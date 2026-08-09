Koinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindi
HEO kompaniyasi Yaponiyaning H-IIA raketasidan orbitada qolgan eskirgan bosqichni 12 kilometr masofadan, har bir piksel uchun taxminan 5 santimetr aniqlikda suratga oldi. Kadr Non-Earth Imaging texnologiyasi yordamida olingan bo'lib, u sun'iy yo'ldoshlar, raketa qoldiqlari va boshqa fazoviy obyektlarni orbitadan turib kuzatish imkonini beradi. Tasvir orqali raketa bosqichining aylanishi, fazoviy orientatsiyasi va harakatlari baholanib, matematik modellar tekshirildi.
Kosmik tadqiqotlar sohasida faoliyat yurituvchi HEO kompaniyasi Yerdan tashqaridagi obyektlarni suratga olish texnologiyasi yordamida yapon raketasining fazoda qolib ketgan eskirgan bosqichini oʻta yuqori aniqlikda muhrladi. Ushbu noyob kadr atigi 12 kilometr masofadan turib olingan boʻlib, uning tiniqligi har bir piksel uchun taxminan 5 santimetrni tashkil etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, suratga olish jarayoni HEO tomonidan ishlab chiqilgan Non-Earth Imaging texnologiyasi asosida amalga oshirilgan. Mazkur yondashuv sunʼiy yoʻldoshlar, raketa qoldiqlari va boshqa fazoviy elementlarni bevosita orbitaning oʻzidan turib yuqori sifatda qayd etish imkonini beradi.
Fazoviy chiqindilarni monitoring qilishMutaxassislarning tushuntirishicha, olingan tasvir nafaqat obyektning tashqi koʻrinishini, balki uning koinotdagi xatti-harakatlarini ham baholashga yordam beradi. Suratlarda Yaponiya kosmik dasturiga tegishli H-IIA raketasining orbitada qolgan choʻziq korpus bosqichi aniq koʻrinib turibdi.
Kompaniya vakillarining maʼlumot berishicha, bunday yirik obyektlar koʻpincha gravitatsion-gradient stabilizatsiya holatida boʻlishi mumkin. Yer tortishish kuchining kosmik apparat turli qismlarida turlicha taʼsir qilishi natijasida uning fazodagi orientatsiyasi asta-sekin muayyan tartibda shakllanadi.
Ilmiy va amaliy ahamiyatiAmaldagi kuzatuvlar orqali mutaxassislar foydalanishdan chiqqan raketa bosqichining real harakati hisob-kitob qilingan matematik modellarga qanchalik mos kelishini tekshirish imkoniga ega boʻldilar. Olingan kadrlar yordamida obyektning aylanishi hamda fazoviy orientatsiyasini baholash, shuningdek, uning holatidagi oʻzgarishlarni muntazam kuzatib borish mumkin.
Bunday maʼlumotlar koinot chiqindilarini nazorat qilish va ehtimoliy xavfli yaqinlashuvlarning oldini olishda muhim oʻrin tutadi. Operatorlar boshqarib boʻlmaydigan obyektlarning orbitada qanday harakatlanishini qanchalik aniq tushunsa, ishlayotgan sunʼiy yoʻldoshlar uchun xavflarni prognoz qilish shunchalik samarali boʻladi.
Mazkur urinish fazoviy chiqindilarni nafaqat radarlardagi oddiy nuqta sifatida, balki bevosita oʻrganilishi kerak boʻlgan real obyekt sifatida kuzatish davrini boshlab bermoqda.
…