Starlink orbital guruhi 100 mingta sunʼiy yoʻldoshga yetkaziladi
Ilon Mask boshchiligidagi SpaceX Starlink orbital guruhini Direct-to-Cell qurilmalari bilan birga 100 000 tadan oshirishni rejalashtirmoqda. Joriy yilning bahor oylarida Yer orbitasidagi faol Starlink apparatlari soni 10 000 taga yaqin edi. Ilon Mask kelgusi avlod sun'iy yo'ldoshlari V2 versiyasiga nisbatan 50 barobardan ortiq yuqori o'tkazuvchanlikka ega bo'lishi mumkinligini bildirdi.
Ilon Mask boshchiligidagi SpaceX kompaniyasi oʻzining Starlink global sunʼiy yoʻldosh tarmogʻini kengaytirish boʻyicha ulkan rejalarni eʼlon qildi. Kelgusida mazkur orbital guruh hajmi, jumladan, smartfonlarni toʻgʻridan-toʻgʻri tarmoqqa ulashga moʻljallangan Direct-to-Cell qurilmalari bilan birgalikda 100 000 tadan oshib ketishi kutilmoqda. Bu esa global internet infratuzilmasi va aloqa bozorida tub burilish yasashi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, joriy yilning bahor oylarida Yer orbitasida faoliyat yurituvchi Starlink apparatlari soni 10 000 taga yaqin edi. Tarmoq istiqbollarini sharhlar ekan, investor Soyer Merrit kelgusida Starlink V3 avlodiga oʻtish va guruhni 100 000 ta qurilmaga yetkazish umumiy tarmoq oʻtkazuvchanligini taxminan 100 barobarga oshirishini taxmin qilgan edi. Uning baholashicha, har bir V3 sunʼiy yoʻldoshi oldingi V2 avlodiga nisbatan maʼlumotlarni uzatish tezligini 10 barobar koʻproq taʼminlay oladi.
Texnologik sakrash va ulkan unumdorlikIlon Mask investorning umumiy prognozlarini tasdiqlab, tizim unumdorligi yanada masshtabli oʻsishini taʼkidladi. SpaceX rahbarining soʻzlariga koʻra, Starlink sunʼiy yoʻldoshlarining kelgusi avlodlari V2 versiyasi bilan solishtirganda 50 barobardan ortiq yuqori oʻtkazuvchanlik qobiliyatiga ega boʻlishi mumkin. Bu abonentlarga yanada tezkor va barqaror internet aloqasini taqdim etadi.
Sunʼiy yoʻldoshlar guruhini bunchalik ulkan miqyosga yetkazish bevosita Starship ogʻir raketa tizimining imkoniyatlariga tayanadi. Aynan shu kosmik kema yangi avlod qurilmalarini orbitaga yetarli hajmda chiqarishda asosiy omil boʻlib xizmat qiladi. Raketa tizimining muvaffaqiyatli rivojlanishi tarmoqni tez surʼatlarda kengaytirish imkonini beradi.
Global internet bozoridagi raqobatMutaxassislar va kompaniya rahbarining fikricha, bunday ulkan miqyosdagi kengayish kelajakda butun telekommunikatsiya bozorini oʻzgartirib yuboradi. Ilon Maskning avvalgi bayonotlariga koʻra, hatto raqobatchi sunʼiy yoʻldosh tizimlari oʻz oʻtkazuvchanligini oʻn barobarga oshirgan taqdirda ham, kelgusida barcha global IP-trafigning 90 foizdan ortigʻi aynan Starlink ulushiga toʻgʻri kelishi mumkin.
Mazkur texnologiyaning rivojlanishi nafaqat chekka hududlarni internet bilan taʼminlash, balki butun dunyo boʻylab maʼlumotlar almashinuvi tezligi va sifatini yangi bosqichga olib chiqishda muhim qadam sifatida baholanmoqda. Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlarda ham bunday global texnologiyalarning ommalashuvi kelgusida internet qamrovini keskin yaxshilashga xizmat qilishi kutilmoqda.
…