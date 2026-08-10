Atletiko Madrid Matias Fernandes-Pardo uchun rasmiy taklif kiritdi

·51·Sport
Atletiko Madrid Matias Fernandes-Pardo uchun rasmiy taklif kiritdi
Qisqacha

Atletiko Madrid Lillning 21 yoshli qanot hujumchisi Matias Fernandes-Pardo uchun taxminan 35 million yevrolik rasmiy taklif yubordi. Lill prezidenti Olivye Letang futbolchining 2029-yilgacha mo'ljallangan shartnomasi borligini va u jamoa rejalarida muhim o'rin tutishini ta'kidlagan. Taklif hozircha darhol rad etilmagan, biroq Lill futbolchining transfer qiymatini yuqoriroq baholamoqda. Matias Fernandes-Pardoga Arsenal va Liverpul klublari ham qiziqish bildirmoqda.

Madridning Atletiko klubi Fransiyaning Lill jamoasi iqtidorli qanot hujumchisi Matias Fernandes-Pardoni oʻz safiga qoʻshib olish harakatlarini jiddiylashtirdi va futbolchi uchun rasmiy taklif yubordi. L’Equipe nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Diego Simeone boshchiligidagi Ispaniya grandi 21 yoshli Belgiya futbolchisi transferi uchun stol ustiga taxminan 35 million yevro miqdorida mablagʻ qoʻygan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Metropolitano stadionida hujum chizigʻini yanada kuchaytirishni maqsad qilgan Atletiko rahbariyati Angliya Premyer-ligasining nufuzli klublarini ortda qoldirishga intilmoqda. Biroq Fransiya tomoni ushbu taklifni darhol qabul qilishga shoshilmayapti. Lill klubi prezidenti Olivye Letang futbolchining transfer qiymatini yanada balandroq baholayotgani sababli, mazkur taklif darhol rad etilmagan boʻlsa-da, tomonlar oʻrtasida muzokaralar davom etishi kutilmoqda.

Angliya grandlari raqobati

Madridliklarning bu qadami transfer bozorida haqiqiy kurashni keltirib chiqarishi mumkin. Sababi, yosh vingerga Angliyaning Arsenal va Liverpul klublari ham yaqindan qiziqish bildirmoqda. Har ikki Premyer-liga vakili ham oʻz qanotlarini kuchaytirish va tarkibga chuqurlik qoʻshish maqsadida futbolchining harakatlarini diqqat bilan kuzatib kelmoqda. Atletiko tomonidan qoʻyilgan ilk jiddiy qadam ingliz klublarini ham oʻz rejalarini tezlashtirishga majbur qilishi turgan gap.

Hozircha Lill rahbariyatining pozitsiyasi qatʼiy qolmoqda. Transfer oynasi yopilishiga qadar futbolchi atrofidagi vaziyat yanada qizgʻin tus olishi kutilmoqda, chunki Yevropa Chempionlar ligasida oʻzini koʻrsatishga ulgurgan yosh iqtidor egasiga qiziqishlar kundan-kunga ortib bormoqda.

Lill klubining qatʼiy pozitsiyasi

Ispaniya klubining harakatigacha ham Lill prezidenti Olivye Letang futbolchi jamoa rejalarida muhim oʻrin tutishini va uning 2029-yilgacha moʻljallangan amaldagi shartnomasi borligini bir necha bor taʼkidlagan edi. Klub rahbariyati oʻzining yulduzli futbolchisini osongina qoʻyib yuborish niyatida emas. Letang matbuotga bergan intervyularining birida futbolchiga ishonch bildirilgani va u bilan kelajak boʻyicha aniq gaplashib olinganini maʼlum qilgan.

Matias Fernandes-Pardoning soʻnggi mavsumlardagi tezkor oʻsishi va Yevropaning nufuzli musobaqalaridagi ishtiroki uning nufuzini yanada oshirdi. Uning texnik mahorati va yuqori darajadagi oʻyinlarga jismoniy tayyorgarligi qitʼaning yetakchi skautlari eʼtiborini tortdi. Atletiko dastlabki qadamni tashlagan boʻlsa-da, Angliya grandlarining faollashuvi transfer saga yakuniga yetishidan hali yiroqligini koʻrsatmoqda.

Atletiko MadridMatias Fernandes-PardoLillLa LigaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:58Mark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiMark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiBugun, 20:45«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!Bugun, 20:42Arsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiArsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiBugun, 20:33Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida chap qanot himoyachisini qidirmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida chap qanot himoyachisini qidirmoqdaBugun, 20:30Julian Alvarez Atletiko safiga qaytdi va tibbiy koʻrikdan oʻtdiJulian Alvarez Atletiko safiga qaytdi va tibbiy koʻrikdan oʻtdiBugun, 19:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)