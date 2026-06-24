Argentinada Lionel Messi sharafiga 26 metrlik ulkan haykal oʻrnatildi
Argentina terma jamoasi sardori va jahon futboli afsonasi Lionel Messi oʻz vatanida navbatdagi ulkan ehtiromga sazovor boʻldi. Patagoniyaning Kutral-Ko shahrida futbolchining 26 metrli (85 fut) mahobatli haykali qad koʻtardi. Ushbu monument nafaqat sportchining muvaffaqiyatlari, balki uning butun mamlakat uchun timsolga aylanganini yana bir bor tasdiqladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ogʻirligi 70 tonna poʻlatdan iborat boʻlgan ushbu inshoot mahalliy haykaltarosh Aldo Beroisa tomonidan 18 oy davomida sinchkovlik bilan tayyorlangan. Haykalda Lionel Messining Qatardagi 2022-yilgi Jahon chempionati finalidagi gʻalabadan soʻng "Lusail" stadionida tiz choʻkib turgan ramziy holati aks ettirilgan. Shuningdek, u oʻzining anʼanaviy gol nishonlash usuli — osmonga ishora qilib, marhum buvisiga ehtirom koʻrsatayotgan holatda tasvirlangan.
Dunyo miqyosidagi rekord darajadagi monumentThe Associated Press nashriga bergan intervyusida haykaltarosh Aldo Beroisa: "U Argentinaning tabiiy elchisidir. Bu ish nafaqat sanʼatkor, balki bir argentinalik sifatida men uchun juda muhim edi", deya taʼkidladi. Mazkur haykal oʻzining oʻlchamlari bilan Lionel Messi sharafiga oʻrnatilgan dunyodagi eng yirik monumentga aylandi.
Qayd etish joizki, bungacha Hindistonning Kolkata shahrida futbolchi sharafiga 21 metrlik haykal oʻrnatilgan edi. Biroq Gʻarbiy Bengaliya rasmiylari xavfsizlik nuqtayi nazaridan uni qismlarga ajratishni buyurishgan. Mahalliy qonun chiqaruvchi Sharadvat Mukerjining soʻzlariga koʻra, Hindistondagi haykal kuchli shamol natijasida tebranib, xavfli holatga kelib qolgan. Patagoniyadagi yangi monument esa mustahkam poʻlat konstruksiyasi bilan bunday xavflardan xoli ekani aytilmoqda.
Tarixiy natijalar va yangi rekordlarHaykalning ochilish marosimi Lionel Messining faoliyatidagi navbatdagi tarixiy natijalar bilan bir vaqtga toʻgʻri keldi. 38 yoshli hujumchi yaqinda Avstriyaga qarshi kechgan uchrashuvda dubl qayd etib, Jahon chempionatlari tarixidagi gollari sonini 18 taga yetkazdi. Shu tariqa, u germaniyalik Miroslav Klose tomonidan oʻrnatilgan uzoq yillik rekordni yangilab, turnir tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi.
Hozirda AQSHning Inter Miami klubida toʻp surayotgan sakkiz karra "Oltin toʻp" sohibi 39 yoshni qarshilash arafasida boʻlishiga qaramay, yuqori darajadagi oʻyinini namoyish etishda davom etmoqda. Kutral-Ko shahri anʼanaviy ravishda sanoat markazi hisoblansa-da, ushbu monumental haykal oʻrnatilgach, hududda sayyohlar oqimi keskin koʻpaygani kuzatilmoqda. Bu esa "Messimaniya" toʻlqini Argentinaning eng chekka hududlarida ham hamon kuchli ekanidan dalolat beradi.
…