Starlink orbital guruhi 100 mingta sunʼiy yoʻldoshga yetkaziladi

·37·Texno
Starlink orbital guruhi 100 mingta sunʼiy yoʻldoshga yetkaziladi
Qisqacha

Ilon Mask boshchiligidagi SpaceX Starlink orbital guruhini Direct-to-Cell qurilmalari bilan birga 100 000 tadan oshirishni rejalashtirmoqda. Joriy yilning bahor oylarida Yer orbitasidagi faol Starlink apparatlari soni 10 000 taga yaqin edi. Ilon Mask kelgusi avlod sun'iy yo'ldoshlari V2 versiyasiga nisbatan 50 barobardan ortiq yuqori o'tkazuvchanlikka ega bo'lishi mumkinligini bildirdi.

Ilon Mask boshchiligidagi SpaceX kompaniyasi oʻzining Starlink global sunʼiy yoʻldosh tarmogʻini kengaytirish boʻyicha ulkan rejalarni eʼlon qildi. Kelgusida mazkur orbital guruh hajmi, jumladan, smartfonlarni toʻgʻridan-toʻgʻri tarmoqqa ulashga moʻljallangan Direct-to-Cell qurilmalari bilan birgalikda 100 000 tadan oshib ketishi kutilmoqda. Bu esa global internet infratuzilmasi va aloqa bozorida tub burilish yasashi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, joriy yilning bahor oylarida Yer orbitasida faoliyat yurituvchi Starlink apparatlari soni 10 000 taga yaqin edi. Tarmoq istiqbollarini sharhlar ekan, investor Soyer Merrit kelgusida Starlink V3 avlodiga oʻtish va guruhni 100 000 ta qurilmaga yetkazish umumiy tarmoq oʻtkazuvchanligini taxminan 100 barobarga oshirishini taxmin qilgan edi. Uning baholashicha, har bir V3 sunʼiy yoʻldoshi oldingi V2 avlodiga nisbatan maʼlumotlarni uzatish tezligini 10 barobar koʻproq taʼminlay oladi.

Texnologik sakrash va ulkan unumdorlik

Ilon Mask investorning umumiy prognozlarini tasdiqlab, tizim unumdorligi yanada masshtabli oʻsishini taʼkidladi. SpaceX rahbarining soʻzlariga koʻra, Starlink sunʼiy yoʻldoshlarining kelgusi avlodlari V2 versiyasi bilan solishtirganda 50 barobardan ortiq yuqori oʻtkazuvchanlik qobiliyatiga ega boʻlishi mumkin. Bu abonentlarga yanada tezkor va barqaror internet aloqasini taqdim etadi.

Sunʼiy yoʻldoshlar guruhini bunchalik ulkan miqyosga yetkazish bevosita Starship ogʻir raketa tizimining imkoniyatlariga tayanadi. Aynan shu kosmik kema yangi avlod qurilmalarini orbitaga yetarli hajmda chiqarishda asosiy omil boʻlib xizmat qiladi. Raketa tizimining muvaffaqiyatli rivojlanishi tarmoqni tez surʼatlarda kengaytirish imkonini beradi.

Global internet bozoridagi raqobat

Mutaxassislar va kompaniya rahbarining fikricha, bunday ulkan miqyosdagi kengayish kelajakda butun telekommunikatsiya bozorini oʻzgartirib yuboradi. Ilon Maskning avvalgi bayonotlariga koʻra, hatto raqobatchi sunʼiy yoʻldosh tizimlari oʻz oʻtkazuvchanligini oʻn barobarga oshirgan taqdirda ham, kelgusida barcha global IP-trafigning 90 foizdan ortigʻi aynan Starlink ulushiga toʻgʻri kelishi mumkin.

Mazkur texnologiyaning rivojlanishi nafaqat chekka hududlarni internet bilan taʼminlash, balki butun dunyo boʻylab maʼlumotlar almashinuvi tezligi va sifatini yangi bosqichga olib chiqishda muhim qadam sifatida baholanmoqda. Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlarda ham bunday global texnologiyalarning ommalashuvi kelgusida internet qamrovini keskin yaxshilashga xizmat qilishi kutilmoqda.

StarlinkIlon MaskSpaceXInternetTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xalqaro kosmik stansiyani orbitadan chiqarish jarayoni maʼlum qilindiXalqaro kosmik stansiyani orbitadan chiqarish jarayoni maʼlum qilindiBugun, 21:24Meta kompaniyasi shaxsiy sunʼiy intellektga moʻljallangan Glimmer modelini taqdim etdiMeta kompaniyasi shaxsiy sunʼiy intellektga moʻljallangan Glimmer modelini taqdim etdiBugun, 21:21Sila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiSila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiBugun, 20:29Archer aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiArcher aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiBugun, 20:21Rossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiRossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiBugun, 19:57Xitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiXitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiBugun, 19:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi