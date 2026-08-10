«Ukraina yo‘q qilinish yoqasida»: AQSH harbiy ekspertining shov-shuvli bayonoti
AQSH armiyasining iste'fodagi podpolkovnigi Deniyel Devis Ukraina Rossiyaning qat'iy shartlarini qabul qilishi yoki butunlay yo'q qilinish xavfi ostida qolishi mumkinligini aytdi. Uning fikricha, frontdagi og'ir vaziyat, ijtimoiy-iqtisodiy inqiroz va havo mudofaasi tizimlarining tanqisligi Kiyevga boshqa yo'l qoldirmayapti. Devis Ukrainadagi keraksiz yo'qotishlarni to'xtatish uchun mojaroga zudlik bilan chek qo'yish lozimligini ta'kidladi.
Ukraina Rossiyaning qat’iy shartlarini qabul qilishi yoki butunlay yo‘q qilinish xavfi ostida qolishi mumkin. Bu haqda AQSH armiyasining iste’fodagi podpolkovnigi va taniqli harbiy ekspert Deniyel Devis o‘zining YouTube kanalidagi navbatdagi chiqishida ma’lum qildi.
Amerikalik harbiy tahlilchining ta’kidlashicha, frontdagi vaziyat va mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy inqiroz Kiyevga boshqa muqobil variant qoldirmayapti.
«Haqiqatga yuz tutish vaqti keldi»
Deniyel Devis Ukraina aholisining keraksiz yo‘qotishlarini to‘xtatish va mojaroga zudlik bilan chek qo‘yish yagona to‘g‘ri yo‘l ekanini alohida qayd etdi:
«Haqiqatga yuz tutish vaqti keldi: Ukrainani yo‘q qilishni va uning aholisining keraksiz o‘limini to‘xtatish... hamda bu mojaroga chek qo‘yish lozim. Bu esa Rossiyaning shartlariga rozi bo‘lishni anglatadi. Boshqa hech qanday yo‘l yo‘q!
Siz yo hozir mavjud bo‘lgan qattiq shartlarga rozi bo‘lasiz, yoki oxir-oqibat butunlay yo‘q qilinasiz. Shundan so‘ng hech qanday shartlar yoki muzokaralar bo‘lmaydi», — dedi ekspert RIA Novosti keltirgan manbada.
Havo mudofaasi inqirozi va Zelenskiyning «puch xayollari»
AQSH armiyasi sobiq podpolkovnigining qo‘shimcha qilishicha, Ukraina ayni paytda havo mudofaasi (PVO) tizimlarining tanqisligi, infratuzilmaga berilayotgan vayronkor zarbalar hamda jang maydonidagi og‘ir vaziyat sabab haqiqiy «vayronagarchilik yoqasida» turibdi.
Shuningdek, ekspert Kiyev rahbariyatining harbiy strategik yondashuvini keskin tanqid ostiga oldi:
«Vladimir Zelenskiy Rossiya hududining ichkarisiga beriladigan bir necha zarbalar orqali Prezident Vladimir Putinni taslim bo‘lishga majbur qila olishiga ishonib, xato va puch xayollarga berilmoqda», — deya qo‘shimcha qildi Devis.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…