Meksika 9 ochko bilan pley-offga chiqdi, JAR Janubiy Koreyani mag‘lub etdi
2026 yilgi jahon chempionatida guruh bosqichining 3-tur uchrashuvlari davom etmoqda. «A» guruhida so‘nggi tur bahslari o‘tkazilib, pley-off yo‘llanmalari egalari aniqlandi.
Meksika terma jamoasi Chexiyani ham ishonchli hisobda mag‘lub etib, guruhda 100 foizlik natija qayd etdi. Uch uchrashuvda uchta g‘alabaga erishgan meksikaliklar birorta ham gol o‘tkazmasdan, birinchi o‘rin bilan keyingi bosqichga yo‘l oldi.
Meksika ikkinchi bo‘limda raqib qarshiligini sindirdi. 55-daqiqada Chaves hisobni ochgan bo‘lsa, oradan olti daqiqa o‘tib Kinones ustunlikni mustahkamladi. Fidalgo qo‘shib berilgan vaqtda uchinchi golni urib, uchrashuvga nuqta qo‘ydi.
JCH-2026. «A» guruhi, 3-tur
Chexiya — Meksika — 0:3
Gollar: Chaves, 55; Kinones, 61; Fidalgo, 90+4.
Chexiya: Kovar, Holes, Hranyach, Kreychi, Soufal, Sadilek, Cherv, Doudera, Shuls, Vishinskiy, Hlojek.
Meksika: Ranxel, Sanches, Reyes, Montes, Chaves, Mora, Alvares, Romo, Alvarado, Martines, Kinones.
Ogohlantirish: Alvares, 64.
Janubiy Afrika Respublikasi esa hal qiluvchi uchrashuvda Janubiy Koreyani minimal hisobda taslim etdi. Shu tariqa, JAR osiyolik raqibidan ikkinchi o‘rinni tortib olib, pley-off yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.
Uchrashuv taqdirini ikkinchi bo‘limda urilgan yagona gol hal qildi. 63-daqiqada Maseko Janubiy Koreya darvozasini ishg‘ol etib, JARga muhim g‘alaba va guruhda ikkinchi o‘rinni taqdim etdi.
JAR — Janubiy Koreya — 1:0
Gol: Maseko, 63.
JAR: Uilyams, Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba, Mbatha, Sithole, Maseko, Mofokeng, Appolis, Makgopa.
Janubiy Koreya: Seong Gyu, G. Li, Min Jaye, H. Li, Seol, Paik, In Beom, T. Li, Kang In, Hi Chan, Hyong Gyu.
Ogohlantirishlar: Modiba, 73; Cho, 79.
«A» guruhidagi yakuniy holat:
Meksika — 9 ochko, 3 g‘alaba, to‘plar nisbati 6:0
JAR — 4 ochko, 1 g‘alaba, 1 durang, 1 mag‘lubiyat, 2:3
Janubiy Koreya — 3 ochko, 1 g‘alaba, 2 mag‘lubiyat, 2:3
Chexiya — 1 ochko, 1 durang, 2 mag‘lubiyat, 2:6
Shu tariqa, Meksika va JAR pley-off bosqichiga yo‘l oldi. Janubiy Koreya hamda Chexiya uchun esa jahon chempionatidagi ishtirok guruh bosqichida yakunlandi.
…