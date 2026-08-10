Chelsi”ning Malayziyadagi oʻrtoqlik oʻyini janjal bilan yakunlandi
Chelsi Malayziyada Johor Darul Ta'zim bilan 3:3 hisobida durang o'ynadi, biroq reglamentda belgilangan penaltilar seriyasi o'tkazilmagani noroziliklarga sabab bo'ldi. Uchrashuvda Liam Delap ikkita penaltini aniq amalga oshirdi, yakunda esa Antonio Cristian avtogol urib, Chelsini mag'lubiyatdan saqlab qoldi. Penaltilar seriyasi bekor qilingach, Chelsi vakillari, jumladan Kevin Kampello, hakamlar qaroriga keskin e'tiroz bildirdi.
Goal.com xabar berishicha, Londonning Chelsi klubining Malayziyadagi navbatdagi oʻrtoqlik uchrashuvi kutilmagan tartibsizliklar va janjalli vaziyatga ulanib ketdi. Johor Darul Ta'zim jamoasiga qarshi kechgan qizgʻin bahs 3:3 hisobidagi jangovar durang bilan yakunlandi, biroq asosiy vaqtdan keyingi penaltilar seriyasining bekor qilinishi stadiondagi muxlislar va murabbiylar shtabida keskin noroziliklarni keltirib chiqardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning boshlanishi indoneziyalik va malayziyalik ishqibozlar uchun haqiqiy shouga aylandi. Maydon egalari safida Arif Aiman Hanapi hisobni ochgan boʻlsa, shundan soʻng Liam Delap qisqa fursat ichida ikkita penaltini aniq amalga oshirib, ingliz klubini oldinga olib chiqdi. Shunga qaramay, Oscar Arribas hamda Bergson kiritgan gollar Johor Darul Ta'zim ustunligini tikladi. Oʻyin oxirida Antonio Cristian kiritgan avtogol Xabi Alonso shogirdlarini magʻlubiyatdan saqlab qoldi.
Penaltilar seriyasining bekor qilinishi va noroziliklarAsosiy vaqt yakunlangach, reglamentga koʻra gʻolibni aniqlash uchun penaltilar seriyasi oʻtkzilishi kerak edi. Biroq stadiondagi muxlislar va jamoalar kutilmaganda raqiblar maydonni tark etayotganiga guvoh boʻlishdi. Kelishuvga qaramroq, hakamlar va mezbon jamoa hech qanday tushuntirishsiz kiyim almashtirish xonasiga yoʻl oldi.
Ushbu holat Chelsi vakillarining keskin eʼtirozlariga sabab boʻldi. Londonliklarning birinchi jamoa operatsiyalari rahbari Kevin Kampello hakam yoniga yugurib kelib, shartnomada bu band aniq yozilganini qattiq ovozda e'tiroz bildirdi. Shunga qaramay, rasmiylar oʻyinni shu yerda yakunlashga qaror qilishdi va natijada Johor Darul Ta'zim aprel oyidan beri davom etib kelayotgan magʻlubiyatsiz seriyasini saqlab qoldi.
Himoyadagi jarohatlar va mavsumoldi tashvishlarDurang natija Chelsi uchun faqatgina maydondagi bahs emas, balki kadrlar yoʻqotishlari jihatidan ham ogʻir keldi. Asosiy tarkibga kiritilgan Mamadou Sarr oʻyin oldidan qizgʻin mashgʻulot chogʻida jarohat olib safdan chiqqan boʻlsa, himoyachi Aaron Anselmino uchrashuvning 29-daqiqasidanoq koʻz yoshlari bilan almashtirildi.
Yuzaga kelgan bu ikki karrali kadrlar yoʻqotishi bosh murabbiy Xabi Alonsoning Yevropaga qaytish oldidagi rejalarini jiddiy oʻzgartirib yubordi. Mutaxassis tez fursatda himoya chizigʻidagi muammolarni bartaraf etishi va futbolchilarning jismoniy holatini tiklashi lozim.
Endilikda Chelsi Yevropaga qaytib, shanba kuni Real Sosedadga qarshi mavsumoldi soʻnggi sinov oʻyinida maydonga tushadi. Shundan soʻng esa jamoani Angliya Premer-ligasining ilk turida Fulhemga qarshi oʻta mas'uliyatli uchrashuv kutib turibdi.
…