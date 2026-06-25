Vinicius Junior dubli Shotlandiyani magʻlub etdi: Braziliya guruhda peshqadam
Mayami shahrida boʻlib oʻtgan Jaxon chempionati guruh bosqichi uchrashuvida Braziliya terma jamoasi Shotlandiya ustidan 3:0 hisobida ishonchli gʻalabaga erishdi. Ushbu muvaffaqiyat Selecao vakillariga C guruhida birinchi oʻrinni kafolatladi. Real Madrid yulduzi Vinicius Junior oʻzining ajoyib oʻyini va urgan gollari bilan uchrashuv qahramoniga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻyinning ilk daqiqalaridanoq braziliyaliklar raqib xatolaridan unumli foydalanishga kirishdilar. Goal.com nashri xabariga koʻra, Shotlandiya himoyachisi Scott McKenna tomonidan yoʻl qoʻyilgan xatodan soʻng, Vinicius Junior 7-daqiqadayoq hisobni ochdi. U darvozabonni ham ortda qoldirib, toʻpni boʻsh qolgan darvozaga joylab qoʻydi.
Vinicius Juniorning ustunligi va VAR qaroriUchrashuvning birinchi boʻlimida Vinicius Junior yana bir bor raqib himoyasini dogʻda qoldirdi. U Jack Hendrydan toʻpni olib qoʻyib, darvozabon oyoqlari orasidan gol urdi, biroq VAR tizimi hujumchi tomonidan qoida buzilganini aniqlab, golni bekor qildi. Shunga qaramay, braziliyaliklar bosimni toʻxtatishmadi.
Birinchi boʻlimga qoʻshib berilgan vaqtda Bruno Guimaraes tomonidan yetkazib berilgan toʻpni Vinicius Junior boshi bilan darvozaga yoʻllab, dublini rasmiylashtirdi. Shotlandiya termasi himoyadagi tartibsizliklar tufayli tanaffusga ikki toʻp farqi bilan chiqib ketishga majbur boʻldi.
Ikkinchi boʻlim va yakuniy natijaIkkinchi boʻlimda ham Braziliya ustunlikni oʻz qoʻlida saqlab qoldi. 60-daqiqada Matheus Cunha uchinchi golni urib, oʻyinga amalda nuqta qoʻydi. Bu vaziyatda ham Bruno Guimaraes oʻzining kreativligi bilan ajralib turdi va jamoasining golli hujumini tashkil qilib berdi.
Shotlandiya terma jamoasi oʻyin oxirida hisobni qisqartirish uchun bir nechta imkoniyatga ega boʻldi. Xususan, Scott McTominayning bosh bilan yoʻllagan zarbasini Alisson qiyinchilik bilan qaytarishga erishdi. Biroq, bu harakatlar Shotlandiyani yirik magʻlubiyatdan qutqarib qola olmadi.
Ushbu magʻlubiyat Shotlandiya terma jamoasining keyingi bosqichga chiqish imkoniyatlarini keskin kamaytirib yubordi. Braziliya esa guruh peshqadami sifatida pley-off bosqichiga yoʻl oldi. Vinicius Junior oʻyin davomida xet-trik qayd etishi ham mumkin edi, ammo bir nechta qulay vaziyatlardan foydalana olmadi.
…