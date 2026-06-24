Harry Kane Gana bilan oʻyindagi omadsizlik sababini aytdi: Angliya sardori tanqidlar markazida

·0·Sport
Harry Kane Gana bilan oʻyindagi omadsizlik sababini aytdi: Angliya sardori tanqidlar markazida

Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane Jahon chempionati guruh bosqichi doirasida Ganaga qarshi kechgan nursiz durangdan (0-0) soʻng oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Jamoaning asosiy toʻpurari ushbu bahsda raqib himoyachilari tomonidan butunlay zararsizlantirilganini va gʻalaba toʻpini kiritish uchun berilgan oltin imkoniyatdan foydalana olmaganini ochiq tan oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Gana terma jamoasi bosh murabbiyi Carlos Queiroz tomonidan tanlangan oʻta zich himoyaviy taktika inglizlarning hujumkor salohiyatini yoʻqqa chiqardi. Birinchi turda Xorvatiya ustidan qozonilgan yirik 4:2 hisobidagi gʻalabadan soʻng, muxlislar "Uch sherlar"dan yana bir sermahsul oʻyin kutishgan edi. Biroq, Kane butun uchrashuv davomida raqib jarima maydonchasi ichida bor-yoʻgʻi uch marta toʻpga tegishga muvaffaq boʻldi, xolos.

Taktik tuzoq va Thomas Parteyning roli

Harry Kanening soʻzlariga koʻra, Gana yarim himoyachisi Thomas Partey unga nisbatan individual tarzda biriktirilgan va bu hujumchining erkin harakatlanishiga yoʻl qoʻymagan. Goal.com nashri xabariga koʻra, Angliya sardori maydon markaziga tushib, hujumlarni tashkil qilishda ishtirok etish imkoniyatidan mahrum boʻlgan.

"Deyarli butun oʻyin davomida Partey meni taʼqib qilib yurdi. Chuqurroqqa tushib, keyin kutilmaganda jarima maydonchasiga kirib borish uchun boʻsh joy topa olmadim. Raqib jarima maydonchasi ichini juda tartibli himoya qildi. Biz koʻplab uzatmalarni amalga oshirdik, ammo toʻpga birinchi boʻlib yetib borishning imkoni boʻlmadi", — deya tushuntirdi tajribali hujumchi.

Uchrashuvning soʻnggi daqiqalarida Angliyada gʻalabani ilib ketish uchun ajoyib imkoniyat yuzaga kelgan edi. Nico OʻReillyning zarbasi toʻsindan qaytgach, toʻp Kanega kelib tushdi, biroq u qulay vaziyatdan foydalana olmadi. Hujumchi bu vaziyatni professional darajada qabul qilib, bunday holatlar futbolda uchrab turishini taʼkidladi.

"Men shunchaki shunday imkoniyat tushishini kutgan edim. Hujumchi sifatida baʼzan toʻp kutilmagan tomonga sakrashini poylashga majbur boʻlasiz. Toʻpni darvozaga aniq yoʻnaltira olmadim, vaholanki, odatda bunday vaziyatlarda adashmasdim. Men uzoq vaqtdan beri hujumchiman va har doim ham har bir zarba gol bilan tugamasligini yaxshi bilaman", — dedi Harry Kane.

Garchi ushbu durang muxlislarni biroz ranjitgan boʻlsa-da, Angliya terma jamoasi guruhda hamon yetakchi oʻrinlardan birini egallab turibdi. Endilikda jamoa bor eʼtiborini Panama bilan boʻladigan hal qiluvchi bahsga qaratadi. Ushbu oʻyindagi gʻalaba inglizlarga L guruhida birinchi oʻrinni naqd qilish imkonini beradi.

AngliyaHarry KaneJahon ChempionatiGanaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yindan so‘ng qanday fikr bildirdi?Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yindan so‘ng qanday fikr bildirdi?Bugun, 21:17Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yindan so‘ng tanqidlarga javob qaytardiRonaldu O‘zbekiston bilan o‘yindan so‘ng tanqidlarga javob qaytardiBugun, 21:14Mourinoning «qora ro‘yxati»: «Real»da kimlar ketadi va kim daxlsiz?Mourinoning «qora ro‘yxati»: «Real»da kimlar ketadi va kim daxlsiz?Bugun, 21:13Mag‘lubiyatlar ichidagi olmos — Behruz Karimov Yevropa ekspertlarini hayratda qoldirmoqda!Mag‘lubiyatlar ichidagi olmos — Behruz Karimov Yevropa ekspertlarini hayratda qoldirmoqda!Bugun, 21:12Milliy terma jamoamizning omadsizligiga 3 ta asosiy sabab...Milliy terma jamoamizning omadsizligiga 3 ta asosiy sabab...Bugun, 21:12Husanov ko‘z yoshlarini tiya olmadi, Bernardu unga tasalli berdiHusanov ko‘z yoshlarini tiya olmadi, Bernardu unga tasalli berdiBugun, 21:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...