O‘zbekistonning imkoniyati yangilandi — Pley-offga chiqish uchun najot bormi?

·31·Sport
O‘zbekistonning imkoniyati yangilandi — Pley-offga chiqish uchun najot bormi?

Mundialdagi dastlabki ikki tur terma jamoamiz va muxlislarimiz uchun ancha og‘ir keldi. Kolumbiya (1:3) va Portugaliyadan (0:5) qabul qilib olingan mag‘lubiyatlardan so‘ng, vakillarimiz hozirda "K" guruhida birorta ham ochkosiz so‘nggi o‘rinni egallab turishibdi.

Ammo futbolda mo‘jizalarga hamisha joy bor! Mashhur Opta superkompyuteri ikki turdan keyin terma jamoamizning keyingi taqdiri bo‘yicha o‘z matematik prognozini yangiladi. Raqamlar bizga hali umid borligini aytmoqda.

Raqamlar so‘zlaganda: Najot foizlari qancha?

Superkompyuterning sovuqqon hisob-kitoblariga ko‘ra, jamoamizning keyingi bosqichlarga yo‘l olish ehtimoli quyidagicha baholanmoqda:

Musobaqa bosqichi

Natija ehtimoli (Foizda)

Pley-off bosqichiga chiqish

7,36%

1/8 finalga yetib borish

1,24%

Chorak finalga chiqish

0,33%

Yarim final bosqichi

0,06%

Final va chempionlik

Minimal (Deyarli 0%)

Afsuski, analitiklarning xulosasiga ko‘ra, O‘zbekiston terma jamoasining guruhda birinchi o‘rinni egallash imkoniyati endi umuman qolmagan. Shuningdek, bosh sovrinni qo‘lga kiritish ehtimoli ham yo‘q darajada. Ammo eng muhimi — keyingi bosqichga chiqish uchun hali ham 7 foizdan ortiq imkoniyatimiz bor!

Kannavaro shogirdlari uchun «hayot-mamot» o‘yini

Bu kichik bo‘lsa-da umid chirog‘ini alangalatish uchun guruh bosqichining so‘nggi turi biz uchun haqiqiy finalga aylanadi. Murabbiyimiz Fabio Kannavaro shogirdlari Kongo Demokratik Respublikasiga (Kongo DR) qarshi maydonga tushadilar.

Bosh vazifa aniq: JCH-2026 pley-off bosqichi yo‘llanmasini ilib ketish imkoniyatini saqlab qolish uchun yigitlarimiz ushbu bellashuvda faqat va faqat g‘alaba uchun maydonga tushishlari shart.

To‘p yumaloq, maydon tekis. Superkompyuter nima desa desin, maydonda baribir insonlar o‘ynaydi va biz yigitlarimizga oxirigacha ishonamiz. Olg‘a, O‘zbekiston!

O'zbekistonKolumbiyaPortugaliyaFabio CannavaroKongo Demokratik Respublikasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Karlush Keyrush va Jud Bellinghem o‘rtasidagi mojaro tafsilotlari...Karlush Keyrush va Jud Bellinghem o‘rtasidagi mojaro tafsilotlari...Bugun, 00:39Portugaliya — O‘zbekiston o‘yini turning eng tomoshabop bahslari qatoriga kirdiPortugaliya — O‘zbekiston o‘yini turning eng tomoshabop bahslari qatoriga kirdiBugun, 00:23Nuno Mendesh O‘zbekistonga urgan ajoyib golining sirini ochdiNuno Mendesh O‘zbekistonga urgan ajoyib golining sirini ochdiBugun, 00:17Entoni Elanga Cristiano Ronaldo bilan birga oʻynashdan nimalarni oʻrganganini ochiqladiEntoni Elanga Cristiano Ronaldo bilan birga oʻynashdan nimalarni oʻrganganini ochiqladiBugun, 00:14Krishtianu Ronaldu Jahon chempionatida tarixiy natija qayd etdi: Bruno Fernandesh munosabatiKrishtianu Ronaldu Jahon chempionatida tarixiy natija qayd etdi: Bruno Fernandesh munosabatiKecha, 23:57Fabio Cannavaro Cristiano Ronaldo haqida: “U hali bir necha yil oʻynashi kerak”Fabio Cannavaro Cristiano Ronaldo haqida: “U hali bir necha yil oʻynashi kerak”Kecha, 23:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...