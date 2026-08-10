Atletiko Madrid Matias Fernandes-Pardo uchun rasmiy taklif kiritdi
Atletiko Madrid Lillning 21 yoshli qanot hujumchisi Matias Fernandes-Pardo uchun taxminan 35 million yevrolik rasmiy taklif yubordi. Lill prezidenti Olivye Letang futbolchining 2029-yilgacha mo'ljallangan shartnomasi borligini va u jamoa rejalarida muhim o'rin tutishini ta'kidlagan. Taklif hozircha darhol rad etilmagan, biroq Lill futbolchining transfer qiymatini yuqoriroq baholamoqda. Matias Fernandes-Pardoga Arsenal va Liverpul klublari ham qiziqish bildirmoqda.
Madridning Atletiko klubi Fransiyaning Lill jamoasi iqtidorli qanot hujumchisi Matias Fernandes-Pardoni oʻz safiga qoʻshib olish harakatlarini jiddiylashtirdi va futbolchi uchun rasmiy taklif yubordi. L’Equipe nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Diego Simeone boshchiligidagi Ispaniya grandi 21 yoshli Belgiya futbolchisi transferi uchun stol ustiga taxminan 35 million yevro miqdorida mablagʻ qoʻygan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Metropolitano stadionida hujum chizigʻini yanada kuchaytirishni maqsad qilgan Atletiko rahbariyati Angliya Premyer-ligasining nufuzli klublarini ortda qoldirishga intilmoqda. Biroq Fransiya tomoni ushbu taklifni darhol qabul qilishga shoshilmayapti. Lill klubi prezidenti Olivye Letang futbolchining transfer qiymatini yanada balandroq baholayotgani sababli, mazkur taklif darhol rad etilmagan boʻlsa-da, tomonlar oʻrtasida muzokaralar davom etishi kutilmoqda.
Angliya grandlari raqobatiMadridliklarning bu qadami transfer bozorida haqiqiy kurashni keltirib chiqarishi mumkin. Sababi, yosh vingerga Angliyaning Arsenal va Liverpul klublari ham yaqindan qiziqish bildirmoqda. Har ikki Premyer-liga vakili ham oʻz qanotlarini kuchaytirish va tarkibga chuqurlik qoʻshish maqsadida futbolchining harakatlarini diqqat bilan kuzatib kelmoqda. Atletiko tomonidan qoʻyilgan ilk jiddiy qadam ingliz klublarini ham oʻz rejalarini tezlashtirishga majbur qilishi turgan gap.
Hozircha Lill rahbariyatining pozitsiyasi qatʼiy qolmoqda. Transfer oynasi yopilishiga qadar futbolchi atrofidagi vaziyat yanada qizgʻin tus olishi kutilmoqda, chunki Yevropa Chempionlar ligasida oʻzini koʻrsatishga ulgurgan yosh iqtidor egasiga qiziqishlar kundan-kunga ortib bormoqda.
Lill klubining qatʼiy pozitsiyasiIspaniya klubining harakatigacha ham Lill prezidenti Olivye Letang futbolchi jamoa rejalarida muhim oʻrin tutishini va uning 2029-yilgacha moʻljallangan amaldagi shartnomasi borligini bir necha bor taʼkidlagan edi. Klub rahbariyati oʻzining yulduzli futbolchisini osongina qoʻyib yuborish niyatida emas. Letang matbuotga bergan intervyularining birida futbolchiga ishonch bildirilgani va u bilan kelajak boʻyicha aniq gaplashib olinganini maʼlum qilgan.
Matias Fernandes-Pardoning soʻnggi mavsumlardagi tezkor oʻsishi va Yevropaning nufuzli musobaqalaridagi ishtiroki uning nufuzini yanada oshirdi. Uning texnik mahorati va yuqori darajadagi oʻyinlarga jismoniy tayyorgarligi qitʼaning yetakchi skautlari eʼtiborini tortdi. Atletiko dastlabki qadamni tashlagan boʻlsa-da, Angliya grandlarining faollashuvi transfer saga yakuniga yetishidan hali yiroqligini koʻrsatmoqda.
…