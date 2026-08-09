Koinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindi

·73·Texno
Koinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindi
Qisqacha

HEO kompaniyasi Yaponiyaning H-IIA raketasidan orbitada qolgan eskirgan bosqichni 12 kilometr masofadan, har bir piksel uchun taxminan 5 santimetr aniqlikda suratga oldi. Kadr Non-Earth Imaging texnologiyasi yordamida olingan bo'lib, u sun'iy yo'ldoshlar, raketa qoldiqlari va boshqa fazoviy obyektlarni orbitadan turib kuzatish imkonini beradi. Tasvir orqali raketa bosqichining aylanishi, fazoviy orientatsiyasi va harakatlari baholanib, matematik modellar tekshirildi.

Kosmik tadqiqotlar sohasida faoliyat yurituvchi HEO kompaniyasi Yerdan tashqaridagi obyektlarni suratga olish texnologiyasi yordamida yapon raketasining fazoda qolib ketgan eskirgan bosqichini oʻta yuqori aniqlikda muhrladi. Ushbu noyob kadr atigi 12 kilometr masofadan turib olingan boʻlib, uning tiniqligi har bir piksel uchun taxminan 5 santimetrni tashkil etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, suratga olish jarayoni HEO tomonidan ishlab chiqilgan Non-Earth Imaging texnologiyasi asosida amalga oshirilgan. Mazkur yondashuv sunʼiy yoʻldoshlar, raketa qoldiqlari va boshqa fazoviy elementlarni bevosita orbitaning oʻzidan turib yuqori sifatda qayd etish imkonini beradi.

Fazoviy chiqindilarni monitoring qilish

Mutaxassislarning tushuntirishicha, olingan tasvir nafaqat obyektning tashqi koʻrinishini, balki uning koinotdagi xatti-harakatlarini ham baholashga yordam beradi. Suratlarda Yaponiya kosmik dasturiga tegishli H-IIA raketasining orbitada qolgan choʻziq korpus bosqichi aniq koʻrinib turibdi.

Kompaniya vakillarining maʼlumot berishicha, bunday yirik obyektlar koʻpincha gravitatsion-gradient stabilizatsiya holatida boʻlishi mumkin. Yer tortishish kuchining kosmik apparat turli qismlarida turlicha taʼsir qilishi natijasida uning fazodagi orientatsiyasi asta-sekin muayyan tartibda shakllanadi.

Ilmiy va amaliy ahamiyati

Amaldagi kuzatuvlar orqali mutaxassislar foydalanishdan chiqqan raketa bosqichining real harakati hisob-kitob qilingan matematik modellarga qanchalik mos kelishini tekshirish imkoniga ega boʻldilar. Olingan kadrlar yordamida obyektning aylanishi hamda fazoviy orientatsiyasini baholash, shuningdek, uning holatidagi oʻzgarishlarni muntazam kuzatib borish mumkin.

Bunday maʼlumotlar koinot chiqindilarini nazorat qilish va ehtimoliy xavfli yaqinlashuvlarning oldini olishda muhim oʻrin tutadi. Operatorlar boshqarib boʻlmaydigan obyektlarning orbitada qanday harakatlanishini qanchalik aniq tushunsa, ishlayotgan sunʼiy yoʻldoshlar uchun xavflarni prognoz qilish shunchalik samarali boʻladi.

Mazkur urinish fazoviy chiqindilarni nafaqat radarlardagi oddiy nuqta sifatida, balki bevosita oʻrganilishi kerak boʻlgan real obyekt sifatida kuzatish davrini boshlab bermoqda.

Koinot chiqindilariH-IIA raketasiHEO kompaniyasiNon-Earth ImagingKosmik texnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaOnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaBugun, 06:54Darknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiDarknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiBugun, 03:20Amazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinAmazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinBugun, 02:22Redmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranRedmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranBugun, 01:29OpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiOpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiBugun, 00:58Nvidia RTX Spark N1X protsessori Geekbench sinovida raqobatchilarini ortda qoldirdiNvidia RTX Spark N1X protsessori Geekbench sinovida raqobatchilarini ortda qoldirdiBugun, 00:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi