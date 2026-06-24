Ronalduning opasi xeyterlarga keskin javob qaytardi

·96·Sport
Ronalduning opasi xeyterlarga keskin javob qaytardi

Portugaliya milliy jamoasi sardori Krishtianu Ronalduning opasi Elma Aveyru JCH-2026 guruh bosqichida O‘zbekistonga qarshi o‘tkazilgan uchrashuvdan so‘ng futbolchini tanqid qilganlarga murojaat qildi.

Portugaliya 5:0 hisobida g‘alaba qozongan bahsda 41 yoshli Ronaldu ikki marta O‘zbekiston darvozasini ishg‘ol qilib, dubl muallifiga aylandi.

Elma Aveyru ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida ukasi yoshi o‘tib qolgani va maydonda jamoasiga yetarlicha foyda keltira olmayotganini aytgan tanqidchilarga keskin javob berdi.

«U qarib qoldi va maydonda foydasi tegmayapti, degan to‘tiqushlar qani? Krishtianu maydonda to‘tiqushlarni jim bo‘lishga majbur qildi», — deb yozdi Aveyru.

Ronaldu O‘zbekistonga qarshi bahsda yana bir bor yuqori saviyasini namoyish qildi. U jamoasining yirik g‘alabasiga katta hissa qo‘shib, uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi deb topildi.

Portugaliyalik yulduz yoshiga qaramay, mundialda hal qiluvchi rol o‘ynay olishini isbotladi. Uning dubl qayd etishi muxlislar va futbol mutaxassislari orasida katta muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Ikkinchi turdan keyin Portugaliya milliy jamoasi to‘rt ochko bilan «K» guruhida ikkinchi o‘rinni egallamoqda.

Guruh bosqichining so‘nggi turida Portugaliya 28 iyun kuni Kolumbiya terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi.

O‘zbekiston milliy jamoasi esa shu kuni Kongo Demokratik Respublikasi bilan uchinchi o‘rin uchun kurashadi.

Cristiano RonaldoElma AveiroPortugalO'zbekistonKolumbiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ravshan Ermatov Portugaliyadan uchralgan mag‘lubiyatga munosabat bildirdiRavshan Ermatov Portugaliyadan uchralgan mag‘lubiyatga munosabat bildirdiBugun, 12:12Lionel Messidan koʻp ovoz toʻplagan yulduz: Mbekezeli Mbokazi jahon futbolini hayratda qoldirmoqdaLionel Messidan koʻp ovoz toʻplagan yulduz: Mbekezeli Mbokazi jahon futbolini hayratda qoldirmoqdaBugun, 12:11Portugaliyadan og‘riqli mag‘lubiyat va Kannavaro sha’niga aytilgan keskin tanqidlarPortugaliyadan og‘riqli mag‘lubiyat va Kannavaro sha’niga aytilgan keskin tanqidlarBugun, 12:06Cristiano Ronaldo tarixiy natijadan soʻng Lionel Messi haqidagi savolga keskin javob berdiCristiano Ronaldo tarixiy natijadan soʻng Lionel Messi haqidagi savolga keskin javob berdiBugun, 11:58Fayzullayev: O‘zbek ekanimdan va terma jamoa uchun o‘ynayotganimdan faxrlanamanFayzullayev: O‘zbek ekanimdan va terma jamoa uchun o‘ynayotganimdan faxrlanamanBugun, 11:30Eldor Shomurodov: Yirik mag‘lubiyat uchun muxlislardan uzr so‘raymiz (video)Eldor Shomurodov: Yirik mag‘lubiyat uchun muxlislardan uzr so‘raymiz (video)Bugun, 11:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...