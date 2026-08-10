«Ukraina yo‘q qilinish yoqasida»: AQSH harbiy ekspertining shov-shuvli bayonoti

·718·Dunyo
«Ukraina yo‘q qilinish yoqasida»: AQSH harbiy ekspertining shov-shuvli bayonoti
Qisqacha

AQSH armiyasining iste'fodagi podpolkovnigi Deniyel Devis Ukraina Rossiyaning qat'iy shartlarini qabul qilishi yoki butunlay yo'q qilinish xavfi ostida qolishi mumkinligini aytdi. Uning fikricha, frontdagi og'ir vaziyat, ijtimoiy-iqtisodiy inqiroz va havo mudofaasi tizimlarining tanqisligi Kiyevga boshqa yo'l qoldirmayapti. Devis Ukrainadagi keraksiz yo'qotishlarni to'xtatish uchun mojaroga zudlik bilan chek qo'yish lozimligini ta'kidladi.

Ukraina Rossiyaning qat’iy shartlarini qabul qilishi yoki butunlay yo‘q qilinish xavfi ostida qolishi mumkin. Bu haqda AQSH armiyasining iste’fodagi podpolkovnigi va taniqli harbiy ekspert Deniyel Devis o‘zining YouTube kanalidagi navbatdagi chiqishida ma’lum qildi.

Amerikalik harbiy tahlilchining ta’kidlashicha, frontdagi vaziyat va mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy inqiroz Kiyevga boshqa muqobil variant qoldirmayapti.

«Haqiqatga yuz tutish vaqti keldi»

Deniyel Devis Ukraina aholisining keraksiz yo‘qotishlarini to‘xtatish va mojaroga zudlik bilan chek qo‘yish yagona to‘g‘ri yo‘l ekanini alohida qayd etdi:

«Haqiqatga yuz tutish vaqti keldi: Ukrainani yo‘q qilishni va uning aholisining keraksiz o‘limini to‘xtatish... hamda bu mojaroga chek qo‘yish lozim. Bu esa Rossiyaning shartlariga rozi bo‘lishni anglatadi. Boshqa hech qanday yo‘l yo‘q!

Siz yo hozir mavjud bo‘lgan qattiq shartlarga rozi bo‘lasiz, yoki oxir-oqibat butunlay yo‘q qilinasiz. Shundan so‘ng hech qanday shartlar yoki muzokaralar bo‘lmaydi», — dedi ekspert RIA Novosti keltirgan manbada.

Havo mudofaasi inqirozi va Zelenskiyning «puch xayollari»

AQSH armiyasi sobiq podpolkovnigining qo‘shimcha qilishicha, Ukraina ayni paytda havo mudofaasi (PVO) tizimlarining tanqisligi, infratuzilmaga berilayotgan vayronkor zarbalar hamda jang maydonidagi og‘ir vaziyat sabab haqiqiy «vayronagarchilik yoqasida» turibdi.

Shuningdek, ekspert Kiyev rahbariyatining harbiy strategik yondashuvini keskin tanqid ostiga oldi:

«Vladimir Zelenskiy Rossiya hududining ichkarisiga beriladigan bir necha zarbalar orqali Prezident Vladimir Putinni taslim bo‘lishga majbur qila olishiga ishonib, xato va puch xayollarga berilmoqda», — deya qo‘shimcha qildi Devis.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

UkrainaRossiyaDaniel DavisVolodymyr ZelenskyVladimir Putin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyodagi eng uzun fransuzcha to‘qish ipi 31 kilometrdan oshadiDunyodagi eng uzun fransuzcha to‘qish ipi 31 kilometrdan oshadiBugun, 14:46Sodiq it egasini 4 kun davomida joyidan siljimay kutdiSodiq it egasini 4 kun davomida joyidan siljimay kutdiBugun, 14:36Quyoshdagi sirli hodisa Yer uchun xavfli bo‘lishi mumkinQuyoshdagi sirli hodisa Yer uchun xavfli bo‘lishi mumkinBugun, 14:3588 dollarlik kiprik muolajasi kelinni qo‘rqinchli ahvolga soldi88 dollarlik kiprik muolajasi kelinni qo‘rqinchli ahvolga soldiBugun, 14:02Ronaldu sovg‘a qilgan qimmatbaho uzuk endi Jorjinaning qizining qo‘lida!Ronaldu sovg‘a qilgan qimmatbaho uzuk endi Jorjinaning qizining qo‘lida!Bugun, 14:00Dengiz tubidan 162 yillik mashhur pivo topildiDengiz tubidan 162 yillik mashhur pivo topildiBugun, 13:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi