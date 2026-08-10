Britaniya avtosanoatini rivojlantirishga 130 million funt ajratdi

·35·Avto
Britaniya avtosanoatini rivojlantirishga 130 million funt ajratdi
Qisqacha

Buyuk Britaniya hukumati avtomobilsozlik sanoatini rivojlantirish va elektromobillar ishlab chiqarishga o'tishni tezlashtirish uchun 130 million funt sterling ajratdi. Mablag'ning yarmi davlat byudjetidan, qolgan qismi esa soha korxonalari tomonidan ta'minlanadi; investitsiyalar Bentley, Nissan, Yasa va kichik korxonalar o'rtasida taqsimlanadi. Dastur 1800 dan ortiq ish o'rnini saqlab qolish va qo'llab-quvvatlashga xizmat qilishi kutilmoqda.

Buyuk Britaniya hukumati mamlakat avtomobilsozlik sanoatini yanada rivojlantirish va uni elektromobillar ishlab chiqarishga oʻtish jarayonini tezlashtirish maqsadida 130 million funt sterling miqdorida yirik sarmoya ajratilishini eʼlon qildi. Mazkur moliyaviy mablagʻning teng yarmi davlat byudjeti hisobidan qoplansa, qolgan qismi toʻgʻridan-toʻgʻri soha korxonalari tomonidan taʼminlanadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu tashabbus Britaniyada kelgusi avlod transport vositalarini yaratish hamda ishlab chiqarish salohiyatini oshirishga qaratilgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Ajratiladigan mablagʻlar mamlakatdagi avtomobilsozlik gigantlari va istiqbolli startaplar oʻrtasida taqsimlanadi. Xususan, eng yirik investitsiyalarni qoʻlga kiritgan kompaniyalar qatoriga Bentley, Nissan hamda elektr motorlar ishlab chiqaruvchi Yasa korxonasi kiritildi. Shuningdek, bir qator kichik korxonalar ham moliyaviy koʻmak oladi. Hukumat vakillarining taʼkidlashicha, ushbu dastur 1800 dan ortiq ish oʻrinlarini saqlab qolish va qoʻllab-quvvatlash imkonini beradi.

Avtomobillar Buyuk Britaniyaning eng qimmatbaho eksport mahsuloti hisoblanib, 2026-yilning apreliga qadar yakunlangan yilda ularning umumiy qiymati 47,7 milliard funt sterlingni tashkil etgan. Sanoat vaziri Blair McDougallning soʻzlariga koʻra, Britaniya zamonaviy avtoindustriya asos solingan makon sifatida kelajakdagi transport vositalari ham aynan shu yerda loyihalashtirilishi va yigʻilishini taʼminlashga qatʼiy qaror qilgan.

Kelajak texnologiyalari va ilmiy hamkorlik

Ilgʻor harakatlantiruvchi tizimlar markazi (Advanced Propulsion Centre) bosh direktori Ian Constance moliyalashtirish jarayoni Buyuk Britaniyaning kelajak avtomobillarini belgilab beruvchi texnologiyalarni loyihalash, ishlab chiqish va barpo etish qobiliyatini yanada mustahkamlashga qaratilganini alohida taʼkidladi. Ajratilgan mablagʻlarning 8 million funti sanoat va ilm-fan vakillarini birlashtiruvchi ikkita konsorsiumga yoʻnaltirilib, yangi mahsulot hamda jarayonlarni bozorga olib chiqish koʻzda tutilgan.

Mazkur tashabbuslar doirasida Bentley kompaniyasi EV batareyalari boʻyicha startap hisoblangan Ionetic bilan hamkorlikda kelajakdagi avtomobillar uchun akkumulyator elementlari va bloklarini mahalliy ishlab chiqarish ustida ish olib bormoqda. Ikkinchi guruhga esa simlar jabduqlarini ishlab chiqaruvchi Q5D Technologies kompaniyasi boshchilik qilib, uning tarkibiga Artifex Interior Systems, JLR hamda Vorvik universiteti kiritilgan.

Ushbu guruhning AutoLoom deb nomlangan loyihasi avtomobil simlarini qoʻlda yigʻish jarayonini kompyuter yordamida loyihalash asosida toʻliq avtomatlashtirilgan jarayonga almashtirish texnologiyasini sanoat miqyosiga tatbiq etishni maqsad qilgan. Shuningdek, Buyuk Britaniyaning oʻzaro bogʻlangan va avtomatlashtirilgan harakatchanlik sanoatidagi toʻqqizta loyihaga ham muayyan miqdordagi mablagʻlar taqsimlab berildi.

ElektromobilInvestitsiyaBritaniyaAvtosanoatBentley
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kia avtobusi: Koreya sanoati ko‘lami va uning noodatiy qiyofasiKia avtobusi: Koreya sanoati ko‘lami va uning noodatiy qiyofasiBugun, 16:54Ikkinchi avlod Audi TT avtomobillarini 2000 funtdan sotib olish mumkinIkkinchi avlod Audi TT avtomobillarini 2000 funtdan sotib olish mumkinBugun, 12:25Seulda avtomashinalarni avtomatik joylashtiruvchi robotlar sinovdan oʻtkazilmoqdaSeulda avtomashinalarni avtomatik joylashtiruvchi robotlar sinovdan oʻtkazilmoqdaBugun, 11:54BMW ishlab chiqarmagan eng yaxshi universal avtomobil taqdiriBMW ishlab chiqarmagan eng yaxshi universal avtomobil taqdiriBugun, 10:27Geely kompaniyasi Cityray krossoverini bir yilda yangiladiGeely kompaniyasi Cityray krossoverini bir yilda yangiladiBugun, 08:27Geely Preface TCR sport sedanining texnik xususiyatlari oshkor etildiGeely Preface TCR sport sedanining texnik xususiyatlari oshkor etildiBugun, 03:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi