O‘zbekistonning imkoniyati yangilandi — Pley-offga chiqish uchun najot bormi?
Mundialdagi dastlabki ikki tur terma jamoamiz va muxlislarimiz uchun ancha og‘ir keldi. Kolumbiya (1:3) va Portugaliyadan (0:5) qabul qilib olingan mag‘lubiyatlardan so‘ng, vakillarimiz hozirda "K" guruhida birorta ham ochkosiz so‘nggi o‘rinni egallab turishibdi.
Ammo futbolda mo‘jizalarga hamisha joy bor! Mashhur Opta superkompyuteri ikki turdan keyin terma jamoamizning keyingi taqdiri bo‘yicha o‘z matematik prognozini yangiladi. Raqamlar bizga hali umid borligini aytmoqda.
Raqamlar so‘zlaganda: Najot foizlari qancha?
Superkompyuterning sovuqqon hisob-kitoblariga ko‘ra, jamoamizning keyingi bosqichlarga yo‘l olish ehtimoli quyidagicha baholanmoqda:
Musobaqa bosqichi
Natija ehtimoli (Foizda)
Pley-off bosqichiga chiqish
7,36%
1/8 finalga yetib borish
1,24%
Chorak finalga chiqish
0,33%
Yarim final bosqichi
0,06%
Final va chempionlik
Minimal (Deyarli 0%)
Afsuski, analitiklarning xulosasiga ko‘ra, O‘zbekiston terma jamoasining guruhda birinchi o‘rinni egallash imkoniyati endi umuman qolmagan. Shuningdek, bosh sovrinni qo‘lga kiritish ehtimoli ham yo‘q darajada. Ammo eng muhimi — keyingi bosqichga chiqish uchun hali ham 7 foizdan ortiq imkoniyatimiz bor!
Kannavaro shogirdlari uchun «hayot-mamot» o‘yini
Bu kichik bo‘lsa-da umid chirog‘ini alangalatish uchun guruh bosqichining so‘nggi turi biz uchun haqiqiy finalga aylanadi. Murabbiyimiz Fabio Kannavaro shogirdlari Kongo Demokratik Respublikasiga (Kongo DR) qarshi maydonga tushadilar.
Bosh vazifa aniq: JCH-2026 pley-off bosqichi yo‘llanmasini ilib ketish imkoniyatini saqlab qolish uchun yigitlarimiz ushbu bellashuvda faqat va faqat g‘alaba uchun maydonga tushishlari shart.
To‘p yumaloq, maydon tekis. Superkompyuter nima desa desin, maydonda baribir insonlar o‘ynaydi va biz yigitlarimizga oxirigacha ishonamiz. Olg‘a, O‘zbekiston!
…