Xorvatiya Panamani mag‘lub etib, muhim uch ochkoni qo‘lga kiritdi

·1·Sport
Xorvatiya Panamani mag‘lub etib, muhim uch ochkoni qo‘lga kiritdi

JCH-2026 guruh bosqichining «L» guruhidan o‘rin olgan Panama va Xorvatiya milliy jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv yakunlandi.

Toronto shahridagi «Bi-Em-O Fild» stadionida bo‘lib o‘tgan bahsda Xorvatiya minimal hisobda g‘alaba qozondi.

Uchrashuv taqdirini Ante Budimirning aniq zarbasi hal qildi. Xorvatiyalik hujumchi 54-daqiqada raqib darvozasini ishg‘ol qilib, jamoasiga muhim uch ochkoni olib keldi.

Bahs davomida har ikki jamoa ham ehtiyotkor futbol namoyish etdi. Panama hisobni tenglashtirish uchun bir qator urinishlar qildi, biroq Xorvatiya himoyasi raqib hujumlariga bardosh berdi.

Eslatib o‘tamiz, guruh bosqichining birinchi turida Panama Ganaga 0:1 hisobida imkoniyatni boy bergan edi.

Xorvatiya esa Angliya milliy jamoasiga qarshi sermahsul kechgan uchrashuvda 2:4 hisobida mag‘lub bo‘lgandi.

Shu tariqa, xorvatiyaliklar mundialdagi dastlabki g‘alabasini qo‘lga kiritib, keyingi bosqichga chiqish imkoniyatini saqlab qoldi. Panama esa ikkinchi uchrashuvdan keyin ham ochkosiz qoldi.

Ikkinchi turdan so‘ng Xorvatiya 3 ochko bilan uchinchi o‘rinda ketmoqda. Jamoa navbatdagi uchrashuvini 28 iyun kuni Ganaga qarshi o‘tkazadi, 0 ochko bilan oxirgi o‘rindagi Panama shu kuni Angliya bilan kuch sinashadi.

AQSH, Kanada va Meksikada o‘tayotgan JCH-2026 musobaqasi 19 iyulga qadar davom etadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Krishtianu Ronaldu: Odamlar meni unutmasligi uchun qaytdimKrishtianu Ronaldu: Odamlar meni unutmasligi uchun qaytdimBugun, 10:48Rio Ferdinand: Ronaldu yana hammani jim qildiRio Ferdinand: Ronaldu yana hammani jim qildiBugun, 10:43Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdiAbduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdiBugun, 09:53Kannavaro: «O‘zbekiston futbolchilari bir soniya ham taslim bo‘lmadi»Kannavaro: «O‘zbekiston futbolchilari bir soniya ham taslim bo‘lmadi»Bugun, 09:46Kolumbiya Kongo DRni yagona gol evaziga mag‘lub etdiKolumbiya Kongo DRni yagona gol evaziga mag‘lub etdiBugun, 09:03Lionel Messi 2030-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etishi va APLga oʻtishi mumkinmi?Lionel Messi 2030-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etishi va APLga oʻtishi mumkinmi?Bugun, 03:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...