Meksika 9 ochko bilan pley-offga chiqdi, JAR Janubiy Koreyani mag‘lub etdi

·38·Sport
Meksika 9 ochko bilan pley-offga chiqdi, JAR Janubiy Koreyani mag‘lub etdi

2026 yilgi jahon chempionatida guruh bosqichining 3-tur uchrashuvlari davom etmoqda. «A» guruhida so‘nggi tur bahslari o‘tkazilib, pley-off yo‘llanmalari egalari aniqlandi.

Meksika terma jamoasi Chexiyani ham ishonchli hisobda mag‘lub etib, guruhda 100 foizlik natija qayd etdi. Uch uchrashuvda uchta g‘alabaga erishgan meksikaliklar birorta ham gol o‘tkazmasdan, birinchi o‘rin bilan keyingi bosqichga yo‘l oldi.

Meksika ikkinchi bo‘limda raqib qarshiligini sindirdi. 55-daqiqada Chaves hisobni ochgan bo‘lsa, oradan olti daqiqa o‘tib Kinones ustunlikni mustahkamladi. Fidalgo qo‘shib berilgan vaqtda uchinchi golni urib, uchrashuvga nuqta qo‘ydi.

JCH-2026. «A» guruhi, 3-tur

Chexiya — Meksika — 0:3

Gollar: Chaves, 55; Kinones, 61; Fidalgo, 90+4.

Chexiya: Kovar, Holes, Hranyach, Kreychi, Soufal, Sadilek, Cherv, Doudera, Shuls, Vishinskiy, Hlojek.

Meksika: Ranxel, Sanches, Reyes, Montes, Chaves, Mora, Alvares, Romo, Alvarado, Martines, Kinones.

Ogohlantirish: Alvares, 64.

Janubiy Afrika Respublikasi esa hal qiluvchi uchrashuvda Janubiy Koreyani minimal hisobda taslim etdi. Shu tariqa, JAR osiyolik raqibidan ikkinchi o‘rinni tortib olib, pley-off yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.

Uchrashuv taqdirini ikkinchi bo‘limda urilgan yagona gol hal qildi. 63-daqiqada Maseko Janubiy Koreya darvozasini ishg‘ol etib, JARga muhim g‘alaba va guruhda ikkinchi o‘rinni taqdim etdi.

JAR — Janubiy Koreya — 1:0

Gol: Maseko, 63.

JAR: Uilyams, Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba, Mbatha, Sithole, Maseko, Mofokeng, Appolis, Makgopa.

Janubiy Koreya: Seong Gyu, G. Li, Min Jaye, H. Li, Seol, Paik, In Beom, T. Li, Kang In, Hi Chan, Hyong Gyu.

Ogohlantirishlar: Modiba, 73; Cho, 79.

«A» guruhidagi yakuniy holat:

  1. Meksika — 9 ochko, 3 g‘alaba, to‘plar nisbati 6:0

  2. JAR — 4 ochko, 1 g‘alaba, 1 durang, 1 mag‘lubiyat, 2:3

  3. Janubiy Koreya — 3 ochko, 1 g‘alaba, 2 mag‘lubiyat, 2:3

  4. Chexiya — 1 ochko, 1 durang, 2 mag‘lubiyat, 2:6

Shu tariqa, Meksika va JAR pley-off bosqichiga yo‘l oldi. Janubiy Koreya hamda Chexiya uchun esa jahon chempionatidagi ishtirok guruh bosqichida yakunlandi.

MeksikaJanubiy Afrika RespublikasiJanubiy KoreyaChexiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Marokash 3-turda Haitini mag‘lub etib guruhda 2-o‘rinni egalladi (video)Marokash 3-turda Haitini mag‘lub etib guruhda 2-o‘rinni egalladi (video)Bugun, 08:46Vinisiusdan dubl: Braziliya Shotlandiyani yirik hisobda yengdi (video)Vinisiusdan dubl: Braziliya Shotlandiyani yirik hisobda yengdi (video)Bugun, 08:36Shveysariya Kanadani mag‘lub etdi, Bosniya Qatardan ustun keldi (video)Shveysariya Kanadani mag‘lub etdi, Bosniya Qatardan ustun keldi (video)Bugun, 08:27Vinicius Junior dubli Shotlandiyani magʻlub etdi: Braziliya guruhda peshqadamVinicius Junior dubli Shotlandiyani magʻlub etdi: Braziliya guruhda peshqadamBugun, 05:17MLS klublari Christian Pulisic uchun kurashga kirdi: Milan futbolchini qoʻyib yubormoqchi emasMLS klublari Christian Pulisic uchun kurashga kirdi: Milan futbolchini qoʻyib yubormoqchi emasBugun, 04:11Tottenxem Mateus Fernandes transferi uchun poygada Manchester Yunaytedni ortda qoldirmoqdaTottenxem Mateus Fernandes transferi uchun poygada Manchester Yunaytedni ortda qoldirmoqdaBugun, 03:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»