Argentinada Lionel Messi sharafiga 26 metrlik ulkan haykal oʻrnatildi

·0·Sport
Argentinada Lionel Messi sharafiga 26 metrlik ulkan haykal oʻrnatildi

Argentina terma jamoasi sardori va jahon futboli afsonasi Lionel Messi oʻz vatanida navbatdagi ulkan ehtiromga sazovor boʻldi. Patagoniyaning Kutral-Ko shahrida futbolchining 26 metrli (85 fut) mahobatli haykali qad koʻtardi. Ushbu monument nafaqat sportchining muvaffaqiyatlari, balki uning butun mamlakat uchun timsolga aylanganini yana bir bor tasdiqladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ogʻirligi 70 tonna poʻlatdan iborat boʻlgan ushbu inshoot mahalliy haykaltarosh Aldo Beroisa tomonidan 18 oy davomida sinchkovlik bilan tayyorlangan. Haykalda Lionel Messining Qatardagi 2022-yilgi Jahon chempionati finalidagi gʻalabadan soʻng "Lusail" stadionida tiz choʻkib turgan ramziy holati aks ettirilgan. Shuningdek, u oʻzining anʼanaviy gol nishonlash usuli — osmonga ishora qilib, marhum buvisiga ehtirom koʻrsatayotgan holatda tasvirlangan.

Dunyo miqyosidagi rekord darajadagi monument

The Associated Press nashriga bergan intervyusida haykaltarosh Aldo Beroisa: "U Argentinaning tabiiy elchisidir. Bu ish nafaqat sanʼatkor, balki bir argentinalik sifatida men uchun juda muhim edi", deya taʼkidladi. Mazkur haykal oʻzining oʻlchamlari bilan Lionel Messi sharafiga oʻrnatilgan dunyodagi eng yirik monumentga aylandi.

Qayd etish joizki, bungacha Hindistonning Kolkata shahrida futbolchi sharafiga 21 metrlik haykal oʻrnatilgan edi. Biroq Gʻarbiy Bengaliya rasmiylari xavfsizlik nuqtayi nazaridan uni qismlarga ajratishni buyurishgan. Mahalliy qonun chiqaruvchi Sharadvat Mukerjining soʻzlariga koʻra, Hindistondagi haykal kuchli shamol natijasida tebranib, xavfli holatga kelib qolgan. Patagoniyadagi yangi monument esa mustahkam poʻlat konstruksiyasi bilan bunday xavflardan xoli ekani aytilmoqda.

Tarixiy natijalar va yangi rekordlar

Haykalning ochilish marosimi Lionel Messining faoliyatidagi navbatdagi tarixiy natijalar bilan bir vaqtga toʻgʻri keldi. 38 yoshli hujumchi yaqinda Avstriyaga qarshi kechgan uchrashuvda dubl qayd etib, Jahon chempionatlari tarixidagi gollari sonini 18 taga yetkazdi. Shu tariqa, u germaniyalik Miroslav Klose tomonidan oʻrnatilgan uzoq yillik rekordni yangilab, turnir tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi.

Hozirda AQSHning Inter Miami klubida toʻp surayotgan sakkiz karra "Oltin toʻp" sohibi 39 yoshni qarshilash arafasida boʻlishiga qaramay, yuqori darajadagi oʻyinini namoyish etishda davom etmoqda. Kutral-Ko shahri anʼanaviy ravishda sanoat markazi hisoblansa-da, ushbu monumental haykal oʻrnatilgach, hududda sayyohlar oqimi keskin koʻpaygani kuzatilmoqda. Bu esa "Messimaniya" toʻlqini Argentinaning eng chekka hududlarida ham hamon kuchli ekanidan dalolat beradi.

Lionel MessiArgentinaFutbolRekordJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rio Ferdinand Cristiano Ronaldoning tanqidchilariga javob qaytardi: «Ogʻzingizni yuming!»Rio Ferdinand Cristiano Ronaldoning tanqidchilariga javob qaytardi: «Ogʻzingizni yuming!»Bugun, 21:57Harry Kane Gana bilan oʻyindagi omadsizlik sababini aytdi: Angliya sardori tanqidlar markazidaHarry Kane Gana bilan oʻyindagi omadsizlik sababini aytdi: Angliya sardori tanqidlar markazidaBugun, 21:34Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yindan so‘ng qanday fikr bildirdi?Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yindan so‘ng qanday fikr bildirdi?Bugun, 21:17Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yindan so‘ng tanqidlarga javob qaytardiRonaldu O‘zbekiston bilan o‘yindan so‘ng tanqidlarga javob qaytardiBugun, 21:14Mourinoning «qora ro‘yxati»: «Real»da kimlar ketadi va kim daxlsiz?Mourinoning «qora ro‘yxati»: «Real»da kimlar ketadi va kim daxlsiz?Bugun, 21:13Mag‘lubiyatlar ichidagi olmos — Behruz Karimov Yevropa ekspertlarini hayratda qoldirmoqda!Mag‘lubiyatlar ichidagi olmos — Behruz Karimov Yevropa ekspertlarini hayratda qoldirmoqda!Bugun, 21:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...