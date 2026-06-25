Vinicius Junior dubli Shotlandiyani magʻlub etdi: Braziliya guruhda peshqadam

·0·Sport
Vinicius Junior dubli Shotlandiyani magʻlub etdi: Braziliya guruhda peshqadam

Mayami shahrida boʻlib oʻtgan Jaxon chempionati guruh bosqichi uchrashuvida Braziliya terma jamoasi Shotlandiya ustidan 3:0 hisobida ishonchli gʻalabaga erishdi. Ushbu muvaffaqiyat Selecao vakillariga C guruhida birinchi oʻrinni kafolatladi. Real Madrid yulduzi Vinicius Junior oʻzining ajoyib oʻyini va urgan gollari bilan uchrashuv qahramoniga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻyinning ilk daqiqalaridanoq braziliyaliklar raqib xatolaridan unumli foydalanishga kirishdilar. Goal.com nashri xabariga koʻra, Shotlandiya himoyachisi Scott McKenna tomonidan yoʻl qoʻyilgan xatodan soʻng, Vinicius Junior 7-daqiqadayoq hisobni ochdi. U darvozabonni ham ortda qoldirib, toʻpni boʻsh qolgan darvozaga joylab qoʻydi.

Vinicius Juniorning ustunligi va VAR qarori

Uchrashuvning birinchi boʻlimida Vinicius Junior yana bir bor raqib himoyasini dogʻda qoldirdi. U Jack Hendrydan toʻpni olib qoʻyib, darvozabon oyoqlari orasidan gol urdi, biroq VAR tizimi hujumchi tomonidan qoida buzilganini aniqlab, golni bekor qildi. Shunga qaramay, braziliyaliklar bosimni toʻxtatishmadi.

Birinchi boʻlimga qoʻshib berilgan vaqtda Bruno Guimaraes tomonidan yetkazib berilgan toʻpni Vinicius Junior boshi bilan darvozaga yoʻllab, dublini rasmiylashtirdi. Shotlandiya termasi himoyadagi tartibsizliklar tufayli tanaffusga ikki toʻp farqi bilan chiqib ketishga majbur boʻldi.

Ikkinchi boʻlim va yakuniy natija

Ikkinchi boʻlimda ham Braziliya ustunlikni oʻz qoʻlida saqlab qoldi. 60-daqiqada Matheus Cunha uchinchi golni urib, oʻyinga amalda nuqta qoʻydi. Bu vaziyatda ham Bruno Guimaraes oʻzining kreativligi bilan ajralib turdi va jamoasining golli hujumini tashkil qilib berdi.

Shotlandiya terma jamoasi oʻyin oxirida hisobni qisqartirish uchun bir nechta imkoniyatga ega boʻldi. Xususan, Scott McTominayning bosh bilan yoʻllagan zarbasini Alisson qiyinchilik bilan qaytarishga erishdi. Biroq, bu harakatlar Shotlandiyani yirik magʻlubiyatdan qutqarib qola olmadi.

Ushbu magʻlubiyat Shotlandiya terma jamoasining keyingi bosqichga chiqish imkoniyatlarini keskin kamaytirib yubordi. Braziliya esa guruh peshqadami sifatida pley-off bosqichiga yoʻl oldi. Vinicius Junior oʻyin davomida xet-trik qayd etishi ham mumkin edi, ammo bir nechta qulay vaziyatlardan foydalana olmadi.

BraziliyaVinicius JuniorShotlandiyaJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

MLS klublari Christian Pulisic uchun kurashga kirdi: Milan futbolchini qoʻyib yubormoqchi emasMLS klublari Christian Pulisic uchun kurashga kirdi: Milan futbolchini qoʻyib yubormoqchi emasBugun, 04:11Tottenxem Mateus Fernandes transferi uchun poygada Manchester Yunaytedni ortda qoldirmoqdaTottenxem Mateus Fernandes transferi uchun poygada Manchester Yunaytedni ortda qoldirmoqdaBugun, 03:15Chelsi himoya chizigʻini kuchaytirmoqda: Maxence Lacroix transferi hal boʻlish arafasidaChelsi himoya chizigʻini kuchaytirmoqda: Maxence Lacroix transferi hal boʻlish arafasidaBugun, 02:53Neymarning otasidan taʼsirli murojaat: Braziliyalik yulduz katta futbolga qaytmoqdaNeymarning otasidan taʼsirli murojaat: Braziliyalik yulduz katta futbolga qaytmoqdaBugun, 02:52Marc Cucurella Enzo Fernandezni Real Madridga chorlamoqda: Transfer amalga oshadimi?Marc Cucurella Enzo Fernandezni Real Madridga chorlamoqda: Transfer amalga oshadimi?Bugun, 02:19Chelsi himoyachisi Trevoh Chalobah uchun Italiyada jiddiy kurash boshlandiChelsi himoyachisi Trevoh Chalobah uchun Italiyada jiddiy kurash boshlandiBugun, 01:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...