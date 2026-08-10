Katalyst kosmik apparat tezligini sekinlashtirib, Swift missiyasini davom ettirmoqda

·34·Texno
Katalyst kosmik apparat tezligini sekinlashtirib, Swift missiyasini davom ettirmoqda
Qisqacha

Katalyst Space Technologies muhandislari boshqaruvdan chiqqan Link kosmik apparatining aylanish tezligini sekundiga taxminan 9 darajadan 1,47 darajagacha, ya'ni deyarli 6 baravarga kamaytirdi. Buning uchun 100 grammdan kam yonilg'i sarflandi, endi esa apparatga uning fazodagi orientatsiyasini boshqarishga yordam beradigan sezilarli dasturiy ta'minot yangilanishi yuklanadi.

Katalyst Space Technologies kompaniyasi boshqaruvni yoʻqotib, nazoratdan chiqqan Link kosmik apparatini toʻxtatish va uning harakatini barqarorlashtirish boʻyicha muhim muvaffaqiyatga erishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, muhandislar favqulodda rejimga oʻtib ketgan sunʼiy yoʻldoshning aylanish tezligini deyarli 6 baravarga kamaytirishga muvaffaq boʻlishdi va NASAʼning mashhur kosmik teleskopini qutqarish missiyasini davom ettirmoqdalar. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, Link apparati joriy yilning 3-iyul kuni Pegasus raketasi yordamida koinotga uchirilgan edi. Biroq 28-iyul kuni texnik nosozliklar tufayli apparat koʻp koordinatali aylanish rejimiga oʻtib ketib, oʻz orientatsiyasini butunlay yoʻqotgandi. Hodisa vaqtida uning korpusi sekundiga taxminan 9 daraja tezlikda aylanayotgan edi.

Mutaxassislar elektr dvigatellaridan birini ishga tushirish orqali bu xavfli aylanish tezligini sekundiga 1,47 darajagacha pasaytirishdi. Maʼlum boʻlishicha, ushbu jarayon uchun juda kam yonilgʻi — 100 grammdan ham kamroq yoqish sarflangan boʻlib, bu kompaniyaga kelgusidagi operatsiyalar uchun qimmatli resursni tejab qolish imkonini berdi.

Dasturiy taʼminot yangilanishi va keyingi qadamlar

Hozirgi vaqtda Link oʻzining joriy konfiguratsiyasida navbatdagi bosqichga tayyorgarlik koʻrmoqda. Yaqin kunlarda Katalyst muhandislari apparat bortiga "sezilarli darajada dasturiy taʼminot yangilanishini" yuklashni rejalashtirmoqda. Ushbu yangilanish qurilmaning fazodagi orientatsiyasini toʻgʻridan-toʻgʻri boshqarishni taʼminlashi va mutaxassislarga toʻliq nazoratni qaytarishi kutilmoqda.

Sh shundan soʻng kompaniya NASAʼning Neil Gehrels Swift Observatory rentgenovskiy kosmik observatoriyasi bilan yaqinlashish rejasiga qaytishni maqsad qilgan. Shuni taʼkidlash kerakki, Link apparatining yoʻnalishini yoʻqotish sabablari hali ham toʻliq ochiqlangani yoʻq. Hodisadan keyin uning uchta maxovigidan ikkitasi ishdan chiqqan, reaksiyani boshqarish tizimi dvigatellari esa faqat qisman ishlayotgani maʼlum boʻlgan edi.

Swift observatoriyasi uchun kritik vaziyat

Mazkur kosmik operatsiya narxi 30 million dollarni tashkil etib, Katalyst uchun boshqa kosmik apparatni ushlab olish va uning orbitasini oʻzgartirish boʻyicha tarixdagi ilk urinish hisoblanadi. 22 yillik tarixga ega boʻlgan Swift observatoriyasi uchun bu missiya hayot-mamot masalasidir, chunki u mustaqil ravishda oʻz orbitasini tuzatish imkoniyatiga ega emas.

Agar Link uni qutqarmasa, teleskop 2026-yilning oxiri yoki 2027-yil boshida oʻz orbitasidan chiqib ketishi muqarrar edi. 9-avgust holatiga koʻra, Swift 350 kilometrlik belgidan biroz pastroqda joylashgan boʻlib, uning orbitasini koʻtarish ishlari balandlik 300 kilometrdan tushib ketgunga qadar boshlanishi shart. Ushbu xavfli chegara esa oktyabridan oldin kesib oʻtilishi kutilmayapti.

KatalystNASASwiftKosmosTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xalqaro kosmik stansiyani orbitadan chiqarish jarayoni maʼlum qilindiXalqaro kosmik stansiyani orbitadan chiqarish jarayoni maʼlum qilindiBugun, 21:24Meta kompaniyasi shaxsiy sunʼiy intellektga moʻljallangan Glimmer modelini taqdim etdiMeta kompaniyasi shaxsiy sunʼiy intellektga moʻljallangan Glimmer modelini taqdim etdiBugun, 21:21Sila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiSila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiBugun, 20:29Archer aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiArcher aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiBugun, 20:21Rossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiRossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiBugun, 19:57Xitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiXitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiBugun, 19:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi