Chelsi”ning Malayziyadagi oʻrtoqlik oʻyini janjal bilan yakunlandi

·87·Sport
Chelsi”ning Malayziyadagi oʻrtoqlik oʻyini janjal bilan yakunlandi
Qisqacha

Chelsi Malayziyada Johor Darul Ta'zim bilan 3:3 hisobida durang o'ynadi, biroq reglamentda belgilangan penaltilar seriyasi o'tkazilmagani noroziliklarga sabab bo'ldi. Uchrashuvda Liam Delap ikkita penaltini aniq amalga oshirdi, yakunda esa Antonio Cristian avtogol urib, Chelsini mag'lubiyatdan saqlab qoldi. Penaltilar seriyasi bekor qilingach, Chelsi vakillari, jumladan Kevin Kampello, hakamlar qaroriga keskin e'tiroz bildirdi.

Goal.com xabar berishicha, Londonning Chelsi klubining Malayziyadagi navbatdagi oʻrtoqlik uchrashuvi kutilmagan tartibsizliklar va janjalli vaziyatga ulanib ketdi. Johor Darul Ta'zim jamoasiga qarshi kechgan qizgʻin bahs 3:3 hisobidagi jangovar durang bilan yakunlandi, biroq asosiy vaqtdan keyingi penaltilar seriyasining bekor qilinishi stadiondagi muxlislar va murabbiylar shtabida keskin noroziliklarni keltirib chiqardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning boshlanishi indoneziyalik va malayziyalik ishqibozlar uchun haqiqiy shouga aylandi. Maydon egalari safida Arif Aiman Hanapi hisobni ochgan boʻlsa, shundan soʻng Liam Delap qisqa fursat ichida ikkita penaltini aniq amalga oshirib, ingliz klubini oldinga olib chiqdi. Shunga qaramay, Oscar Arribas hamda Bergson kiritgan gollar Johor Darul Ta'zim ustunligini tikladi. Oʻyin oxirida Antonio Cristian kiritgan avtogol Xabi Alonso shogirdlarini magʻlubiyatdan saqlab qoldi.

Penaltilar seriyasining bekor qilinishi va noroziliklar

Asosiy vaqt yakunlangach, reglamentga koʻra gʻolibni aniqlash uchun penaltilar seriyasi oʻtkzilishi kerak edi. Biroq stadiondagi muxlislar va jamoalar kutilmaganda raqiblar maydonni tark etayotganiga guvoh boʻlishdi. Kelishuvga qaramroq, hakamlar va mezbon jamoa hech qanday tushuntirishsiz kiyim almashtirish xonasiga yoʻl oldi.

Ushbu holat Chelsi vakillarining keskin eʼtirozlariga sabab boʻldi. Londonliklarning birinchi jamoa operatsiyalari rahbari Kevin Kampello hakam yoniga yugurib kelib, shartnomada bu band aniq yozilganini qattiq ovozda e'tiroz bildirdi. Shunga qaramay, rasmiylar oʻyinni shu yerda yakunlashga qaror qilishdi va natijada Johor Darul Ta'zim aprel oyidan beri davom etib kelayotgan magʻlubiyatsiz seriyasini saqlab qoldi.

Himoyadagi jarohatlar va mavsumoldi tashvishlar

Durang natija Chelsi uchun faqatgina maydondagi bahs emas, balki kadrlar yoʻqotishlari jihatidan ham ogʻir keldi. Asosiy tarkibga kiritilgan Mamadou Sarr oʻyin oldidan qizgʻin mashgʻulot chogʻida jarohat olib safdan chiqqan boʻlsa, himoyachi Aaron Anselmino uchrashuvning 29-daqiqasidanoq koʻz yoshlari bilan almashtirildi.

Yuzaga kelgan bu ikki karrali kadrlar yoʻqotishi bosh murabbiy Xabi Alonsoning Yevropaga qaytish oldidagi rejalarini jiddiy oʻzgartirib yubordi. Mutaxassis tez fursatda himoya chizigʻidagi muammolarni bartaraf etishi va futbolchilarning jismoniy holatini tiklashi lozim.

Endilikda Chelsi Yevropaga qaytib, shanba kuni Real Sosedadga qarshi mavsumoldi soʻnggi sinov oʻyinida maydonga tushadi. Shundan soʻng esa jamoani Angliya Premer-ligasining ilk turida Fulhemga qarshi oʻta mas'uliyatli uchrashuv kutib turibdi.

ChelsiXabi AlonsoFutbolAngliya Premer-ligasiOʻrtoqlik uchrashuvi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBarselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBugun, 21:12«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!Bugun, 21:08Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:58Mark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiMark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiBugun, 20:45«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!Bugun, 20:42Arsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiArsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiBugun, 20:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)