Harry Kane Gana bilan oʻyindagi omadsizlik sababini aytdi: Angliya sardori tanqidlar markazida
Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane Jahon chempionati guruh bosqichi doirasida Ganaga qarshi kechgan nursiz durangdan (0-0) soʻng oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Jamoaning asosiy toʻpurari ushbu bahsda raqib himoyachilari tomonidan butunlay zararsizlantirilganini va gʻalaba toʻpini kiritish uchun berilgan oltin imkoniyatdan foydalana olmaganini ochiq tan oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Gana terma jamoasi bosh murabbiyi Carlos Queiroz tomonidan tanlangan oʻta zich himoyaviy taktika inglizlarning hujumkor salohiyatini yoʻqqa chiqardi. Birinchi turda Xorvatiya ustidan qozonilgan yirik 4:2 hisobidagi gʻalabadan soʻng, muxlislar "Uch sherlar"dan yana bir sermahsul oʻyin kutishgan edi. Biroq, Kane butun uchrashuv davomida raqib jarima maydonchasi ichida bor-yoʻgʻi uch marta toʻpga tegishga muvaffaq boʻldi, xolos.
Taktik tuzoq va Thomas Parteyning roliHarry Kanening soʻzlariga koʻra, Gana yarim himoyachisi Thomas Partey unga nisbatan individual tarzda biriktirilgan va bu hujumchining erkin harakatlanishiga yoʻl qoʻymagan. Goal.com nashri xabariga koʻra, Angliya sardori maydon markaziga tushib, hujumlarni tashkil qilishda ishtirok etish imkoniyatidan mahrum boʻlgan.
"Deyarli butun oʻyin davomida Partey meni taʼqib qilib yurdi. Chuqurroqqa tushib, keyin kutilmaganda jarima maydonchasiga kirib borish uchun boʻsh joy topa olmadim. Raqib jarima maydonchasi ichini juda tartibli himoya qildi. Biz koʻplab uzatmalarni amalga oshirdik, ammo toʻpga birinchi boʻlib yetib borishning imkoni boʻlmadi", — deya tushuntirdi tajribali hujumchi.
Uchrashuvning soʻnggi daqiqalarida Angliyada gʻalabani ilib ketish uchun ajoyib imkoniyat yuzaga kelgan edi. Nico OʻReillyning zarbasi toʻsindan qaytgach, toʻp Kanega kelib tushdi, biroq u qulay vaziyatdan foydalana olmadi. Hujumchi bu vaziyatni professional darajada qabul qilib, bunday holatlar futbolda uchrab turishini taʼkidladi.
"Men shunchaki shunday imkoniyat tushishini kutgan edim. Hujumchi sifatida baʼzan toʻp kutilmagan tomonga sakrashini poylashga majbur boʻlasiz. Toʻpni darvozaga aniq yoʻnaltira olmadim, vaholanki, odatda bunday vaziyatlarda adashmasdim. Men uzoq vaqtdan beri hujumchiman va har doim ham har bir zarba gol bilan tugamasligini yaxshi bilaman", — dedi Harry Kane.
Garchi ushbu durang muxlislarni biroz ranjitgan boʻlsa-da, Angliya terma jamoasi guruhda hamon yetakchi oʻrinlardan birini egallab turibdi. Endilikda jamoa bor eʼtiborini Panama bilan boʻladigan hal qiluvchi bahsga qaratadi. Ushbu oʻyindagi gʻalaba inglizlarga L guruhida birinchi oʻrinni naqd qilish imkonini beradi.
…