Britaniya avtosanoatini rivojlantirishga 130 million funt ajratdi
Buyuk Britaniya hukumati avtomobilsozlik sanoatini rivojlantirish va elektromobillar ishlab chiqarishga o'tishni tezlashtirish uchun 130 million funt sterling ajratdi. Mablag'ning yarmi davlat byudjetidan, qolgan qismi esa soha korxonalari tomonidan ta'minlanadi; investitsiyalar Bentley, Nissan, Yasa va kichik korxonalar o'rtasida taqsimlanadi. Dastur 1800 dan ortiq ish o'rnini saqlab qolish va qo'llab-quvvatlashga xizmat qilishi kutilmoqda.
Buyuk Britaniya hukumati mamlakat avtomobilsozlik sanoatini yanada rivojlantirish va uni elektromobillar ishlab chiqarishga oʻtish jarayonini tezlashtirish maqsadida 130 million funt sterling miqdorida yirik sarmoya ajratilishini eʼlon qildi. Mazkur moliyaviy mablagʻning teng yarmi davlat byudjeti hisobidan qoplansa, qolgan qismi toʻgʻridan-toʻgʻri soha korxonalari tomonidan taʼminlanadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu tashabbus Britaniyada kelgusi avlod transport vositalarini yaratish hamda ishlab chiqarish salohiyatini oshirishga qaratilgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Ajratiladigan mablagʻlar mamlakatdagi avtomobilsozlik gigantlari va istiqbolli startaplar oʻrtasida taqsimlanadi. Xususan, eng yirik investitsiyalarni qoʻlga kiritgan kompaniyalar qatoriga Bentley, Nissan hamda elektr motorlar ishlab chiqaruvchi Yasa korxonasi kiritildi. Shuningdek, bir qator kichik korxonalar ham moliyaviy koʻmak oladi. Hukumat vakillarining taʼkidlashicha, ushbu dastur 1800 dan ortiq ish oʻrinlarini saqlab qolish va qoʻllab-quvvatlash imkonini beradi.
Avtomobillar Buyuk Britaniyaning eng qimmatbaho eksport mahsuloti hisoblanib, 2026-yilning apreliga qadar yakunlangan yilda ularning umumiy qiymati 47,7 milliard funt sterlingni tashkil etgan. Sanoat vaziri Blair McDougallning soʻzlariga koʻra, Britaniya zamonaviy avtoindustriya asos solingan makon sifatida kelajakdagi transport vositalari ham aynan shu yerda loyihalashtirilishi va yigʻilishini taʼminlashga qatʼiy qaror qilgan.
Kelajak texnologiyalari va ilmiy hamkorlikIlgʻor harakatlantiruvchi tizimlar markazi (Advanced Propulsion Centre) bosh direktori Ian Constance moliyalashtirish jarayoni Buyuk Britaniyaning kelajak avtomobillarini belgilab beruvchi texnologiyalarni loyihalash, ishlab chiqish va barpo etish qobiliyatini yanada mustahkamlashga qaratilganini alohida taʼkidladi. Ajratilgan mablagʻlarning 8 million funti sanoat va ilm-fan vakillarini birlashtiruvchi ikkita konsorsiumga yoʻnaltirilib, yangi mahsulot hamda jarayonlarni bozorga olib chiqish koʻzda tutilgan.
Mazkur tashabbuslar doirasida Bentley kompaniyasi EV batareyalari boʻyicha startap hisoblangan Ionetic bilan hamkorlikda kelajakdagi avtomobillar uchun akkumulyator elementlari va bloklarini mahalliy ishlab chiqarish ustida ish olib bormoqda. Ikkinchi guruhga esa simlar jabduqlarini ishlab chiqaruvchi Q5D Technologies kompaniyasi boshchilik qilib, uning tarkibiga Artifex Interior Systems, JLR hamda Vorvik universiteti kiritilgan.
Ushbu guruhning AutoLoom deb nomlangan loyihasi avtomobil simlarini qoʻlda yigʻish jarayonini kompyuter yordamida loyihalash asosida toʻliq avtomatlashtirilgan jarayonga almashtirish texnologiyasini sanoat miqyosiga tatbiq etishni maqsad qilgan. Shuningdek, Buyuk Britaniyaning oʻzaro bogʻlangan va avtomatlashtirilgan harakatchanlik sanoatidagi toʻqqizta loyihaga ham muayyan miqdordagi mablagʻlar taqsimlab berildi.
…