan shu oynaning oʻzida boshqa klubga sota olmaydi. Qoidalarga koʻra, futbolchi yangi klubda roʻyxatdan oʻtgach, kamida 12 hafta oʻtishi kerak. Bu esa transfer faqat yanvar oyidagi qishki bozor ochilgandagina amalga oshishi mumkinligini anglatadi.

Ushbu huquqiy toʻsiq Madrid klubining rejalarini murakkablashtirib yubordi. Hozirda jamoani boshqarayotgan Joze Mourinyo ixtiyorida Jud Bellingem va yangi kelgan Bernardo Silva kabi kuchli yarim himoyachilar bor. Bunday sharoitda Niko Pazga asosiy tarkibdan joy va yetarli oʻyin amaliyoti kafolatlash deyarli imkonsiz vazifadir.

Mourinyo bilan suhbat va futbolchining kelajagi

Xabarlarga koʻra, Joze Mourinyo Niko Paz bilan shaxsan suhbatlashgan va uning jamoadagi oʻrni haqida gaplashgan. Ammo "Special One" yosh futbolchiga u Komo safida Sesk Fabregas qoʻl ostida olayotgan doimiy oʻyin vaqtini vaʼda qila olmadi. Buning ustiga, Real Madrid Chelsi yulduzi Enzo Fernandez transferi ustida ishlayotgani ham Pazning asosiy tarkibga kirish imkoniyatlarini yanada kamaytiradi.

Hozirda Niko Pazga Angliya Premer-ligasidan, xususan, Londonning Arsenal klubidan jiddiy qiziqishlar mavjud. Shunga qaramay, futbolchining oʻzi Italiyada qolishni afzal koʻrmoqda. U Sesk Fabregas bilan yaqin aloqa oʻrnatgan va uning murabbiyligi ostida oʻsishga erishayotganidan mamnun. Pazning asosiy maqsadi — Komo bilan birgalikda keyingi mavsumda Chempionlar ligasida debyut qilishdir.

Shunday qilib, Real Madrid Niko Pazni sotishdan keladigan 50 million yevrolik sof foydadan kamida qishgacha umidini uzib turishiga toʻgʻri keladi. Bu vaqt ichida futbolchining transfer qiymati yana oshishi yoki aksincha, pasayishi mumkin, bu esa klub uchun maʼlum darajadagi tavakkalchilikni yuzaga keltiradi.

Real MadridNiko PazTransferKomoFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Angliya terma jamoasi Gana bilan durang oʻynadi: Tomas Tuxel shogirdlari Boston maydonida gol ura olmadiAngliya terma jamoasi Gana bilan durang oʻynadi: Tomas Tuxel shogirdlari Boston maydonida gol ura olmadiBugun, 03:11Lionel Messi jahon rekordini yangiladi: Antonela Roccuzzo turmush oʻrtogʻining muvaffaqiyatiga munosabat bildirdiLionel Messi jahon rekordini yangiladi: Antonela Roccuzzo turmush oʻrtogʻining muvaffaqiyatiga munosabat bildirdiBugun, 02:31Kylian Mbappe nima uchun golini fleyta chalib nishonlamoqda? Korden bilan bogʻliq sirKylian Mbappe nima uchun golini fleyta chalib nishonlamoqda? Korden bilan bogʻliq sirBugun, 02:31Roberto Martines: Natijadan juda mamnunmanRoberto Martines: Natijadan juda mamnunmanBugun, 02:04Fabio Kannavaro: Og‘ir mag‘lubiyatga qaramay, jamoam bilan faxrlanamanFabio Kannavaro: Og‘ir mag‘lubiyatga qaramay, jamoam bilan faxrlanamanBugun, 02:01Cristiano Ronaldo tarixiy rekord oʻrnatdi: Portugaliya Oʻzbekistonni yirik hisobda magʻlub etdiCristiano Ronaldo tarixiy rekord oʻrnatdi: Portugaliya Oʻzbekistonni yirik hisobda magʻlub etdiBugun, 01:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...