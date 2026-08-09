Darknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdi

·83·Texno
Darknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdi
Qisqacha

Boeing 737 va Boeing 787 samolyotlariga oid 70 gigabayt hajmdagi texnik hujjatlar va muhandislik chizmalari darknetda 200 ming AQSh dollariga sotuvga qo'yildi. Arxivda ishchi chizmalar, STEP-fayllar, 3D modellar, materiallar spetsifikatsiyasi, ishlab chiqarish jihozlari va detallarni yasash jarayonlariga oid ma'lumotlar borligi aytilmoqda.

Jahon aviatsiyasining yetakchi ishlab chiqaruvchilaridan biri boʻlgan Boeing kompaniyasiga tegishli muhim texnik hujjatlar va muhandislik chizmalari darknetda sotuvga qoʻyildi. Mazkur holat nafaqat korporativ xavfsizlikka, balki xalqaro darajadagi eksport nazoratiga ham jiddiy xavf tugʻdirishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, nomaʼlum xaker umumiy hajm 70 gigabaytni tashkil etuvchi yirik arxivni sotuvga chiqargan. Ushbu hujjatlar Boeing 737 va Boeing 787 laynerlarini ishlab chiqarish jarayonlari bilan bevosita bogʻliq boʻlib, ular uchun 200 ming AQSh dollari miqdorida narx belgilangan. Shu bilan birga, sotuvchi narxni muhokama qilishga tayyorligini bildirgan.

Sizib chiqqan maʼlumotlar tarkibi va manbasi

Mutaxassislarning tahlil qilishicha, maʼlumotlarning taxminiy manbasi sifatida AQShda faoliyat yurituvchi va Yaponiyaning Sekisui Chemical korporatsiyasiga tegishli boʻlgan SEKISUI Aerospace kompaniyasi koʻrsatilmoqda. Ushbu korxona kompozitsion hamda termoplastik materiallardan aviatsiya komponentlarini ishlab chiqarib, Boeing dasturlari uchun asosiy yetakchi taʼminotchilardan biri sanaladi.

Sotuvchining taʼkidlashicha, qoʻlga kiritilgan arxiv quyidagi muhim texnik materiallarni oʻz ichiga oladi:

  • PDF formatidagi ishchi chizmalar va muhandislik STEP-fayllari
  • Uch oʻlchamli (3D) modellar hamda material va butlovchi qismlar spetsifikatsiyalari
  • Ishlab chiqarish jihozlari haqidagi maʼlumotlar va detallarni yasash texnologik jarayonlari tavsifi
  • Boeing katalog raqamlari, fyuzelyaj, qanot, kuch tuzilmalari va interyer elementlariga oid hujjatlar

Xavfsizlik va eksport nazorati masalalari

Mutaxassislar taqdim etilgan maʼlumotlar orasida AQShning eksport nazorati bilan tartibga solinuvchi maxsus markirovkaga ega hujjatlar borligini alohida taʼkidlamoqda. Agar ushbu fayllar haqiqatan ham asliga mos va toʻgʻri boʻlsa, ularning uchinchi shaxslarga sotilishi texnik maʼlumotlarni uzatish hamda eksport qilish boʻyicha qатʼiy amerikalik cheklovlarning buzilishiga olib kelishi mumkin.

Maʼlumot uchun, SEKISUI Aerospace faqatgina Boeing bilan cheklanib qolmaydi. Kompaniyaning mijozlari va hamkorlari qatoriga Spirit AeroSystems, Triumph Group, shuningdek, NASA, Lockheed Martin va Northrop Grumman kabi yirik aerokosmik tashkilotlar ham kiradi. Biroq, hozircha mazkur keng koʻlamli sizib chiqish boshqa muassasalarning maxfiy materiallariga daxl qilgani haqida hech qanday rasmiy tasdiq yoʻq.

BoeingDarknetKiberxavfsizlikAviatsiyaSEKISUI Aerospace
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaOnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaBugun, 06:54Koinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiKoinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiBugun, 04:28Amazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinAmazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinBugun, 02:22Redmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranRedmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranBugun, 01:29OpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiOpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiBugun, 00:58Nvidia RTX Spark N1X protsessori Geekbench sinovida raqobatchilarini ortda qoldirdiNvidia RTX Spark N1X protsessori Geekbench sinovida raqobatchilarini ortda qoldirdiBugun, 00:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi