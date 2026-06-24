Roberto Martinez Cristiano Ronaldo haqida: «U barcha uchun oʻrnak boʻla oladigan sardor»

·62·Sport
Roberto Martinez Cristiano Ronaldo haqida: «U barcha uchun oʻrnak boʻla oladigan sardor»

Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martinez Jaxon chempionati doirasida Oʻzbekistonga qarshi kechgan bahsdan soʻng jamoa sardori Cristiano Ronaldo haqida iliq fikrlar bildirdi. Murabbiy 5:0 hisobidagi gʻalaba bilan yakunlangan uchrashuvda dubl qayd etgan 41 yoshli hujumchini haqiqiy yetakchi va professional deb atadi. Bu gʻalaba portugaliyaliklar uchun turnirning birinchi turidagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng oʻziga xos reabilitatsiya vazifasini oʻtadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Guruh bosqichining ilk turida Kongo DR bilan qayd etilgan 1:1 hisobidagi durangdan soʻng, Portugaliya terma jamoasi va shaxsan Cristiano Ronaldo qattiq tanqidlar ostida qolgan edi. Koʻplab ekspertlar va muxlislar faxriy hujumchining asosiy tarkibdagi oʻrnini shubha ostiga qoʻyishdi. Biroq Oʻzbekiston bilan oʻyindagi ishonchli gʻalaba va Ronaldoning samaradorligi barcha savollarga javob boʻldi.

Goal.com nashrining xabar berishicha, Roberto Martinez jamoa atrofidagi salbiy muhitga qaramay, futbolchilarning ruhiy holatini yuqori baholagan. «Bu juda ogʻir hafta boʻldi, jamoa atrofida adolatsiz shov-shuvlar koʻpaydi. Biz Kongo DRga qarshi oʻyinda kutilgan natijaga erisha olmaganimizdan soʻng, koʻplab yolgʻon xabarlar va gʻarazli fikrlar paydo boʻldi. Bunday vaziyatda bahona qidirish oson, lekin mening futbolchilarim bor eʼtiborini oʻyinga qaratishdi», — deydi murabbiy.

Ronaldo — jamoaning tayanchi

Martinezning taʼkidlashicha, Cristiano Ronaldoning maydondagi roli faqat gollar urish bilan cheklanib qolmaydi. Uning tajribasi va intizomi yosh futbolchilar uchun motivatsiya manbai boʻlib xizmat qilmoqda. Oʻzbekiston bilan oʻyinda u nafaqat ikkita gol urdi, balki jamoadoshlari uchun boʻsh hududlar yaratishda va hujum chizigʻida tartibni saqlashda faol ishtirok etdi.

«Cristiano oʻzi nazorat qila oladigan jihatlarga eʼtibor qaratdi va oʻz tajribasidan unumli foydalandi. U oltinchi marta Jahon chempionatida qatnashayotgan tirik afsona boʻlish bilan birga, terma jamoaning haqiqiy sardoridir. Uning milliy libosda toʻp surishga boʻlgan munosabati barchaga namuna boʻlishi kerak. Men u uchun juda xursandman, u bu eʼtirofga munosib», — deya qoʻshimcha qildi Roberto Martinez.

Shuningdek, murabbiy Lionel Messi va Cristiano Ronaldo oʻrtasidagi oʻn yillik raqobat haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, bu ikki buyuk futbolchi bir-birlarini rivojlanishga undab, futbol tarixini butunlay oʻzgartirib yuborishgan. Hozirda Portugaliya terma jamoasi guruh bosqichining soʻnggi turida Kolumbiyaga qarshi kechadigan muhim bahsga tayyorgarlik koʻrmoqda. Martinez sardorning jismoniy holatini saqlab qolish uchun uning maydondagi daqiqalarini ehtiyotkorlik bilan boshqarishda davom etishini maʼlum qildi.

Cristiano RonaldoRoberto MartinezPortugaliyaOʻzbekistonJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston - Kongo DR bahsini Yevropaning mashhur hakami boshqaradiO‘zbekiston - Kongo DR bahsini Yevropaning mashhur hakami boshqaradiBugun, 19:49Mourinoning «qora ro‘yxati»: «Real»da kimlar ketadi va kim daxlsiz?Mourinoning «qora ro‘yxati»: «Real»da kimlar ketadi va kim daxlsiz?Bugun, 19:03Lionel Messi 39 yoshga to‘ldi: u endi JCH tarixidagi mutlaq rekordchi!Lionel Messi 39 yoshga to‘ldi: u endi JCH tarixidagi mutlaq rekordchi!Bugun, 18:51G‘aniyevning «shedevr» goli va VAR alami — vaziyat aslida qanday edi? (video)G‘aniyevning «shedevr» goli va VAR alami — vaziyat aslida qanday edi? (video)Bugun, 18:44Mourinodan «Real»da taktik inqilob: Mbappe va Vinisius qaysi pozitsiyada o‘ynaydi?Mourinodan «Real»da taktik inqilob: Mbappe va Vinisius qaysi pozitsiyada o‘ynaydi?Bugun, 18:43Neymar bilan munosabatlar: Bruna Biancardi oʻz daromadi va mustaqilligi haqida gapirdiNeymar bilan munosabatlar: Bruna Biancardi oʻz daromadi va mustaqilligi haqida gapirdiBugun, 18:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...