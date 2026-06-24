Roberto Martinez Cristiano Ronaldo haqida: «U barcha uchun oʻrnak boʻla oladigan sardor»
Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martinez Jaxon chempionati doirasida Oʻzbekistonga qarshi kechgan bahsdan soʻng jamoa sardori Cristiano Ronaldo haqida iliq fikrlar bildirdi. Murabbiy 5:0 hisobidagi gʻalaba bilan yakunlangan uchrashuvda dubl qayd etgan 41 yoshli hujumchini haqiqiy yetakchi va professional deb atadi. Bu gʻalaba portugaliyaliklar uchun turnirning birinchi turidagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng oʻziga xos reabilitatsiya vazifasini oʻtadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Guruh bosqichining ilk turida Kongo DR bilan qayd etilgan 1:1 hisobidagi durangdan soʻng, Portugaliya terma jamoasi va shaxsan Cristiano Ronaldo qattiq tanqidlar ostida qolgan edi. Koʻplab ekspertlar va muxlislar faxriy hujumchining asosiy tarkibdagi oʻrnini shubha ostiga qoʻyishdi. Biroq Oʻzbekiston bilan oʻyindagi ishonchli gʻalaba va Ronaldoning samaradorligi barcha savollarga javob boʻldi.
Goal.com nashrining xabar berishicha, Roberto Martinez jamoa atrofidagi salbiy muhitga qaramay, futbolchilarning ruhiy holatini yuqori baholagan. «Bu juda ogʻir hafta boʻldi, jamoa atrofida adolatsiz shov-shuvlar koʻpaydi. Biz Kongo DRga qarshi oʻyinda kutilgan natijaga erisha olmaganimizdan soʻng, koʻplab yolgʻon xabarlar va gʻarazli fikrlar paydo boʻldi. Bunday vaziyatda bahona qidirish oson, lekin mening futbolchilarim bor eʼtiborini oʻyinga qaratishdi», — deydi murabbiy.
Ronaldo — jamoaning tayanchiMartinezning taʼkidlashicha, Cristiano Ronaldoning maydondagi roli faqat gollar urish bilan cheklanib qolmaydi. Uning tajribasi va intizomi yosh futbolchilar uchun motivatsiya manbai boʻlib xizmat qilmoqda. Oʻzbekiston bilan oʻyinda u nafaqat ikkita gol urdi, balki jamoadoshlari uchun boʻsh hududlar yaratishda va hujum chizigʻida tartibni saqlashda faol ishtirok etdi.
«Cristiano oʻzi nazorat qila oladigan jihatlarga eʼtibor qaratdi va oʻz tajribasidan unumli foydalandi. U oltinchi marta Jahon chempionatida qatnashayotgan tirik afsona boʻlish bilan birga, terma jamoaning haqiqiy sardoridir. Uning milliy libosda toʻp surishga boʻlgan munosabati barchaga namuna boʻlishi kerak. Men u uchun juda xursandman, u bu eʼtirofga munosib», — deya qoʻshimcha qildi Roberto Martinez.
Shuningdek, murabbiy Lionel Messi va Cristiano Ronaldo oʻrtasidagi oʻn yillik raqobat haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, bu ikki buyuk futbolchi bir-birlarini rivojlanishga undab, futbol tarixini butunlay oʻzgartirib yuborishgan. Hozirda Portugaliya terma jamoasi guruh bosqichining soʻnggi turida Kolumbiyaga qarshi kechadigan muhim bahsga tayyorgarlik koʻrmoqda. Martinez sardorning jismoniy holatini saqlab qolish uchun uning maydondagi daqiqalarini ehtiyotkorlik bilan boshqarishda davom etishini maʼlum qildi.
…